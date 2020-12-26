20+ заметок о Норвегии, после которых захочется воскликнуть: «Чтоб мне так жить!»
В представлении многих людей Норвегия — это суровая Cнежная королева, которая холодным взглядом пронизывает любого, кто ступил на ее землю. Продиктовано это ее местоположением и климатом. И именно северная недоступность привлекает путешественников со всего мира. Все хотят приоткрыть завесу над тайной успеха норвежцев и понять, как им удалось не только сохранить, но и приумножить благосостояние государства.
Мы в AdMe.ru знаем, что все мечтают сделать фото на фоне фьордов или на Языке Тролля. А еще сюда стоит ехать за тем, чтобы разузнать у местных секреты размеренной жизни и переполняющей гордости за достижения страны.
«Автобусная остановка возле моего дома в Норвегии»
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У нас бы я такое сдал в аренду за $ 850. © WiseChoices / Reddit
- Норвежский лейтенант заинтересовался колонией пингвинов Эдинбургского зоопарка еще в 1961 году, но только в 1972-м ему удалось буквально «усыновить» одного из них. Им стал пингвиненок, которому позже дали имя Нильс Улаф. Пингвина назначили почетным командиром и талисманом Королевской гвардии Норвегии, посвятили в рыцари и произвели в бригадные генералы.
Единственный в мире велосипедный подъемник Трампэ, установленный в Тронхейме
- Подъемником активно пользуются велосипедисты, мамы с колясками и подростки на самокатах. Даже пешеходы пытаются поймать равновесие и прокатиться на одной ноге. Длина подъемника — 130 м, а механизм использования прост: правая нога ставится на автоматизированную подножку, которая как бы толкает велосипедиста наверх.
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От одного взгляда на это у меня начинает болеть нога. © Justmethedude / Reddit
Общественный зеркальный туалет на острове Аннёйа
Атлантическая дорога, которая на определенном участке будто уходит в небо. Ее протяженность — 8 км
Боргундская деревянная церковь — одна из древнейших каркасных церквей, которая сохранилась до наших дней
- Я сначала подумал, что это дом Уизли. © not_raja / Reddit
Норвежцы с пеленок приучены не мусорить, сортировать отходы и сдавать их в переработку
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Мой друг получил € 200 только за бутылки. © CaptainFox95 / Reddit
Дубовый корабль викингов примерно IX века, найденный на кургане в Норвегии
«Норвежская десертная каша, которая согревает живот и сердце холодными зимами»
- Моя бабушка готовит кашу каждый год в канун Рождества — со сливками, корицей и сахаром. Она кладет миндалину в кастрюлю, и впоследствии она попадается кому-то в тарелке, что сулит удачный год. Не могу дождаться этого момента. © DeepPew / Reddit
Футбольное поле в Хеннингсвере на знаменитых норвежских Лофотенских островах
Детская библиотека в Осло
Кожаная обувь викингов, сохранившаяся до наших дней
Норвежский климат подходит только для сильных духом людей
И язык тоже не для слабонервных
- Норвежский язык — это боль. Кажется, у меня уже перелом языка в 5 местах, а я ведь фактически только начал его учить. © Доктор Лектер / AdMe
Норвежцы любят природу, рыбу, долгие прогулки пешком и возможность побыть в одиночестве
«Рыбалка — идеальное хобби, когда вы в одиночестве отдыхаете в горах. В этой поездке я прошел 25 км за 3 дня. Я взял с собой немного еды, поэтому очень обрадовался, когда поймал небольшую форель после кучи неудачных попыток».
А так выглядит идеальная картинка для каждого норвежца
Безопасность превыше всего: за 2019 год на дорогах Норвегии не погиб ни один ребенок
«Застрял на лето в Норвегии. Провел 5 дней, осматривая фьорды»
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Хотел бы я застрять в Норвегии летом! © kokoyumyum / Reddit
Правительство Норвегии поддерживает писателей, поэтому покупает по 1 тыс. экземпляров каждой новой книги и распространяет их по библиотекам страны
И конечно же, нельзя обойти стороной норвежские сериалы, в которых безупречно все, но особенно природа
И напоследок — то самое фото
«В прошлом июне я была в Норвегии и поднялась на Язык Тролля. Это была моя первая поездка в Европу. Норвегия — великолепная страна, и я не могу дождаться, чтобы посетить ее снова!»
А чем вас привлекает Норвегия?