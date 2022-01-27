20 наших любимых звезд, которые буквально расцветают с годами
На каждого из нас время накладывает свой отпечаток, однако к некоторым людям оно почему-то более благосклонно. И нередко в этом списке оказываются знаменитости. Конечно, свою роль играют походы к пластическим хирургам и косметологам. Но нам кажется, что куда важнее желание регулярно работать над собой, умение подчеркнуть свои достоинства и грамотно скрыть недостатки.
Мы в AdMe.ru абсолютно уверены в том, что эти 20 знаменитостей знают секрет, который позволяет им с годами становиться только лучше.
Дженнифер Коннелли
Рики Мартин
Аманда Сейфрид
Дженсен Эклс
Дженнифер Лоуренс
Джулианна Мур
Патрик Демпси
Алексис Бледел
Джозеф Гордон-Левитт
Николь Ричи
Криштиану Роналду
Лиза Боне
Джейсон Момоа
Диана Крюгер
Хью Лори
Мила Кунис
Оуэн Уилсон
Люси Лью
Томас Броди-Сангстер
Джиллиан Андерсон
Чье изменение вам нравится больше всего? А может, и у вас есть свои секреты того, как с годами становиться только лучше? Делитесь с нами.
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