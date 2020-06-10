20+ особенностей фитнес-клубов, о которых никогда не расскажут простому посетителю

Инструкторы не осуждают вас за плохую форму. Фитнес-тренер Алена Мойсак рассказывает: «Когда ко мне приходит полная девушка, то я в первую очередь думаю о том, что у нее с давлением, как она себя чувствует, хорошо ли спит. Внешний вид мне абсолютно неважен».

Диет лучше избегать из-за несбалансированности. На их фоне мы зачастую начинаем активно заниматься спортом и от недостатка питательных элементов делаем организму только хуже. Отметим, что у нас попросту не будет энергии без жиров и углеводов, а чрезмерное потребление белка даст сбои в организме.

Большая часть травм происходит из-за того, что люди слишком стараются и пытаются сделать больше, чем позволяют возможности организма. © Karan Jugran / quora