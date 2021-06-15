20+ нянь поработали в богатых семьях и без прикрас рассказали, что происходит за закрытыми дверями особняков

Путешествия в самолете первым классом, отдых на роскошных виллах, рестораны высокой кухни, отмеченные звездами «Мишлен», VIP-доступ в музеи, театры, личные знакомства со знаменитостями — такие «плюшки» гарантированы детям в элитных семьях. И конечно, их няне. Со стороны эта должность может показаться работой мечты, но тут есть много подводных камней.

AdMe.ru выяснил, как работают няни в богатых семьях, и разыскал яркие и противоречивые эпизоды из их профессиональной деятельности. А в конце вас ждет бонус — рассказ одного папы о том, как его угораздило взять в дом няню-вегана.

1. При найме можно столкнуться со странностями

Обычно родители ищут няню через агентство. Бывают такие мамы с папами, что и из 20 человек не могут выбрать подходящую кандидатуру — у них много требований. А некоторые нанимают целый штат помощников, чтобы они работали вахтовым методом. В любом случае каждое собеседование начинается с рассказа о себе и часто не обходится без каверзных вопросов.

Мне написала девушка и предложила вакансию. Мальчик, 3 года, один ребенок в семье, мама в разводе, живут с бабушкой, зарплата 5 500 в сутки. Окрыленная, я поехала на собеседование. Все шло хорошо, пока мне не начали задавать странные вопросы, типа «А как вы относитесь к тому, что иногда на вас будут прикрикивать?», « А если будут обзывать, для вас это будет критично?», «Вы стрессоустойчивы или оскорбления могут довести вас до слез?» © Miss.Tekila / Рikabu

для вас это будет критично?», «Вы стрессоустойчивы или оскорбления могут довести вас до слез?» © Miss.Tekila / Рikabu Подала объявление на известный сайт с вакансиями. Искала работу няни. Когда поступил звонок, я приготовилась говорить о возрасте, стаже и так далее. Но мне задали совсем другой вопрос: «Кто вы по гороскопу?» Услышав, что Дева, сказали: «Извините, вы нам не подходите, ищем Козерога или Льва». © Подслушано / VK

2. С приемом на работу в богатые семьи качество жизни у многих нянь многократно повышается

Няня певицы Мел Би из группы Sрice Girls замечена на пляже Калифорнии.

Гувернантки в состоятельных семьях путешествуют и получают за это деньги. Они могут побывать во многих местах, которые на самом деле не могут себе позволить. Их берут с собой, потому что родители хотят немного отдохнуть вдвоем, зная, что их дети в безопасности, их развлекают и заботятся о них. В повседневной жизни персоналу чаще всего доступны все удобства, что есть в доме.

Имею психологическое образование. Получаю 200 тысяч рублей в месяц за 6-дневную рабочую неделю с 7 до 20 (с 8:30 до 14:00, пока дети в школе, у меня перерыв). Задержки, отпуска с ними оплачиваются по двойному тарифу. К зарплате полагается питание, проживание в отдельном домике, пользование бассейном, тренажерным залом и горничная. Ко мне относятся уважительно, меня ценят. © Подслушано / Ideer

© Подслушано / Ideer Работаю няней у очень богатых людей. Летом они живут на огромной яхте. И кормят французской кухней. Работа посменная: 3 недели у них на Сейшелах, 3 недели дома. На родине впадаю в депрессию, хочется поскорее на Лазурный Берег, где потолки высотой с мой дом. Последнее время не покидает ощущение, что живу чужой жизнью. Хочу уволиться, но не могу — зависимость от этой красивой жизни. © Подслушано / VK

3. Однако насладиться по полной всей прелестью богатой жизни вряд ли удастся, а о личной жизни можно забыть

Многие гувернантки регулярно работают до поздней ночи и неделями путешествуют с семьей. Отдыхом это точно нельзя назвать — они ничего толком не видят и не могут прочувствовать атмосферу, потому что они всегда с детьми. Помощнице нельзя выключать телефон, и нет ничего необычного в том, что в 2 часа ночи звонит обеспокоенный родитель.

