20+ заметок о Норвегии, после которых захочется воскликнуть: «Чтоб мне так жить!»

В представлении многих людей Норвегия — это суровая Cнежная королева, которая холодным взглядом пронизывает любого, кто ступил на ее землю. Продиктовано это ее местоположением и климатом. И именно северная недоступность привлекает путешественников со всего мира. Все хотят приоткрыть завесу над тайной успеха норвежцев и понять, как им удалось не только сохранить, но и приумножить благосостояние государства.

Мы в AdMe.ru знаем, что все мечтают сделать фото на фоне фьордов или на Языке Тролля. А еще сюда стоит ехать за тем, чтобы разузнать у местных секреты размеренной жизни и переполняющей гордости за достижения страны.

«Автобусная остановка возле моего дома в Норвегии»

У нас бы я такое сдал в аренду за $ 850. © WiseChoices / Reddit

Шотландского пингвина Нильса Улафа в 2008 году посвятили в рыцари Норвегии

Норвежский лейтенант заинтересовался колонией пингвинов Эдинбургского зоопарка еще в 1961 году, но только в 1972-м ему удалось буквально «усыновить» одного из них. Им стал пингвиненок, которому позже дали имя Нильс Улаф. Пингвина назначили почетным командиром и талисманом Королевской гвардии Норвегии, посвятили в рыцари и произвели в бригадные генералы.

Единственный в мире велосипедный подъемник Трампэ, установленный в Тронхейме

Подъемником активно пользуются велосипедисты, мамы с колясками и подростки на самокатах. Даже пешеходы пытаются поймать равновесие и прокатиться на одной ноге. Длина подъемника — 130 м, а механизм использования прост: правая нога ставится на автоматизированную подножку, которая как бы толкает велосипедиста наверх.

От одного взгляда на это у меня начинает болеть нога. © Justmethedude / Reddit

Общественный зеркальный туалет на острове Аннёйа

Атлантическая дорога, которая на определенном участке будто уходит в небо. Ее протяженность — 8 км

Боргундская деревянная церковь — одна из древнейших каркасных церквей, которая сохранилась до наших дней

Я сначала подумал, что это дом Уизли. © not_raja / Reddit

Норвежцы с пеленок приучены не мусорить, сортировать отходы и сдавать их в переработку

Мой друг получил € 200 только за бутылки. © CaptainFox95 / Reddit

Дубовый корабль викингов примерно IX века, найденный на кургане в Норвегии

«Норвежская десертная каша, которая согревает живот и сердце холодными зимами»

Моя бабушка готовит кашу каждый год в канун Рождества — со сливками, корицей и сахаром. Она кладет миндалину в кастрюлю, и впоследствии она попадается кому-то в тарелке, что сулит удачный год. Не могу дождаться этого момента. © DeepPew / Reddit

Футбольное поле в Хеннингсвере на знаменитых норвежских Лофотенских островах

Детская библиотека в Осло

Кожаная обувь викингов, сохранившаяся до наших дней

Норвежский климат подходит только для сильных духом людей

И язык тоже не для слабонервных

Норвежский язык — это боль. Кажется, у меня уже перелом языка в 5 местах, а я ведь фактически только начал его учить. © Доктор Лектер / AdMe

Норвежцы любят природу, рыбу, долгие прогулки пешком и возможность побыть в одиночестве

«Рыбалка — идеальное хобби, когда вы в одиночестве отдыхаете в горах. В этой поездке я прошел 25 км за 3 дня. Я взял с собой немного еды, поэтому очень обрадовался, когда поймал небольшую форель после кучи неудачных попыток».

А так выглядит идеальная картинка для каждого норвежца

Безопасность превыше всего: за 2019 год на дорогах Норвегии не погиб ни один ребенок

«Застрял на лето в Норвегии. Провел 5 дней, осматривая фьорды»

Хотел бы я застрять в Норвегии летом! © kokoyumyum / Reddit

Правительство Норвегии поддерживает писателей, поэтому покупает по 1 тыс. экземпляров каждой новой книги и распространяет их по библиотекам страны

И конечно же, нельзя обойти стороной норвежские сериалы, в которых безупречно все, но особенно природа

И напоследок — то самое фото

«В прошлом июне я была в Норвегии и поднялась на Язык Тролля. Это была моя первая поездка в Европу. Норвегия — великолепная страна, и я не могу дождаться, чтобы посетить ее снова!»