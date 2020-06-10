20+ особенностей фитнес-клубов, о которых никогда не расскажут простому посетителю
Тренажерные залы для многих стали частью повседневной жизни. Думаем, вы и сами заметили, насколько современная мода на спорт увеличила их количество в наших городах. Но вряд ли кто-нибудь догадывается, что фитнес-центры постоянно придумывают множество уловок, заманивая вас к себе. И лучше бы знать, как на них не попасться.
Мы в AdMe.ru так и не успели записаться в спортзал. И вначале решили почитать советы опытных тренеров, комментарии экспертов и спортсменов. Теперь точно знаем, как сделать походы в зал максимально приятными и эффективными.
Нас вводят в заблуждение с самого порога
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Фитнес-центры находят ваше слабое место. Войдя в любой спортклуб, первым делом вы увидите свежие цветы у входа, уютные диваны, приятные пейзажи, которые крутят на плоских экранах. Дальше — двери, ведущие в бассейн, сауну, спа и лишь в конце тренажерный зал. Именно там нам и придется потеть.
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Годовые абонементы с посещением в любое время и бесплатной сауной представляют как самые выгодные. Эксперт по спортивной психологии Анхель Собрино объясняет, почему это не так: «Оплата на год вперед не способствует посещаемости. В занятиях спортом нужны краткосрочные цели, и чем дальше наперед вы планируете, тем меньше мотивация».
Часто мы доверяем откровенно бестолковым мифам
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Для меня первый миф — это то, что для похудения нужно бегать на дорожке. Некоторые посетители приходят в зал и по полтора часа бегают или крутят педали. Они считают, что чем больше двигаются, тем больше похудеют. Это так не работает. © Евгений Мурачев / YouTube
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Еще одно частое заблуждение. Люди собираются похудеть, подкачаться и потом только идти в зал. У моей клиентки есть подружка, которая приводит себя в форму, перед тем как записаться ко мне на занятия. © Вадим Кучейко / YouTube
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Занятия на тренажерах менее эффективны и больше подходят либо для культуристов, либо для людей с травмами. Все потому, что они изолируют отдельную мышцу и позволяют работать лишь над ней, в то время как упражнения со свободными весами комплексно прорабатывают все тело.
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Большинство новичков приходит с запросом похудеть к лету, не вникая в процесс. И самая большая проблема в том, что после сомнительных марафонов похудения и сушек можно потратить куда больше времени и денег на восстановление здоровья. Правильный подход — это регулярность и последовательность. © Виктория Боровская / YouTube
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Совет инструктора. Тренировка практически лишится смысла, если вы будете фотографироваться для социальных сетей и слушать музыку. Все потому, что это нагружает нашу нервную систему, и организм не может в должной степени включиться в работу. © Виктория Боровская / YouTube
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Не существует никакого анаболического окна — периода времени, в который нужно поесть после тренировки. Достаточно потреблять нужное количество калорий в течение дня.
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Все думают, что если часто ходить в зал, то можно кушать то, что и раньше. Это не так. Примерно 80 % успеха в тренажерном зале — питание. При правильном рационе 3 занятий в неделю по часу вполне достаточно для набора формы. © Вадим Кучейко / YouTube
Мы должны понимать, что выбор личного тренера крайне важен
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У нормальных специалистов нет раскрученного Instagram. Они не вкладываются в это дело, потому что загружены с утра до вечера. © Виктория Боровская / YouTube
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Для лучшей мотивации спортивные психологи рекомендуют пользоваться услугами личного тренера: «Мы чувствуем себя виноватыми перед инструктором, если пропустили тренировку. Это вынуждает ходить в зал чаще».
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Порой трудно понять, тяжело клиентам от нагрузки или нет. «Парни с любым весом работают так, будто это максимум, который они могут поднять. А девушки всегда серьезные и сосредоточенные, но с ними легче: если девушка улыбается, значит, вес уже на пределе», — рассказывает фитнес-тренер Сергей Мурачев.
Важно помнить, что на первом месте — здоровье, а не накачанное тело
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Инструкторы не осуждают вас за плохую форму. Фитнес-тренер Алена Мойсак рассказывает: «Когда ко мне приходит полная девушка, то я в первую очередь думаю о том, что у нее с давлением, как она себя чувствует, хорошо ли спит. Внешний вид мне абсолютно неважен».
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Диет лучше избегать из-за несбалансированности. На их фоне мы зачастую начинаем активно заниматься спортом и от недостатка питательных элементов делаем организму только хуже. Отметим, что у нас попросту не будет энергии без жиров и углеводов, а чрезмерное потребление белка даст сбои в организме.
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Большая часть травм происходит из-за того, что люди слишком стараются и пытаются сделать больше, чем позволяют возможности организма. © Karan Jugran / quora
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Не прикасайтесь к лицу во время занятий. Знаю случаи, когда люди подхватывали всякую заразу в зале. Тренажерка — это ужасно грязное место. © Wreckshot / Reddit
Порой полезно прислушаться к советам простых посетителей
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Если вы занимаетесь на беговой дорожке, скачайте сериал и смотрите его лишь в тренажерном зале. Так количество ваших посещений возрастет. © SparkyBoy414 / Reddit
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Носите с собой на работу сумку с формой. Так вы чаще посетите спортзал, потому что у вас будет меньше оправданий для пропуска. © covok48 / Reddit
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Выполнять упражнения с правильной техникой, но меньшим весом гораздо более эффективно, чем поднимать много, но неправильно. © alexfig88 / Reddit
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Если ты новичок в фитнес-клубе, то не нужно стесняться. Никто не обращает внимания на то, как ты занимаешься. © deepwaterblues / Reddit
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Не бойтесь попросить помощи у более опытных спортсменов. В основном это понимающие люди, которые знают, как тяжело на первых порах в зале. © [deleted] / Reddit
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Не перегружайте себя, отдых так же важен, как и упражнения. Я часто травмировался от излишнего усердия. © DoctorBroBro / Reddit
А вы часто посещаете спортзал? Замечаете какие-нибудь особенности в работе фитнес-клубов?
Фото на превью Elena Nichizhenova / Shutterstock