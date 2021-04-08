20+ наших и зарубежных звезд-одногодок, которые выглядят совершенно по-разному, и это круто

У всех людей можно определить хронологический и биологический возраст. Хронологический, или календарный, возраст — это число, которое вы называете в ответ на вопрос о том, сколько вам лет. Биологический возраст — это показатель, который позволяет определить степень старения организма. Именно из-за разницы в биологическом возрасте многие люди, будучи ровесниками, выглядят абсолютно по-разному: одни моложе, другие старше.