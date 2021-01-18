20+ ошибок в уходе за одеждой, из-за которых даже дорогущая вещь быстро превратится в бесформенное нечто

Перед стиркой нужно застегнуть все молнии, а пуговицы, наоборот, расстегнуть. Молнии и собачки на них могут портить другие вещи, а пуговицы запросто оторвутся, поскольку с каждой стиркой нитки, которыми они пришиты к ткани, истончаются. К тому же могут растянуться пуговичные петли.

Если стираете бюстгальтеры с застежками, их тоже необходимо застегнуть, чтобы они не повредили другие вещи или кружево на нижнем белье.

Многие люди предпочитают стирать исключительно в холодной воде, поскольку боятся усадки ткани и того, что цветные вещи будут краситься. Это плохое решение: температуру воды нужно выставлять такую, какая указана на этикетке. В противном случае загрязнения могут не удалиться, а неприятный запах не выветрится.