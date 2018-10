20+ ошибок в английском языке, которые выдадут в вас иностранца

Hello, how are you? — I’m fine. Тhank you! And you? Обычно употребляются: Hey, what’s goin’ on? / What’s up? / What’s happenin’? (да-да, именно с редукцией окончания [ing]). Ответить можно так:

What’s goin’ on? — Nothin’ much / It’s goin’ good.

What’s up? — Not much. What’s up with you?

What’s happenin’? — Nothin’ much.