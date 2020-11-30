20 нарядов от-кутюр, которые на подиумах выглядят просто бомбически. Но что-то меняется, когда они уходят в народ

Если вы любите модные показы, то, вероятно, ловили себя на мысли, что некоторым нарядам сложно найти применение в обычной жизни. Ну где появиться в платье с пышной юбкой в пол или экстремальным вырезом? Но вот знаменитостям, выходящим на красную дорожку, как раз и нужно что-то экстравагантное, притягивающее взгляды. И именно их образы от-кутюр всегда так хочется рассматривать и обсуждать.

Нам в AdMe.ru показалось, что, когда платья от именитых дизайнеров сходят с подиумов, из них как будто улетучивается частичка магии. И дело тут не в том, что звезды выглядят не так, как манекенщицы, — как раз таки среди наших сегодняшних героинь есть модели и супермодели. Мы так и не смогли разобраться, в чем же дело, поэтому предлагаем попытаться вам.

Louis Vuitton / Марго Робби

Givenchy / Рианна

Giorgio Armani / Николь Кидман

Giambattista Valli / София Карсон

Dior / Шарлиз Терон

Elie Saab / Керри Вашингтон

Schiaparelli / Линда Карделлини

Chanel / Люси Бойнтон

Giambattista Valli / Ариана Гранде

Balmain / Кайли Дженнер

Oscar de la Renta / Селена Гомес

Zuhair Murad / Крисси Тейген

Valentino / Майя Рудольф

Chanel / Катрина Балф

Moschino / Рита Ора

Altuzarra / Эмма Стоун

Stephane Rolland / Хайди Клум

Michael Kors / Дженнифер Гарнер

Elie Saab / Сандра О

Guo Pei / Рианна