Я работала в семье с проживанием. Я должна проснуться в 6:30 утра, начать уборку, организовать завтрак, собрать всех в школу, продолжить убираться в доме, после школы заниматься с детьми, ужинать с ними, играть и укладывать их спать. После каждого такого дня я была так измотана, что все свободное время тратила на сон. Работаю 16 часов, потом сплю. У меня не было личной жизни. Они диктовали мне, что я должна носить в их доме: купили мне 3 бабушкиных блузки с цветочным рисунком, 3 пары джинсов и 2 пары капри. Они подслушивали телефонные разговоры, которые я вела со своим парнем, вплоть до того, что преследовали меня на заднем дворе, когда я пыталась уединиться. © Strandedinalimo / Reddit

4. Няня может столкнуться с разным отношением к себе и своему труду

В мире состоятельных людей нет слишком высокой цены за то, что им подходит. Даже стартовая заплата няни, которая только-только окончила институт, в большинстве случаев будет намного выше средней по рынку. Но бывает, что хозяева дома обращаются с домашним персоналом пренебрежительно и смотрят на работников сверху вниз. Например, часто семья покупает себе билеты в бизнес-класс, а няне в эконом. И ей приходится весь полет бегать туда-сюда, проверять детей. Могут отчитать за трату отопления или просят себе покупать еду в эконом-супермаркете. Но тут уж кому как повезет.

Я окончила педагогический, 10 лет занималась балетом, окончила музыкальную и художественную школу, сейчас работаю няней. Я не просто «сижу» с детьми, а воспитываю и развиваю их. Сама занимаюсь с детками танцами и растяжкой, учу рисовать, прививаю музыкальный вкус, даю уроки фортепиано, с малышами говорю по-английски, чтобы развивать навыки разговорной речи, это не говоря уже об обычных обязанностях — проверка уроков и т. д. В неделю один выходной. Рабочий день с 7 до того момента, пока дети не ложатся спать, обычно 21:30. Это очень тяжело, и конечно, мои услуги стоят немалых денег. И как же бесит от родственников и друзей: «Ой, повезло, легкая работа» , «За что столько бабла платят? Может, тоже в няни податься?!» или «О, можешь недельку и с моим посидеть? Ты же няня, какая тебе разница, с двумя или тремя?» Я люблю свою работу, но бесит отношение. © Подслушано / Ideer

, «За что столько бабла платят? Может, тоже в няни податься?!» или «О, можешь недельку и с моим посидеть? Ты же няня, какая тебе разница, с двумя или тремя?» Я люблю свою работу, но бесит отношение. © Подслушано / Ideer Ни одна супербогатая семья не относилась ко мне с уважением. Они живут изолированно в своем собственном мире, куда к ним приходят обычные люди и работают на них. © Strandedinalimo / Reddit

Я работала в очень богатой семье, и когда я собиралась обедать с детьми, мне сказали, что «помощники» едят на кухне. Я ушла вскоре после этого. © Sydthesquid18 / Reddit

Некоторые платят, не считая денег и только для того, чтобы утереть нос своим друзьям и знакомым. Мол, смотрите, как мы можем содержать прислугу. В одном из таких домов жена была очень странная: иногда я приезжала на работу, а мне заявляли: «Вы нам сегодня не нужны. Вот вам $ 100». А однажды хозяйка попросила разобрать игрушки. Мы зашли в огромную комнату на 3-м этаже дома, включили свет, а там лампочек не видно — до самого потолка стоят коробки с игрушками, новенькие, нераспечатанные. Ни один детский сад такого набора игрушек не видел. Мы даже войти туда толком не смогли. А как их прикажете рассортировывать, если даже переставить с одного места на другое некуда? Просто склад какой-то. © Azumi / Яндекс.Дзен

5. Нужно быть образованным человеком и всегда знать, что ответить подопечным и родителям

Гувернанткам необходимо иметь высшее образование, а некоторые из них даже имеют степень в Оксфорде или Кембридже. В их арсенале множество курсов — педиатрические, языковые, по самозащите, приучения к горшку и отлучения от грудного вскармливания. Компетентность во всех этих вопросах поможет в чрезвычайных ситуаций и спасет от споров с родителями. Но к детским вопросам все же сложно подготовиться.

Я помню, как однажды следила за детьми у бассейна — к мальчикам пришли одноклассники в гости. Они провели 20 минут в бассейне, хвастаясь своим друзьям машинами, которыми владеет их семья, поместьем их деда, частным самолетом их дяди, пляжным клубом, которым они управляли, и так далее. Через час после ухода гостей вижу — один из мальчиков плачет, потому что у его друга в доме есть лифт, а у него нет. В слезах он спрашивает меня: «Я ребенок из бедной семьи?» А он сидит в многомиллионном доме. Эти дети не имеют представления о деньгах вообще. © Strandedinalimo / Reddit

