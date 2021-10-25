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20 народов из разных уголков планеты, чьей самобытной красотой хочется любоваться часами

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На Земле проживает 7,8 млрд человек, каждый из которых разговаривает хотя бы на одном из 7 139 языков и принадлежит к определенному этносу. С представителями некоторых народов мы знакомы лично или сталкивались во время путешествий. О других же вовсе не слышали. Между тем женщины и мужчины каждой из этнических общностей обладают самобытной внешностью, увидеть которую стоит всем.

AdMe.ru покажет, как выглядят представители народов, населяющих разные уголки нашей планеты. О существовании некоторых из них мы, признаться, даже и не подозревали.

Ненецкая девушка (Россия)

Невеста из народа помаков (Болгария)

Представительница племени каро (Эфиопия)

Девушка-падаунг (Мьянма)

Девушка из племени химба (Намибия)

Представительница индейцев мисаков (Колумбия)

Девочка из народа ваханцев (Афганистан)

Эскимоска (Дания)

Женщина из племени габра (Кения)

Девушки-алеутки (США)

Женщина каяпо (Бразилия)

Юные эвенки (Россия)

Уйгурка (Китай)

Девушка-рохинджа (Мьянма)

Молодой человек из племени бутунг (Индонезия)

Представительница племени эмбера (Панама)

Юная саамка (Россия)

Женщина из народа ладинов (Италия)

Мыонги (Вьетнам)

Девушка из народа лужичан (Германия)

А к какому народу принадлежите вы? Может быть, вы являетесь братьями по крови с людьми, запечатленными на снимках?

Фото на превью evgenii mitroshin / Shutterstock, YuryBirukov / Depositphotos.com
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