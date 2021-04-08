20+ наших и зарубежных звезд-одногодок, которые выглядят совершенно по-разному, и это круто
У всех людей можно определить хронологический и биологический возраст. Хронологический, или календарный, возраст — это число, которое вы называете в ответ на вопрос о том, сколько вам лет. Биологический возраст — это показатель, который позволяет определить степень старения организма. Именно из-за разницы в биологическом возрасте многие люди, будучи ровесниками, выглядят абсолютно по-разному: одни моложе, другие старше.
Мы в AdMe.ru являемся настоящими ценителями женской и мужской красоты и уверены, что в привлекательности наши звезды ничуть не уступают своим зарубежным ровесникам.
Аделина Сотникова и Белла Хадид (24)
Регина Тодоренко и Рита Ора (30)
Анна Чиповская и Карен Гиллан (33)
Мирослава Карпович и Леди Гага (35)
Катерина Шпица (35) и Кира Найтли (36)
Марк Богатырев и Джексон Рэтбоун (36)
Марина Александрова и Кирстен Данст (38)
Татьяна Арнтгольц (39) и Элизабет Мосс (38)
Алексей Чадов и Крис Эванс (39)
Таня Терешина и Эванджелин Лилли (41)
Виктория Исакова и Одри Тоту (44)
Павел Деревянко и Райан Рейнольдс (44)
Яна Рудковская и Ева Лонгория (46)
Сергей Безруков и Эдриен Броуди (47)
Мария Аронова (49) и Гвинет Пэлтроу (48)
Валерия и Джиллиан Андерсон (52)
Дмитрий Нагиев (54) и Джейсон Стейтем (53)
Татьяна Лазарева и Сальма Хайек (54)
Роза Сябитова (59) и Деми Мур (58)
Любовь Успенская и Кэтрин О’Хара (67)
А вы выглядите старше или моложе своих лет?
Поделиться этой статьёй