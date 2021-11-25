20+ официальных фотографий британской королевской семьи, которые показывают их долгий путь через время

История британской королевской семьи насчитывает сотни лет и наполнена разными событиями. Это обеспечивает ей неослабевающее внимание со стороны СМИ и обычных жителей Великобритании. Когда происходит какое-либо событие, его обычно увековечивают на семейном портрете по заказу королевской семьи. Мы тоже не смогли сдержать любопытство, а потому решили посмотреть, как менялась британская монархия, как выглядели короли и королевы, их супруги, наследные принцы и другие родственники.

AdMe.ru открывает «временную капсулу», чтобы показать вам снимки королевских особ, сделанные в тесном семейном кругу. Давайте вместе посмотрим, как сильно изменилась со временем королевская семья.

1. Свадьба принца Альберта и принцессы Александры, 1863 год

10 марта 1863 года старший сын королевы Виктории женился на принцессе Александре Датской в Виндзорском замке. На фотографии молодожены, которые получили титулы принца и принцессы Уэльских, стоят около бюста отца жениха, принца-консорта Альберта. На королеве черное платье в знак траура по покойному мужу.

2. Крещение принца Эдуарда Йоркского, 1894 год

В 1894 году у Георга и Марии, которые были на тот момент герцогом и герцогиней Йоркскими, родился первый сын, который впоследствии стал королем Эдуардом VIII. 16 июля того же года младенца крестили, и этот момент был увековечен на снимке, на котором присутствуют представители 4 поколений: Эдвард Йоркский, его отец Георг, его дед Альберт и прабабушка — королева Виктория.

3. Коронация Эдуарда VII, 1902 год

В 1901 году после смерти своей матери, королевы Виктории, принц Уэльский Альберт стал королем. 9 августа 1902 года его короновали в Вестминстерском аббатстве под именем Эдуард VII. Эта фотография короля с супругой, королевой-консортом Александрой, стала первым снимком британской королевской семьи, на котором монарх предстал в парадном облачении.

4. Король Георг V и его семья, 1909–1911 годы

После восхождения Эдуарда VII на трон в 1901 году Георг стал принцем Уэльским. В 1909 году его жену Марию сфотографировали с 2 сыновьями, Эдвардом и Альбертом, одетыми в форму морских кадетов. После смерти отца в 1910 году Георг был провозглашен королем Георгом V. Его коронация состоялась 22 июня 1911 года.

5. Крещение будущей королевы Елизаветы II, 1926 год

21 апреля 1926 года у второго сына короля Георга V, герцога Йоркского Альберта, и его жены, герцогини Елизаветы Боуз-Лайон, родилась первая дочь. Вскоре после этого, 29 мая, будущую королеву Елизавету II крестили в Букингемском дворце, выбрав для девочки имя Елизавета Александра Мария. На церемонии присутствовали герцог Коннотский и граф Стратморский.

6. Коронация Георга VI, 1937 год

В декабре 1936 года, всего через 325 дней после того, как его объявили королем, Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы жениться на Уоллис Симпсон. Это открыло путь к престолу его брату Альберту, который взошел на трон и был коронован в 1937 году как Георг VI. На фотографии он с супругой, королевой-консортом Елизаветой (которая была известна как королева-мать) и дочерями Елизаветой и Маргарет.

7. Свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа, 1947 год

20 ноября 1947 года состоялась свадьба принцессы Елизаветы и принца Греческого и Датского, который позже стал принцем Филиппом и герцогом Эдинбургским. Церемония была скромной, так как Великобритания в те годы оправлялась от разрушительных последствий войны. Доказательством тому служит платье принцессы, за которое заплатили купонами на одежду, как это делали все невесты того времени.

8. Первые 2 детей Елизаветы, Чарльз и Анна, 1948 и 1950 годы

В первые годы брака у принцессы Елизаветы и принца Филиппа родилось 2 детей. Чарльз родился первым в 1948 году. С момента восшествия на трон его матери и до сегодняшнего дня он остается первым в очереди престолонаследия. Дочь королевы Анна появилась на свет в 1950 году и получила титул королевской принцессы в 1987 году.

9. Коронация Елизаветы II, 1953 год

Король Георг умер 6 февраля 1952 года. В этот день наследницу трона объявили королевой, и она должна была немедленно вылететь из Кении в Соединенной Королевство, чтобы принять свою новую роль. 2 июня 1953 года состоялась коронация Елизаветы в Вестминстерском аббатстве. На этом событии присутствовали не только официальные фотографы, но и телевизионщики. Впервые в истории это исключительно важное событие в жизни королевской семьи транслировалось по ТВ.

10. Новые члены королевской семьи — Эндрю и Эдвард, 1960–1964 годы

У королевы Елизаветы и принца Филиппа родилось еще 2 детей. Верхнее фото, на котором присутствует улыбающийся 6-месячный принц Эндрю, сделано в сентябре 1960 года в замке Балморал. 3-й ребенок королевской четы появился на свет 19 февраля 1960 года, а с 1986 года он носит титул герцога Йоркского.

10 марта 1964 года Елизавета II родила своего 4-го ребенка. При крещении мальчик получил имя Эдвард и титул принца. На снимке, сделанном 12 июня, королева запечатлена со своим младшим сыном, который, лежа в колыбели, держит за палец своего брата, принца Эндрю. В 1999 году самый младший принц получил титул графа Уэссекского.

11. Семья Анны, королевской принцессы, 1973–1977 годы

14 ноября 1973 года в Вестминстерском аббатстве состоялась свадьба принцессы Анны и капитана Марка Филлипса. В честь этого события была сделана фотография в Букингемском дворце. Их брак продлился до 1992 года.

