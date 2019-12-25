20+ неочевидных фактов о русском языке, которые изменят ваше представление о грамотности

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Любой язык — это живой организм, который постоянно меняется и эволюционирует, нравится нам это или нет. Причем перемены выражаются не только в появлении новых слов, но также в изменении написания, ударений и т. д. Так что то, что считалось неграмотным еще полвека назад, сегодня становится языковой нормой просто потому, что так говорит и пишет большинство. С точки зрения языка это нормальный процесс. Хотя иногда бывает наоборот: мы делаем ошибки, о которых даже не подозреваем.

Поскольку мы в AdMe.ru работаем со словами каждый день, то стараемся очень тщательно изучать все тонкости и нюансы русского языка.

Неочевидные ошибки, которые мы часто делаем

Слова «касатка» и «косатка» часто путают. Так вот, касатка — это ласточка, а косатка — млекопитающее семейства дельфиновых. Поэтому не стоит покупать билет в дельфинарий на шоу с касатками.

Так вот, касатка — это ласточка, а косатка — млекопитающее семейства дельфиновых. Поэтому не стоит покупать билет в дельфинарий на шоу с касатками. Грамотно говорить «в Строгине», «в Кемерове», «в Кратове» и т. д. Несклоняемые названия населенных пунктов пришли в нашу речь из языка военных и сейчас считаются разговорным вариантом. Это как со словом «кофе»: в Кемерове — крепкий кофе, в Кемерово — крепкое кофе.

и т. д. Несклоняемые названия населенных пунктов пришли в нашу речь из языка военных и сейчас считаются разговорным вариантом. Это как со словом «кофе»: в Кемерове — крепкий кофе, в Кемерово — крепкое кофе. Кстати, о кофе. Не верьте тем, кто говорит, что слово «кофе» стало среднего рода совсем недавно. На самом деле пометка о том, что в образцовой речи «кофе» мужского рода, а в разговорной — среднего, появилась еще в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Дмитрия Ушакова в 1934 году.

Не верьте тем, кто говорит, что слово «кофе» стало среднего рода совсем недавно. На самом деле пометка о том, что в образцовой речи «кофе» мужского рода, а в разговорной — среднего, появилась еще в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Дмитрия Ушакова в 1934 году. Можно сказать «двое мальчиков», но нельзя «двое девочек». Дело в том, что собирательные числительные нельзя употреблять с существительными женского рода. В случае с девочками правильно говорить «две девочки».

Многие родители любят фразу «садить детей» (на колени, на лошадку и т. д). Так вот, правильно «сажать детей». Глагол «садить», конечно, присутствует во многих словарях, но он помещен там с пометкой «просторечный».

(на колени, на лошадку и т. д). Так вот, правильно «сажать детей». Глагол «садить», конечно, присутствует во многих словарях, но он помещен там с пометкой «просторечный». В русском языке есть глагол «порешать» , но он может быть употреблен только в одном контексте: если это действие совершается в течение какого-то времени. Например, «я порешал задачку и бросил». А вот фраза «нужно порешать этот вопрос» неграмотная и не является синонимом выражения «нужно решить этот вопрос».

, но он может быть употреблен только в одном контексте: если это действие совершается в течение какого-то времени. Например, «я порешал задачку и бросил». А вот фраза «нужно порешать этот вопрос» неграмотная и не является синонимом выражения «нужно решить этот вопрос». Пара слов о заглавных и строчных буквах. Не нужно писать слово «президент» с большой буквы. Эта должность пишется с заглавной только при официальном титуловании и в текстах официальных документов. Еще очень распространен миф о том, что «день рождения» нужно писать с прописной буквы. Правильно же, поздравляя человека, ставить оба слова с маленькой.

Не нужно писать слово «президент» с большой буквы. Эта должность пишется с заглавной только при официальном титуловании и в текстах официальных документов. Еще очень распространен миф о том, что «день рождения» нужно писать с прописной буквы. Правильно же, поздравляя человека, ставить оба слова с маленькой. Кстати, заглавная буква и прописная — это одно и то же. Так называется большая буква, а маленькая — это строчна́я.

