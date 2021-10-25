20 народов из разных уголков планеты, чьей самобытной красотой хочется любоваться часами
На Земле проживает 7,8 млрд человек, каждый из которых разговаривает хотя бы на одном из 7 139 языков и принадлежит к определенному этносу. С представителями некоторых народов мы знакомы лично или сталкивались во время путешествий. О других же вовсе не слышали. Между тем женщины и мужчины каждой из этнических общностей обладают самобытной внешностью, увидеть которую стоит всем.
AdMe.ru покажет, как выглядят представители народов, населяющих разные уголки нашей планеты. О существовании некоторых из них мы, признаться, даже и не подозревали.
Ненецкая девушка (Россия)
Невеста из народа помаков (Болгария)
Представительница племени каро (Эфиопия)
Девушка-падаунг (Мьянма)
Девушка из племени химба (Намибия)
Представительница индейцев мисаков (Колумбия)
Девочка из народа ваханцев (Афганистан)
Эскимоска (Дания)
Женщина из племени габра (Кения)
Девушки-алеутки (США)
Женщина каяпо (Бразилия)
Юные эвенки (Россия)
Уйгурка (Китай)
Девушка-рохинджа (Мьянма)
Молодой человек из племени бутунг (Индонезия)
Представительница племени эмбера (Панама)
Юная саамка (Россия)
Женщина из народа ладинов (Италия)
Мыонги (Вьетнам)
Девушка из народа лужичан (Германия)
А к какому народу принадлежите вы? Может быть, вы являетесь братьями по крови с людьми, запечатленными на снимках?
Фото на превью evgenii mitroshin / Shutterstock, YuryBirukov / Depositphotos.com
Поделиться этой статьёй