20+ ошибок в английском языке, которые выдадут в вас иностранца

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Выучить и поддерживать знание английского языка на уровне носителя очень и очень непросто. Но почти каждый из нас допускает ошибки, которые с головой выдают в нас иностранцев задолго до того, как собеседник обратит внимание на погрешности в произношении и изъяны в грамматических конструкциях. Основная причина досадных недочетов в том, что мы, как и все люди в мире, воспринимаем чужой язык через призму родного, а потому пытаемся разговаривать по-английски, думая по-русски.

AdMe.ru подслушал у носителей языка, какие недостатки в речи русскоговорящих собеседников они замечают чаще всего, и спешит поделиться с вами их наблюдениями.

Неверный выбор слова по значению

Часто, подбирая слова для построения английского предложения, мы опираемся на словарное значение и не задумываемся о том, что для англоязычного человека в нем есть свои нюансы. Например, мы употребляем: House в значении «многоквартирный дом», тогда как для англичан это слово обозначает дом для одной семьи. «Многоквартирный дом» — это apartment building (американский вариант) или block of flats (британский вариант).

в значении «многоквартирный дом», тогда как для англичан это слово обозначает дом для одной семьи. «Многоквартирный дом» — это (американский вариант) или (британский вариант). Normal в значении «нормально, нормальный». Но для англичан «нормальный» в одном из его привычных нам словарных значений — «обычный, рядовой» — это fine или okay , а normal — это «не сопровождающийся неблагоприятными отклонениями от нормы, ожидаемый, адекватный».

в значении «нормально, нормальный». Но для англичан «нормальный» в одном из его привычных нам словарных значений — «обычный, рядовой» — это или , а — это «не сопровождающийся неблагоприятными отклонениями от нормы, ожидаемый, адекватный». Close the door в значении «запереть дверь». Спектр значений нашего глагола «закрыть» довольно широк и варьируется от «притворить» до «закрыть на замок». В английском языке для этих значений существуют отдельные выражения: to close the door (буквально: «вернуть дверное полотно в проем») и to lock the door («защелкнуть замок, задвинуть засов»).

Dinner в значении «обед», тогда как дневной прием пищи давно уже lunch и никак иначе. Употреблять dinner в этом контексте — значит отдавать дань уважения англо-русскому словарю 1978 года издания, но не современному живому английскому языку, в котором dinner означает «ужин» (последний прием пищи за день, не считая разве что вечернего чая).

в значении «обед», тогда как дневной прием пищи давно уже и никак иначе. Употреблять в этом контексте — значит отдавать дань уважения англо-русскому словарю 1978 года издания, но не современному живому английскому языку, в котором означает «ужин» (последний прием пищи за день, не считая разве что вечернего чая). Comfortable в значении «подходящий» (удобное время для встречи, удобный маршрут и т. п.). По-английски comfortable — дающий физическое или эмоциональное ощущение комфорта, а в значении «подходящий» используется слово convenient: comfortable chair, но convenient time to meet.

Путаница со множественным и единственным числом

Еще одна распространенная категория ошибок — употребление множественного числа существительных, которые в русском языке его имеют, а в английском — нет. Например: в русском языке есть и «знание», и «знания», а в английском — только knowledge ;

; по-русски дают не только «совет», но и «советы», а по-английски — только advice ;

; в русской речи носят «часы», в английской — watch и ни в коем случае не watches (последнее слово тоже используется, но для обозначения нескольких наручных часов, то есть реального множества предметов);

и ни в коем случае не (последнее слово тоже используется, но для обозначения нескольких наручных часов, то есть реального множества предметов); другое распространенное слово, money («деньги»), — тоже существительное единственного числа, то есть говорить: Money are... — неправильно.

Калькированный, или буквальный, перевод

Это глобальная проблема всех тех, кто изучает иностранный язык: зачастую мы пытаемся не разговаривать на английском, а переводить собственные русскоязычные фразы, что в корне неверно. В итоге получаются ошибочные варианты наподобие: How is your mood? в значении «как настроение?». Для этой фразы существует масса устоявшихся правильных вариантов: How are you? / How’s it going? / What’s up?

в значении «как настроение?». Для этой фразы существует масса устоявшихся правильных вариантов: / / I feel myself (well, fine...) в значении «я чувствую себя (хорошо, отлично...)». В английском языке «себя» (myself, himself, herself) совершенно излишне, правильно говорить: I feel well , I feel fine и т. д.

(well, fine...) в значении «я чувствую себя (хорошо, отлично...)». В английском языке «себя» (myself, himself, herself) совершенно излишне, правильно говорить: , и т. д. Thank you in advance как аналог распространенного в официальной русской речи «заранее спасибо». Для англичан эта фраза носит оттенок принуждения (дескать, раз вас уже поблагодарили, вы обязаны выполнить просьбу) и не приветствуется.

как аналог распространенного в официальной русской речи «заранее спасибо». Для англичан эта фраза носит оттенок принуждения (дескать, раз вас уже поблагодарили, вы обязаны выполнить просьбу) и не приветствуется. Конструкции типа: We with my brother , которые дословно переводят русскоязычное: «Мы с моим братом», — тогда как в английском языке в подобных сочетаниях используется совершенно другой порядок слов: My brother and I (как вариант: Me and my brother ).

, которые дословно переводят русскоязычное: «Мы с моим братом», — тогда как в английском языке в подобных сочетаниях используется совершенно другой порядок слов: (как вариант: ). I think yes в значении «думаю, да» вместо корректного: I think so. Предложение: I think yes возможно как ответ на вопрос: What answer do you prefer, yes or no?

