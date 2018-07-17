20+ небанальных тату, которые оставят след не только на теле, но и в памяти окружающих
Человек с самым большим количеством татуировок в мире проживает в Новой Зеландии: его тело покрыто рисунками практически на 100 %. Внешность этого мужчины, конечно же, незабываема. Но в современном мире достаточно интересных вариантов тату, которые способны добавить образу неповторимости, даже если займут всего пару сантиметров вашего тела.
AdMe.ru подготовил подборку необычных татуировок, которые радуют глаз, а некоторые даже дают повод для раздумий.
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Какая татуировка понравилась вам больше всего?
Фото на превью tattoos_of_instagram / instagram