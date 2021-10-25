20 народов из разных уголков планеты, чьей самобытной красотой хочется любоваться часами

На Земле проживает 7,8 млрд человек, каждый из которых разговаривает хотя бы на одном из 7 139 языков и принадлежит к определенному этносу. С представителями некоторых народов мы знакомы лично или сталкивались во время путешествий. О других же вовсе не слышали. Между тем женщины и мужчины каждой из этнических общностей обладают самобытной внешностью, увидеть которую стоит всем.