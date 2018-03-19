20 неожиданных находок, которые доказывают, что жизнь еще способна нас удивить

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Жизнь — веселая штука. Поразительные вещи прячутся за каждым углом, нужно только быть готовым встретиться с ними. «Раскопки» в дедушкином гараже, прогулка по лесу и даже шопинг могут принести «улов» в виде позитивных впечатлений.

AdMe.ru собрал 20 фото от людей, которые нашли нечто необычное в повседневной жизни и поспешили поделиться этим в соцсетях.

Плитка для туалета, которая удивит гостей

Забавный предупреждающий знак в городском аквариуме

«Осторожно. Мокрый пол».

«Мои бананы абсолютно прямые»

Если вы когда-нибудь задумывались, как выглядит лампа прожектора на футбольном стадионе, то вот она

Сантехник устранил протечку, и вот что из этого вышло

Рождены друг для друга, но женаты на ком-то еще

Когда потерял свой мячик для гольфа

«Если вы нашли этот мяч, пожалуйста, швырните его сильнее, чем последний игрок».

Это очень аккуратный зиккурат из помидоров

Суровая открытка

«Расставание с любимым человеком». «Прощай!»

Интересно, кто-нибудь уже пробовал делать это?

«Никогда не делайте снежных ангелов в парке для собак».

Просто записка с намеком для соседа

«У многих трехлеток не получается рисовать, не выходя за линию. Может, если ты потренируешься раскрашивать черепашку, это поможет тебе с парковкой».

Маленькая дверь в детском саду

Яблоко в свитере

«Съешь меня».

«Мой цветок пророс сквозь лампу»

Уровни облаков

«Нашел „незаконченный“ болт»

У этой куртки изнутри пришита ткань, которой можно протирать очки

Корейское мороженое, которое напоминает шоколад

Соседи расширили балкон

Вот что случается с кедами, если забыть их в лесу