Через 4 года после свадьбы у Анны и Марка родился первый ребенок — единственный сын Анны и самый старший внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс. Снимок, на котором представлены 3 поколения королевской семьи, был сделан в ноябре 1977 года в замке Балморал. В 2020 году Питер являлся 18-м в очереди на королевский престол.

12. Все члены королевской семьи в 1979 году

Одна из рождественских традиций британской королевской семьи — это отправка памятных открыток семье, друзьям и другим близким. В 1979 году для открытки выбрали эту фотографию. На нем изображены королева Елизавета II, принц Филипп и 4 их детей, которые собрались в замке Балморал.

13. Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы, 1981 год

29 июля 1981 года принц Чарльз женился на Диане Спенсер, которая получила титул принцессы Уэльской. Религиозная церемония состоялась в соборе Святого Павла в Лондоне, а прием устроили в Букингемском дворце. Около 1 млн человек следили за событием по радио и телевидению.

14. Рождение принцев Уильяма и Гарри, 1982–1984 годы

21 июня 1982 года Диана родила своего первого ребенка, принца Уильяма. На его крещении 4 августа в Букингемском дворце присутствовали королева Елизавета II, герцог Эдинбургский принц Филипп и королева-мать.

Второй сын принца и принцессы Уэльских Генри, известный впоследствии как принц Гарри, родился 15 сентября 1984 года. Его крестили в часовне Святого Георга в Виндзорском замке в том же году. На фото сверху — вся семья.

15. Свадьба принца Эндрю и Сары Фергюсон, 1986 год

3-й ребенок королевы и герцога Эдинбургского женился на Саре Фергюсон 23 июля 1986 года. По приказу Ее Величества они получили титулы герцога и герцогини Йоркских. Этот титул принадлежит принцу Эндрю до сих пор. Они были вместе 10 лет, в браке родились 2 дочери — принцессы Беатрис и Евгения.

16. Конфирмация принца Уильяма, 1997 год

9 марта 1997 года в возрасте 14 лет старший сын принца и принцессы Уэльских прошел конфирмацию в часовне Виндзорского замка. Королева Елизавета II и королева-мать сопровождали будущего герцога Кембриджского, чтобы подтвердить его приверженность англиканской церкви. Этот снимок — одно из последних официальных изображений, на котором вместе присутствуют принц Чарльз, принцесса Диана, Уильям и Гарри.

17. Свадьба принца Чарльза и герцогини Камиллы, 2005 год

9 апреля принц Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулз, которая получила королевский титул герцогини Корнуолльской. Церемония была гражданской, после нее королева Елизавета II устроила прием в их честь. На фотографии присутствуют королева и герцог Эдинбургский, принцы Уильям и Гарри, а также Брюс Шанд, отец Камиллы, и ее дети от первого брака Том и Лаура.

18. Королева с мужем и детьми, 2007 год

В 2007 году Елизавета II и принц Филипп отметили бриллиантовую свадьбу. Королева стала первым британским монархом, чей брак продлился более 60 лет. 4 детей королевы присоединились к празднованию. Событие было запечатлено на семейной фотографии.

19. Свадьба принца Уильяма и герцогини Кейт, 2011 год

29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве состоялась еще одна королевская свадьба — принц Уильям женился на Кейт Миддлтон. Вступив в брак, они получили титулы герцога и герцогини Кембриджских. Более 1 млн человек вышли на улицы Лондона, чтобы стать очевидцами этого события.

20. Рождение Джорджа и Шарлотты, 2013–2015 годы

Первый сын герцога и герцогини Кембриджских принц Джордж появился на свет 22 июля 2013 года.

2 мая 2015 года в королевской семье стало на 1 человека больше — родилась принцесса Шарлотта (4-я в очереди на престол). Ее крестили 5 июля в Сандрингеме. Кроме родителей, Уильяма и Кейт, на церемонии присутствовали королева Елизавета II, принц Филипп, принц Чарльз, его жена — герцогиня Камилла, а также члены семьи Кейт Миддлтон.

21. Королева Елизавета II в свой 90-летний юбилей (и ее пушистые компаньоны)

2016 год был особенным для королевы: ей исполнилось 90 лет. Чтобы увековечить это событие, в Виндзорском замке устроили фотосессию. На этой фотографии Елизавета II запечатлена со своими 4 собаками: Уиллоу, Вулканом, Кэнди и Холли. В Соединенном Королевстве Ее Величество празднует 2 дня рождения: один в соответствии с датой ее рождения (21 апреля), а другой — официальный, который отмечается в июне различными мероприятиями для общественности и традиционным военным парадом в ее честь.

22. День рождения и свадьба в одном году — 2018-й

В 2018 году внимание прессы к королевской семье было особенно пристальным в связи с важными событиями в жизни принцев Уильяма и Гарри.

19 мая Гарри женился на Меган Маркл. Церемония состоялась в часовне Святого Георга в Виндзорском замке. Молодожены получили титулы герцога и герцогини Сассекских. Фотография была сделана в том же здании.

23 апреля, до свадьбы Гарри и Меган, у герцога и герцогини Кембриджских родился 3-й ребенок, принц Луи. Его крестили 9 июля, примерно через 2 месяца после дня рождения. В 2018 году Уильям, Кейт и 3 их детей снялись для традиционной рождественской открытки от королевской семьи в Анмер-Холле.

23. Настоящее и будущее британской короны, 2020 год

Многолетняя история королевской семьи в фотографиях сводится к этому портрету, опубликованному в официальных королевских аккаунтах в соцсетях в честь Нового, 2020 года. Королева Елизавета II, принц Чарльз, Уильям, герцог Кембриджский, и принц Джордж представляют 4 разных поколения королевской семьи и будущих наследников престола Соединенного Королевства.