20 наших любимых звезд, которые буквально расцветают с годами

На каждого из нас время накладывает свой отпечаток, однако к некоторым людям оно почему-то более благосклонно. И нередко в этом списке оказываются знаменитости. Конечно, свою роль играют походы к пластическим хирургам и косметологам. Но нам кажется, что куда важнее желание регулярно работать над собой, умение подчеркнуть свои достоинства и грамотно скрыть недостатки.

Мы в AdMe.ru абсолютно уверены в том, что эти 20 знаменитостей знают секрет, который позволяет им с годами становиться только лучше.

Дженнифер Коннелли

Рики Мартин

Аманда Сейфрид

Дженсен Эклс

Дженнифер Лоуренс

Джулианна Мур

Патрик Демпси

Алексис Бледел

Джозеф Гордон-Левитт

Николь Ричи

Криштиану Роналду

Лиза Боне

Джейсон Момоа

Диана Крюгер

Хью Лори

Мила Кунис

Оуэн Уилсон

Люси Лью

Томас Броди-Сангстер

Джиллиан Андерсон