В слезах он спрашивает меня: «Я ребенок из бедной семьи?» А он сидит в многомиллионном доме. Эти дети не имеют представления о деньгах вообще. © Strandedinalimo / Reddit Когда была студенткой, несколько лет проработала няней в одной обеспеченной семье. Как-то раз забираю своего второклассника из школы. Вижу, что-то не так. После долгих расспросов выдает: «Представляешь, Петя из класса не родился!.. Его аист принес!» Ребенок в откровенном шоке и не может понять, как же так за младенцем не усмотрели биологические родители, что его смогла схватить птица и отнести куда-то!.. Реалист маленький. © Подслушано / VK

что его смогла схватить птица и отнести куда-то!.. Реалист маленький. © Подслушано / VK Работаю няней, присматриваю за 2 мальчиками (3 года и 6 лет). Однажды после школы подходит ко мне старший и спрашивает: «А существует ли самое большое число?» Я отвечаю, что нет, потому что всегда можно найти число по крайней мере на 1 больше, поэтому говорят «от 1 до бесконечности». Но тут парень задает второй вопрос: «А что находится за бесконечностью?» Малость обалдев от такого вопроса, услышанного от 6-летнего, отвечаю, что не знаю. А он посмотрел на меня с задумчивым видом и выдает: «Предполагаю, что за бесконечностью находится вторая бесконечность, за ней третья и так далее до бесконечной бесконечности...» Господи, я приглядываю за вторым Эйнштейном. © Подслушано / VK

6. Няне стоит быть готовой, что за ней может вестись скрытое видеонаблюдение

Помощницу не должны смутить установленные по дому и во дворе камеры видеонаблюдения. Родители хотят контролировать процесс и в случае чего мгновенно разобраться в ситуации, просмотрев записи. В идеале работодатель должен предупредить об этом заранее.

Как-то из морозилки пропала курица, которую я хотела приготовить на ужин. Дома бываем только я, муж, дочь 2 лет и пожилая няня в сложном финансовом положении. Подозрение пало на нее. Поставила камеры, никого не предупредив. Расследование установило, что пару раз в неделю, во время прогулок с ребенком, к нам в гости приходит моя мама. Отматывает туалетную бумагу, проверяет карманы на предмет забытых купюр, собирает мелочь, отсыпает порошок и шерстит холодильник. Я искренне не понимаю зачем. Никогда ведь не нуждалась. © Подслушано / VK

7. Приходит понимание, что все состоятельные семьи по-разному относятся к деньгам

Одни миллионеры заработали свое состояние собственным трудом, и обычно они ценят деньги и обращаются с ними соответственно. А есть люди, которые родились в богатой семье. Они могут быть очень расточительны.

Мои работодатели были богаты, потому что умели планировать бюджет. Мне вечно приходилось искать бесплатные занятия для их детей, следить за всеми скидками в городе и все покупать по акции. Но больше всего меня удивило, насколько они искренне любили своих детей. С утра, бывало, пришлют мне сообщение, что у меня сегодня оплачиваемый выходной, ведь погода прекрасная и они всем составом едут на озеро. Кроме того, они предпочитали самостоятельно забирать ребят из школы, чтобы первыми услышать обо всех событиях дня. Я очень скучаю по этой семье. © Alisha33 / Reddit

С утра, бывало, пришлют мне сообщение, что у меня сегодня оплачиваемый выходной, ведь погода прекрасная и они всем составом едут на озеро. Кроме того, они предпочитали самостоятельно забирать ребят из школы, чтобы первыми услышать обо всех событиях дня. Я очень скучаю по этой семье. © Alisha33 / Reddit Семья, где я работала, разбрасывалась деньгами. Кресло-качалка за $ 500 с неправильным оттенком оранжевого? Просто выбросим его в мусорку и купим новое. Дочери дерутся друг с другом из-за домов Барби? Успокоим их, отведя в магазин, купим новые дома и кукол, а потом отправим все на помойку. © Pinkpanda24 / Reddit

и купим новое. Дочери дерутся друг с другом из-за домов Барби? Успокоим их, отведя в магазин, купим новые дома и кукол, а потом отправим все на помойку. © Pinkpanda24 / Reddit Моя хорошая подруга работает няней у очень состоятельной пары. Они оба юристы. Но он еще и богатый наследник. У него есть работа, но на ней он никогда не появляется, и все равно это приносит ему сотни тысяч долларов в год. Каждый день жена ходит на работу. Муж идет на свой этаж в доме, где его никто не трогает. Он целый день бездельничает. Но он не хочет, чтобы его дети беспокоили его, поэтому он запирается, притворяясь, что он учится. Он платит моей подруге, чтобы она вырастила для него его ребенка. Они достаточно милые люди. Моей подруге нравится ее работа. Но я не смогу испытывать большого уважения к парню, у которого есть время и куча денег, и он использует их, чтобы изолировать себя от собственных детей и целый день смотреть фильмы. © MidasVirago / Reddit

8. Порой ревности родителей не избежать

Сегодня много внимания уделяется формированию привязанности между родителями и детьми. И в то же время общество ждет от матерей карьерных свершений. Часто у мам и пап возникает диссонанс — вроде бы они работают на благо семьи, но самые приятные моменты с ребенком достаются не им, а няне. Современные родители хотят просто получить услугу, не желая делиться эмоциями с персоналом. Поэтому стало модно брать в дом нянь-иностранок, которые не могут запросто поболтать с малышом и установить крепкую связь.

