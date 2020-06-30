20+ новых слов последнего десятилетия, которые многим кажутся набором непонятных звуков

Последние 10 лет сленговый язык обильно пополнялся новыми терминами. Мы еще только недавно научились отличать хейтера от хипстера, а молодежь уже выделила новую категорию людей — бумеры. Мы сперва подумали, что эти люди связаны с маркой автомобиля или популярной некогда песней, но это оказалось не так.