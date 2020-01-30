20 нескучных правил этикета, которые пригодятся даже тем, кто не любит пафосные рестораны
Слово «этикет» в современном значении впервые прозвучало при дворе короля Франции Людовика XIV, когда гостям раздали карточки с перечислением того, как они должны держаться. Сегодня наше поведение не должно быть столь формальным, как в те времена, но знание того, как правильно есть бургер или как убрать отпечаток помады с бокала, помогает избежать многих неловких ситуаций и чувствовать себя увереннее.
Мы в AdMe.ru изучили десятки видео экспертов по этикету и не можем не поделиться актуальными советами от них.
- Если вы пригласили кого-то на обед или на ужин, не нужно делать заказ первым. Стоит дождаться, пока другой человек сделает выбор. Если сделать наоборот, может получиться, что вы решите взять, к примеру, только салат, а ваш спутник окажется голодным, но ему будет неудобно делать большой заказ.
- Если во время обеда или ужина в ресторане вам могут позвонить, предупредите об этом своего собеседника заранее. Во время телефонного разговора лучше выйти из зала, чтобы другой человек не чувствовал себя неловко.
- Вопреки распространенному мнению, тканевую салфетку по этикету можно заправлять за воротник. Но только в том случае, если вы собираетесь есть суп. При этом лучше вежливо озвучить собеседнику, что вы собираетесь воспользоваться салфеткой, чтобы не испачкаться.
- Не стоит пользоваться зубочисткой за столом, лучше сделать это в туалете. В хорошем ресторане на столе вы их не найдете.
- Для левшей нет особых правил столового этикета, им также нужно держать вилку в левой руке, а нож — в правой.
- Тайский суп том-ям принято есть с рисом, скорее даже рис в придачу с супом. Нужно взять в ложку рис и окунуть ее в суп. Корешки и лемонграсс — это приправа, поэтому можно съесть только креветки и грибы. В тайской культуре нет отдельного понятия «суп», у них он является чем-то наподобие соуса к рису, его они могут поливать том-ямом.
- Если вам принесли салат с крупной зеленью, листья можно брать руками. Но только в том случае, если вы хорошо пользуетесь приборами и ваши соседи по столу это видели.
- Руколу, карпаччо и другие длинные слайсы нужно есть вилкой. Эту еду нужно наматывать на прибор.
- Элегантность — это уместность. Если вы пришли в портовый ресторан на берегу моря, креветки лучше есть руками. В дорогом заведении воспользуйтесь ножом и вилкой.
- Японское блюдо рамэн принято есть в противоположном супам порядке: начать лучше с лапши, мяса и остальных компонентов, а затем — выпить бульон. Лапшу едят из чаши при помощи палочек.
- В отелях с типом питания «шведский стол» спускаться на завтрак в чем-то домашнем считается неприличным. Не рекомендуется класть на одну тарелку горячие и холодные блюда, а также брать слишком много еды — лучше сделать несколько подходов. Не очень вежливым считается выбирать себе более привлекательные куски, правильнее взять тот, что лежит сверху или с краю.
- О том, чтобы помада не оставляла следы на бокале, лучше позаботиться заранее и выбрать стойкую косметику. Если такой помады нет, можно применить лайфхак — облизать губы перед тем, как пить. Если след остался, его можно незаметно вытереть бумажной салфеткой, но только не текстильной. Прикасаться губами к бокалу лучше в одном месте, чтобы не оставлять отпечатки по всей его поверхности.
- По поводу того, как правильно есть мидии, существуют разные мнения. Можно найти рекомендации о том, что их надо есть как руками, так и приборами. Один из способов — это найти в тарелке пустую ракушку и взять ее в правую руку. В левую руку нужно брать полуоткрывшиеся мидии и доставать оттуда мясо пустой ракушкой как щипцами.
- Гамбургер — это изначально фастфуд, поэтому его допустимо есть руками. Но в ресторане лучше воспользоваться ножом и вилкой. А чтобы бутерброд не развалился, стоит вставить в него специальную зубочистку, которая закрепит его части.
- Если в заведении вам принесли блюдо и вы не понимаете, как с ним справиться, не нужно стесняться спросить об этом у официанта. Шеф-повар мог придумать необычную подачу, которая может быть не сразу понятна.
- Если на завтрак в ресторане вы выбрали яичницу-глазунью, скорее всего, к ней подадут ложку. Окунать в желток хлеб будет не очень элегантным. Чтобы красиво съесть это блюдо, нужно с помощью вилки взять ложкой желток и сначала съесть его, а потом белок.
- Попробуйте не скрещивать ноги и не закидывать одну на другую, а сложить колени вместе, и тогда сидеть в ресторане с ровной спиной будет намного легче.
- Грузинские хинкали принято есть без использования приборов, руками. Нужно взять «мешочек» за хвостик, поднести ко рту, перевернуть его и, надкусив, выпить бульон, а затем съесть хинкали и начинку. Хвостик должен остаться в руке.
- Если вы планируете бизнес-завтрак и ваш партнер говорит: «Давайте встретимся на утренний чай», — это означает, что беседа будет менее формальной. А предложение встретиться за чашкой утреннего кофе предполагает более серьезное обсуждение вопросов.
- Чтобы избежать неловкой ситуации при оплате счета на свидании, мужчина, который пригласил девушку, может предварительно попросить официанта, чтобы ему за стол не приносили чек, и рассчитаться в баре. Если это дружеская встреча, вежливым будет задать собеседнику короткий вопрос: «Платим пополам или сегодня я, а в следующий раз ты?»
Как вы считаете, должен ли мужчина оплачивать счет на первом свидании? Или, по-вашему, это правило уже устарело?