20 нарядов от-кутюр, которые на подиумах выглядят просто бомбически. Но что-то меняется, когда они уходят в народ
Если вы любите модные показы, то, вероятно, ловили себя на мысли, что некоторым нарядам сложно найти применение в обычной жизни. Ну где появиться в платье с пышной юбкой в пол или экстремальным вырезом? Но вот знаменитостям, выходящим на красную дорожку, как раз и нужно что-то экстравагантное, притягивающее взгляды. И именно их образы от-кутюр всегда так хочется рассматривать и обсуждать.
Нам в AdMe.ru показалось, что, когда платья от именитых дизайнеров сходят с подиумов, из них как будто улетучивается частичка магии. И дело тут не в том, что звезды выглядят не так, как манекенщицы, — как раз таки среди наших сегодняшних героинь есть модели и супермодели. Мы так и не смогли разобраться, в чем же дело, поэтому предлагаем попытаться вам.
Louis Vuitton / Марго Робби
Givenchy / Рианна
Giorgio Armani / Николь Кидман
Giambattista Valli / София Карсон
Dior / Шарлиз Терон
Elie Saab / Керри Вашингтон
Schiaparelli / Линда Карделлини
Chanel / Люси Бойнтон
Giambattista Valli / Ариана Гранде
Balmain / Кайли Дженнер
Oscar de la Renta / Селена Гомес
Zuhair Murad / Крисси Тейген
Valentino / Майя Рудольф
Chanel / Катрина Балф
Moschino / Рита Ора
Altuzarra / Эмма Стоун
Stephane Rolland / Хайди Клум
Michael Kors / Дженнифер Гарнер
Elie Saab / Сандра О
Guo Pei / Рианна
Как вы думаете, почему платья с подиумов в обычной жизни смотрятся немного по-другому даже на девушках модельной внешности?