Ошибки, за которые нам часто бывает стыдно, а зря

Слово «извиняюсь» вполне имеет право на существование. Вопреки расхожему мнению, оно вовсе не означает «извинять себя». Здесь можно провести аналогию со словом «целоваться», которое не значит «целовать себя». Слово «извиняюсь» некорректно только в том случае, если оно брошено на ходу, когда человек не раскаивается на самом деле за свой проступок. При этом в письмах русских классиков нередко можно встретить фразу «тысячу раз извиняюсь».

Вопреки расхожему мнению, оно вовсе не означает «извинять себя». Здесь можно провести аналогию со словом «целоваться», которое не значит «целовать себя». Слово «извиняюсь» некорректно только в том случае, если оно брошено на ходу, когда человек не раскаивается на самом деле за свой проступок. При этом в письмах русских классиков нередко можно встретить фразу «тысячу раз извиняюсь». Такая же ситуация со словом «убираться». Это допустимое разговорное слово. В неформальной каждодневной беседе вы вполне можете сказать «сегодня я убрался в своей квартире».

Глагол «зво́нит » стал своего рода страшилкой, которой пугают все борцы за чистоту языка. Его постоянно вспоминают в контексте самых ужасных речевых ошибок и хватаются за сердце, если кто-то поставит ударение на букву О. Но многие лингвисты говорят, что «зво́нит» — это вполне допустимая норма. Более того, по словам научного сотрудника Института русского языка РАН Владимира Пахомова, с точки зрения самого языка слово «зво́нит» ничем не хуже, чем глаголы «ва́рит», «пла́тит», «гру́зит» и т. п., у которых раньше ударение было на окончание (вари́т, дари́т, грузи́т). Дело в том, что есть некая логика, согласно которой в языке постоянно смещаются ударения. Такой перенос с окончания на корень слова закономерен. Так что хотя это и злит многих, в будущем мы будем говорить «зво́нит».

Его постоянно вспоминают в контексте самых ужасных речевых ошибок и хватаются за сердце, если кто-то поставит ударение на букву О. Но многие лингвисты говорят, что «зво́нит» — это вполне допустимая норма. Более того, по словам научного сотрудника Института русского языка РАН Владимира Пахомова, с точки зрения самого языка слово «зво́нит» ничем не хуже, чем глаголы «ва́рит», «пла́тит», «гру́зит» и т. п., у которых раньше ударение было на окончание (вари́т, дари́т, грузи́т). Дело в том, что есть некая логика, согласно которой в языке постоянно смещаются ударения. Такой перенос с окончания на корень слова закономерен. Так что хотя это и злит многих, в будущем мы будем говорить «зво́нит». Есть мнение, что грамотные люди не употребляют слово «кушать». Действительно, его синоним — глагол «есть» — встречается гораздо чаще и считается более правильным. Тем не менее если слово «кушать» произносится в контексте вежливого приглашения гостей к столу, например «кушать подано» или «кушайте, пожалуйста», то это не считается ошибкой.

При этом фразу «я кушаю» может сказать про себя ребенок и женщина, а вот мужчине следует говорить «я ем». Так гласит современная стилистическая норма.

Еще один распространенный лингвистический миф о русском языке звучит так: нет слова «нету». На самом деле если слово используется носителями, то объективно оно существует. Кроме того, древнерусское слово «нѣтъ» (нет) — это производное от слова «нѣту» (нету). То есть первым появилось слово «нету», а потом произошло фонетическое изменение — сократилась безударная гласная в конце слова.

Правильные и неправильные феминитивы

Не все знают, что в русском языке не 3 рода, а 4: мужской, женский, средний и общий. К общему роду принадлежат такие слова, как «умница», «коллега», «неряха» и т. д. Также филологи относят к общему роду название некоторых профессий: доктор, профессор, врач, директор и т. п. Таким образом, они могут относиться и к женщинам, и к мужчинам, и это нормально.