Я сочувствую родителям, которые хотели бы проводить со своими детками время, которое обычно проводит с ними их няня. Это не вина работника, ведь это осознанное решение взрослых людей. Любое негодование по отношению к няне, безусловно, неуместно. Нужно в свободное время как можно больше времени уделять налаживанию связи между родителями и детьми. © Maryke Sher Lun / Quora

Нужно в свободное время как можно больше времени уделять налаживанию связи между родителями и детьми. © Maryke Sher Lun / Quora Ребенок и няня обычно становятся очень близкими. На фоне этого мать или отец могут подумать, что эта связь означает, что они недостаточно близки со своим отпрыском. Могут закрасться зависть и негодование. Родители хотят сами быть для своего малыша лучшим другом и проводником по жизни. Конечно, трудно делить ребенка с чужим человеком. Даже если этот человек круто вам помогает. Это сложно. © Amie Morales / Quora

Родители хотят сами быть для своего малыша лучшим другом и проводником по жизни. Конечно, трудно делить ребенка с чужим человеком. Даже если этот человек круто вам помогает. Это сложно. © Amie Morales / Quora У меня была подруга, образованная и уважаемая на работе. Ее муж симпатичный, умный парень с хорошей зарплатой. Эдакая пара с амбициями. Но как-то она случайно увидела, как ее няня развлекалась и ела мороженое с ее детьми. Она поняла, что хочет так же, и бросила работу. Теперь она сама заботится о своих малышах. Ради удовольствия быть со своей семьей. © Daniel Schryvers / Quora

9. Надо научиться быть незаметным

На первом плане певица Гвен Стефани с подросшими детьми, позади няня Минди Манн с младенцем.

Гувернантки в семьях знаменитых людей — практически секретные агенты. Они не присутствуют на официальных фото, о них нигде не рассказывают, от них ждут соблюдения обета молчания. Знаменитости хотят, чтобы все думали, что они сами заботятся о своих детях. Когда знаменитость мчит в аэропорт с ухоженными и воспитанными детьми в модной одежде, не стоит забывать о том, что в 20 шагах от них, избегая камер папарацци, скрывается «автор» этого успеха — няня. Или две. Или три.

Хайди Клум с детьми и няней.

В одном интервью девушка рассказала, что бывала в домах знаменитостей, на важных мероприятиях, обедала с членами королевской семьи, но ее никогда нет в списках гостей. Все потому, что она прислуга. Это задевает ее чувство гордости.

10. Важно уметь хранить тайны

Няня несет ребенка Умы Турман на первый медицинский осмотр.

Вместо того чтобы чувствовать себя знаменитостью, некоторые няни чувствуют себя одинокими и изолированными от остального мира, поскольку связаны строгими соглашениями о конфиденциальности с семьей.

Быть няней для детей высокопоставленных родителей — это то же самое, что быть обычной няней. Но есть важные отличия. Работодатели могут потребовать от вас подписать соглашение о неразглашении информации в дополнение к стандартному трудовому договору. © Lisa Hanson / Quora

в дополнение к стандартному трудовому договору. © Lisa Hanson / Quora В богатой семье, где я работала, все делали скрытно. Например, детей в парк водить нельзя. Мне приходилось заходить через гараж, нельзя было включать в доме свой телефон или ноутбук. Я должна была подписать бумаги с кучей условий перед началом работы. Они держали все окна закрытыми. Они хорошо платили, но там была слишком напряженная атмосфера. © Shook Taylor / Quora

11. С зарплатой не всегда все гладко

О деньгах договариваются на собеседовании. Оплата обычно либо почасовая, либо помесячная. Для обоих сторон уже на первой встрече важно четко сформулировать свои требования, желания и обязанности. Но не всегда все идет по плану.