Перенос избыточности русского языка на английскую речь

Русский язык избыточен: обычно одна и та же лексическая или грамматическая информация передается в нем неоднократно. Например, во фразе: «Маленькая девочка пошла в магазин» информация о поле субъекта передана четыре раза: значением слова «девочка», его окончанием [а], свойственным существительным женского рода, а также окончаниями прилагательного [ая] и глагола [а]. В качестве примеров лексической избыточности можно привести сочетания «город Москва», «старый пенсионер», «маленький щенок», «молодая девушка». Английский же язык лаконичен и не требует подобных уточнений, но мы по инерции пытаемся их добавить в речь, когда говорим по-английски. В итоге получаем такие ошибки, как: I study English language (правильно: I study English );

(правильно: ); I’m from Moscow city (правильно: I’m from Moscow ). Слово City в аналогичных ситуациях используется лишь тогда, когда оно входит в само название города (Salt Lake City) или когда можно перепутать город и штат (Oklahoma City), но носители английского языка никогда не скажут London city или Paris city.

(правильно: ). Слово City в аналогичных ситуациях используется лишь тогда, когда оно входит в само название города (Salt Lake City) или когда можно перепутать город и штат (Oklahoma City), но носители английского языка никогда не скажут London city или Paris city. Olga went shopping with her girlfriend (правильно: Olga went shopping with her friend), возникающее из-за неосознанного стремления воплотить подручными способами в английской речи женский род слова «подруга».

Излишний академизм

В английском языке даже есть такое выражение: To sound like a textbook, что означает «говорить заумным, академическим языком». Заучивая и повторяя абсолютно правильные, но мертвые обороты из учебника, мы сразу выдаем в себе иностранцев, поскольку обычно носители настолько полно и грамотно не говорят. В частности, от них редко услышишь: Hello, how are you? — I’m fine. Тhank you! And you? Обычно употребляются: Hey, what’s goin’ on? / What’s up? / What’s happenin’? (да-да, именно с редукцией окончания [ing]). Ответить можно так: What’s goin’ on? — Nothin’ much / It’s goin’ good. What’s up? — Not much. What’s up with you? What’s happenin’? — Nothin’ much.

My name is John . Скорее всего, вам представятся коротко и ясно: I’m John .

I bought a new car / I received a letter / I came home too late. С большой долей вероятности вместо этого вы услышите: I got a new car / I got a letter / I got home too late, так как в разговорном английском ярко выражена тенденция к упрощению.

Трудности восприятия

Буквальный перевод отдельных слов в отрыве от общего смысла мешает не только грамотно говорить на английском языке, но и правильно понимать английскую речь. Вот лишь некоторые примеры вызванных таким подходом переводческих курьезов: Watch out! — «Посмотри снаружи!» (вместо: «Берегись!»).

— «Посмотри снаружи!» (вместо: «Берегись!»). Come on, old boy! — «Иди сюда, старый мальчик!» (вместо: «Давай, дружище!»).

— «Иди сюда, старый мальчик!» (вместо: «Давай, дружище!»). A girl with pig tails — «Девочка с поросячьими хвостиками» (вместо: «Девочка с косичками»).

— «Девочка с поросячьими хвостиками» (вместо: «Девочка с косичками»). Fly-fishing — «Ловля рыбы на лету» (вместо: «Ловля рыбы на муху»).

— «Ловля рыбы на лету» (вместо: «Ловля рыбы на муху»). She is bold today! — «Она сегодня лысая!» (вместо: «Она сегодня дерзкая»). Особенно трудно приходится при восприятии устной речи, когда спутать похожие по звучанию, но разные по значению слова проще простого: I have been there — «У меня там фасоль» вместо: «Я бывал там» ( вeen — причастие прошедшего времени глагола to be; bean — «фасоль»).

— «У меня там фасоль» вместо: «Я бывал там» ( — причастие прошедшего времени глагола to be; — «фасоль»). By the way — «Купи дорогу» вместо: «Кстати» ( By — предлог «по»; buy — «покупать»).

— «Купи дорогу» вместо: «Кстати» ( — предлог «по»; — «покупать»). Stop the violence! — «Пусть скрипки помолчат!» вместо: «Остановите насилие!» (violence — «насилие, жестокость»; violins — «скрипки»).

Несколько советов тем, кто изучает английский язык

Не зубрите отдельные слова — учите их сразу в составе сочетаний, а затем составляйте с каждым словом не менее 10 разных предложений; это позволит не забыть свежевыученное слово, а также создаст базу для его употребления в речи.

Обязательно проверяйте свой словарный запас и знание грамматики на предмет их актуальности, лучше всего — в беседах с носителями языка (сегодня найти собеседника по интернету не составит труда), но подойдут также и фильмы, музыка, общение на форумах и т. п.

Не пренебрегайте проверенными методами запоминания правил и слов, например детскими стишками или забавными фразами: Excuse me говорят, когда намереваются сделать гадость, а I’m sorry — когда уже сделали. После if и после then, как грамматика нас учит, ставим Present вместо Future. Цену на дыни пишут мелом, «дыня» по-английски — melon.

Бонус: как узнают нас англичане в СМС-чатах

Как ни забавно, но русскоязычных собеседников англичане вычисляют... по смайликам! Дело в том, что мы часто не ставим точки перед скобочкой: Hi). А настоящий англичанин напишет: Hi :).