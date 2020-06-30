20+ новых слов последнего десятилетия, которые многим кажутся набором непонятных звуков
Последние 10 лет сленговый язык обильно пополнялся новыми терминами. Мы еще только недавно научились отличать хейтера от хипстера, а молодежь уже выделила новую категорию людей — бумеры. Мы сперва подумали, что эти люди связаны с маркой автомобиля или популярной некогда песней, но это оказалось не так.
AdMe.ru решил разложить по полочкам слова молодежного сленга, а точнее — по годам. Давайте запоминать швепс, чтобы не получился кринж.
2010–2012
- Кавай — нечто милое, трогательное и наивное, произошло от японского kawai — «милый».
- Лайфхак — хитрость для более эффективного выполнения той или иной задачи, симбиоз английских слов life — «жизнь» и hack — «уловка».
- Лол — очень смешно, от аббревиатуры из слов lots of laugh — «много смеха».
- Мимими — выражение умиления кем-то или чем-то.
- Няшный, няша — милый, красивый. Произошло от японского подражания мяуканью кошки, которое звучит как «ня».
- Профит — получение выгоды или прибыли, от английского profit — «прибыль». Вошло в обиход благодаря мультсериалу «Южный Парк».
- Свэг — роскошь и понты, от английского swag — «щегольство». Чаще всего применимо к рэп-культуре.
- Фейспалм — выражение неловкости, стыда, разочарования. В дословном переводе с английского facepalm — «лицо-рука».
- Хипстер — представитель молодежи, следующий альтернативной моде, от английского выражения to be hip — «быть в теме»
- Юзать — использовать, русифицированная форма английского глагола to use.
2013–2015
- Аутфит — законченный образ из одежды, обуви и аксессуаров, от английского outfit — «экипировка».
- Барбершоп — салон-парикмахерская для мужчин с элементами закрытого клуба, от английского barbershop.
- Зашквар — обозначение чего-то позорного, непристойного, неприемлемого. В молодежный сленг слово мигрировало из тюремного жаргона.
- Кек — «злорадно смеюсь», произошло от kek-kek-kek — так корейцы-геймеры изображали смех в компьютерных играх, переписываясь между собой.
- Крипота — что-то очень страшное, от английского creepy — «жуткий».
- Лалка — определение человека, который попал впросак, чем вызвал смех. Произошло все от того же lots of laugh.
- Ничоси — крайнее изумление, искаженное «ничего себе!»
- Пранк — шутка, розыгрыш, от английского prank. Особую популярность слово приобрело с появлением нового тренда среди видеоблогеров на YouTube снимать пранки, то есть снимать розыгрыши.
- Френдзона — ситуация, в которой девушка воспринимает парня исключительно в качестве друга, полностью исключая романтический аспект отношений, от английского friend zone.
- Хейтер — недруг, склочник, от английского to hate — «ненавидеть». Чаще всего так называют агрессивно настроенных комментаторов в социальных сетях.
2016–2018
- Дисс — текст, выражающий негативное отношение к конкретному человеку, от английского disrespect — «неуважение».
- Изи — легко, просто, элементарно, использование английского слова easy.
- Краш — человек, к которому испытывается чувство влюбленности, от английского crush — «пылкая любовь».
- Кринж — стыд за другого человека, от английского to cringe — «содрогаться от стыда».
- Рофл — неудержимый смех, русская транскрипция аббревиатуры rolling on the floor laughing — «катаюсь по полу от смеха».
- Скилл — навык, умение, от английского skill. Чаще всего используется среди игроков в компьютерные игры.
- Спиннер — небольшая игрушка-антистресс, представляющая собой зажимаемую между большим и указательным пальцами вертушку с тремя лопастями.
- Хайп — шумиха в интернете, от английского to hype — «раздуть».
- Чилить — отдыхать, тусить, русифицированная форма английского to chill — «прохлаждаться».
- Шипперить — говорить или считать, что некие люди состоят в романтических отношениях, когда это не так. От сокращенной формы английского слова relationship — «отношения».
2019–2020
- Ауф — выражение высшего восхищения чем-либо, синоним слов «кайф» и «класс».
- Бумер — любой человек от 30 лет, кто поучает. Сокращенное от английского baby boomer — «человек, родившийся в эпоху беби-бума».
- Вайб — особая атмосфера какого-то места или настроение от общения с кем-то конкретным, от английского vibe.
- Вислово — место, куда можно пойти оторваться. Ушло в массы после появления одноименной песни популярной группы «Время и Стекло».
- Кисазая — уменьшительно-ласкательное обращение к своей второй половине.
- Локдаун — изоляция, блокировка, от английского lockdown.
- Падра — сокращенный вариант слова «подруга», впервые появилось в песне исполнителей Miyagi & Andy Panda.
- Сяб — выражение благодарности, сокращенное слово «спасибо».
- Флейм — словесная перепалка в интернете со взаимными оскорблениями, от английского flame — «пламя».
- Швепс — нечто новое, свежее. Ввел в обиход рэпер GONE.Fludd.
Какие из этих слов вы используете в речи? Может, знаете какие-нибудь новые?