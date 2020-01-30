20 нескучных правил этикета, которые пригодятся даже тем, кто не любит пафосные рестораны

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Слово «этикет» в современном значении впервые прозвучало при дворе короля Франции Людовика XIV, когда гостям раздали карточки с перечислением того, как они должны держаться. Сегодня наше поведение не должно быть столь формальным, как в те времена, но знание того, как правильно есть бургер или как убрать отпечаток помады с бокала, помогает избежать многих неловких ситуаций и чувствовать себя увереннее.