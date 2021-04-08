AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20+ наших и зарубежных звезд-одногодок, которые выглядят совершенно по-разному, и это круто

1211
-

У всех людей можно определить хронологический и биологический возраст. Хронологический, или календарный, возраст — это число, которое вы называете в ответ на вопрос о том, сколько вам лет. Биологический возраст — это показатель, который позволяет определить степень старения организма. Именно из-за разницы в биологическом возрасте многие люди, будучи ровесниками, выглядят абсолютно по-разному: одни моложе, другие старше.

Мы в AdMe.ru являемся настоящими ценителями женской и мужской красоты и уверены, что в привлекательности наши звезды ничуть не уступают своим зарубежным ровесникам.

Аделина Сотникова и Белла Хадид (24)

Регина Тодоренко и Рита Ора (30)

Анна Чиповская и Карен Гиллан (33)

Мирослава Карпович и Леди Гага (35)

Катерина Шпица (35) и Кира Найтли (36)

Марк Богатырев и Джексон Рэтбоун (36)

Марина Александрова и Кирстен Данст (38)

Татьяна Арнтгольц (39) и Элизабет Мосс (38)

Алексей Чадов и Крис Эванс (39)

Таня Терешина и Эванджелин Лилли (41)

Виктория Исакова и Одри Тоту (44)

Павел Деревянко и Райан Рейнольдс (44)

Яна Рудковская и Ева Лонгория (46)

Сергей Безруков и Эдриен Броуди (47)

Мария Аронова (49) и Гвинет Пэлтроу (48)

Валерия и Джиллиан Андерсон (52)

Дмитрий Нагиев (54) и Джейсон Стейтем (53)

Татьяна Лазарева и Сальма Хайек (54)

Роза Сябитова (59) и Деми Мур (58)

Любовь Успенская и Кэтрин О’Хара (67)

А вы выглядите старше или моложе своих лет?

Фото на превью uspenskayalubov_official / Instagram, JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News
1211
-
Поделиться этой статьёй