Обычные семьи спокойно относились к моим перерывам. Более богатые же жалуются на любой «передых», который, по их мнению, они видели. Они также очень негативно высказывались о бывших нянях, утверждая, что те «ничего не делали», были «ленивы» и что им слишком много платили за работу, которую они выполняли. © Strandedinalimo / Reddit

Что касается отношения к деньгам, супербогатые люди очень избирательны в том, за что они платят. Потратить пару тысяч на билеты на самолет на Багамы? Конечно, без проблем. Однако, когда они уезжали в отпуск в последнюю минуту (что происходило довольно часто), они отказывались платить мне зарплату. Кроме того, я видела, как обычные семьи чуть выше среднего класса стремились пожертвовать старые игрушки и книги, а богатые люди выкидывали даже новые полезные вещи. ©️ Strandedinalimo / Reddit

Кроме того, я видела, как обычные семьи чуть выше среднего класса стремились пожертвовать старые игрушки и книги, а богатые люди выкидывали даже новые полезные вещи. ©️ Strandedinalimo / Reddit Моя сестра присматривала за ребенком одной известной голливудской пары. В контракте было прописано 8 часов в день, по факту — 12–13 часов. В конце месяца ей не заплатили ни копейки за сверхурочную работу, которая составила более 50 часов. © Letusso / Reddit

12. Многим няням жалко своих воспитанников

Некоторые говорят, что их работа в том, чтобы родители забыли о том, что у них есть дети. Несмотря на все материальные блага, малыши богатых мам и пап часто бывают обделены вниманием. Родители возлагают все хлопоты на гувернантку, забывая уделять время малышам. Поэтому людям, которые решились работать в обеспеченных семьях, следует рассматривать уход за детьми как профессиональную карьеру. Ведь помощницы зачастую становятся заменой родителя и будут принимать важные решения в жизни крох — не только в проведении досуга, но и в отношении здоровья и образования.

Согласилась работать у молодой девочки. Смотрю, сын у нее какой-то странный: худой, ходит по стеночке. Мама даже не пыталась с ним разговаривать. Возьмет его, сидит тихо минут 5, а потом спрашивает меня: «Слушайте, а когда он заговорит?» Я злилась и отвечала: «Никогда! Вы же с ним не говорите». © Azumi / Яндекс.Дзен

Я злилась и отвечала: «Никогда! Вы же с ним не говорите». © Azumi / Яндекс.Дзен Я нянчила детей в богатой семье. Я приходила в 7 утра каждый день и уезжала, когда родители возвращались в 10–11 вечера. Я будила девочек, кормила их, водила на танцы, купала и так далее. Мне даже платили за мои развлечения, пока девочки были на занятиях. Они давали мне дополнительные деньги, чтобы я сходила в кино или сделала маникюр. Я вырастила для них этих малышей. © Unknown author / Reddit

Между такими родителями и детьми отсутствует связь. Например, мама не знает, когда у малышей балет и теннис, а я знаю. Дети не делятся с ней своими беспокойствами и страхами. Они доверяют мне, и когда я рассказываю об этом их маме, она удивляется, узнав, что отпрыски не всегда счастливы только потому, что у них есть хорошие вещи. А тем временем ее 3-летняя дочка постоянно называет меня «мама» , и это разбивает мне сердце. © Cnk93 / Reddit

, и это разбивает мне сердце. © Cnk93 / Reddit Быть богатым или много работать не преступление, но когда в твоей жизни нет места уже родившемуся ребенку — это катастрофа. Зачем он тебе, если тебя нет рядом? Дети, которых воспитывают только няни, в 99,99 % случаев сталкиваются с серьезными психологическими проблемами. Этот ребенок вырастет, чувствуя себя нелюбимым, и у него будут серьезные проблемы с доверием. Он будет думать: «Няня заботится обо мне только потому, что мои родители, которые не хотят найти для меня место в своем графике, платят ей». © Law05004 / Reddit

Бонус: «Как мы случайно наняли няню-вегана»

Брат у меня нанял няню для дочки, он воспитывает ребенка один. Подробно оговорили, что готовить, как составлять списки продуктов для закупки. Тут, говорит, замечаю, что вторая неделя пошла, а в списках мяса нет. Спрашивает дочку, что ели — «котлетки», «тефтельки ». Ну отлично. Потом полез в морозильник — все мясо на месте. Оказывается, няня категорически отказывается даже притрагиваться к мясу. Котлеты делает из морковки, молочку и яйца тоже не ест — и тихонько переводит ребенка на свою диету. Вам, говорит, надо мясо — после работы сами готовьте и кормите на ночь. Брат попытался поговорить, предложил доплачивать даже за приготовление мяса — та обещает и просто ничего не делает. В итоге попросили ее больше не приходить, она сильно возмущалась и ушла крайне обиженная. © More.more / Pikabu