Ошибочно полагать, что феминитивы нужны для всех слов и профессий. И если «редакторка», «режиссерка» и «блогерка» еще имеют какой-то смысл, поскольку таким образом женщины хотят подчеркнуть, что занимаются своим делом наравне с мужчинами, то есть такие слова, где пол человека совсем не важен. Например, модератор, автор, куратор — это не профессии, а роли, которые человек занимает по отношению к объекту или процессу. Куратор курирует выставку, автор пишет книгу, модератор модерирует дискуссию. В этом случае феминитивы «авторка», «кураторка», «модераторка» просто не несут в себе никакого смысла.

И если «редакторка», «режиссерка» и «блогерка» еще имеют какой-то смысл, поскольку таким образом женщины хотят подчеркнуть, что занимаются своим делом наравне с мужчинами, то есть такие слова, где пол человека совсем не важен. Например, модератор, автор, куратор — это не профессии, а роли, которые человек занимает по отношению к объекту или процессу. Куратор курирует выставку, автор пишет книгу, модератор модерирует дискуссию. В этом случае феминитивы «авторка», «кураторка», «модераторка» просто не несут в себе никакого смысла. Иногда искусственные феминитивы даже вредны , поскольку они обладают сниженным стилистическим статусом: критикесса, врачиха и др.

, поскольку они обладают сниженным стилистическим статусом: критикесса, врачиха и др. Самая важная часть феминитивов — это суффиксы, с помощью которых они образовываются. С точки зрения языка большинство феминитивов должны быть образованы при помощи суффикса -ш-, потому что по правилам в словах с последним безударным слогом должен использоваться только этот суффикс: парикмахерша, библиотекарша и т. д. Однако сейчас для создания феминитивов чаще всего пользуются суффиксом -к-: капитанка, архитекторка и пр. Суффикс -ш- игнорируется, поскольку почему-то считается, что этот суффикс обозначает деятельность мужа: генеральша (жена генерала), капитанша (жена капитана). Хотя это в корне неверно.

Слова из интернета, которые часто вызывают вопросы в написании

Правильно написать «в фейсбуке». К этой популярной соцсети много вопросов: писать через «э» или через «е», в кавычках или без них, какой предлог использовать — «в» или «на»? Здесь мы руководствуемся правилом, которое применимо ко всем иностранным словам: пишем «е», хотя произносим «э». Раньше «Фейсбук» писали в кавычках и с большой буквы, но очень скоро это слово так прочно вошло в наш язык, что все формальности было решено отбросить. Сейчас можно смело писать это слово с маленькой буквы и без заключения в кавычки. Что касается предлога, то допустим только вариант «в», поскольку «в социальной сети».

К этой популярной соцсети много вопросов: писать через «э» или через «е», в кавычках или без них, какой предлог использовать — «в» или «на»? Здесь мы руководствуемся правилом, которое применимо ко всем иностранным словам: пишем «е», хотя произносим «э». Раньше «Фейсбук» писали в кавычках и с большой буквы, но очень скоро это слово так прочно вошло в наш язык, что все формальности было решено отбросить. Сейчас можно смело писать это слово с маленькой буквы и без заключения в кавычки. Что касается предлога, то допустим только вариант «в», поскольку «в социальной сети». Правильно — «телеграм». Удвоенная «м» пишется в слове «телеграмма», которое не имеет никакого отношения к популярному мессенджеру. Оригинальное название приложения — Telegram, и в нем нет никаких удвоений.

Правильно: ролик собрал более 16,5 миллиона просмотров. Здесь работает следующее правило: в дробных числительных именно дробь управляет существительным. То есть 16 миллионов, но 16,5 миллиона (16 целых и пять десятых миллиона).

А как вы относитесь к изменениям в языке — положительно или отрицательно?