20 неожиданных находок, которые доказывают, что жизнь еще способна нас удивить
Жизнь — веселая штука. Поразительные вещи прячутся за каждым углом, нужно только быть готовым встретиться с ними. «Раскопки» в дедушкином гараже, прогулка по лесу и даже шопинг могут принести «улов» в виде позитивных впечатлений.
AdMe.ru собрал 20 фото от людей, которые нашли нечто необычное в повседневной жизни и поспешили поделиться этим в соцсетях.
Плитка для туалета, которая удивит гостей
Забавный предупреждающий знак в городском аквариуме
«Осторожно. Мокрый пол».
«Мои бананы абсолютно прямые»
Если вы когда-нибудь задумывались, как выглядит лампа прожектора на футбольном стадионе, то вот она
Сантехник устранил протечку, и вот что из этого вышло
Рождены друг для друга, но женаты на ком-то еще
Когда потерял свой мячик для гольфа
«Если вы нашли этот мяч, пожалуйста, швырните его сильнее, чем последний игрок».
Это очень аккуратный зиккурат из помидоров
Суровая открытка
«Расставание с любимым человеком». «Прощай!»
Интересно, кто-нибудь уже пробовал делать это?
«Никогда не делайте снежных ангелов в парке для собак».
Просто записка с намеком для соседа
«У многих трехлеток не получается рисовать, не выходя за линию. Может, если ты потренируешься раскрашивать черепашку, это поможет тебе с парковкой».
Маленькая дверь в детском саду
Яблоко в свитере
«Съешь меня».
«Мой цветок пророс сквозь лампу»
Уровни облаков
«Нашел „незаконченный“ болт»
У этой куртки изнутри пришита ткань, которой можно протирать очки
Корейское мороженое, которое напоминает шоколад
Соседи расширили балкон
Вот что случается с кедами, если забыть их в лесу
Фото на превью overdone/reddit