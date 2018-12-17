20 мужчин, которых переодели для собеседования. Посмотрите, как человека меняет костюм

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Согласно исследованию, для того чтобы произвести впечатление, достаточно всего лишь 10 секунд. Эта информация особенно важна для тех, кто хочет получить новую работу. Сами работодатели говорят, что синий и черный — лучшие цвета для собеседований. Эти фишки известны и Sharp Dressed Man, компании, которая, колдуя над внешним видом мужчин, помогает им в поиске работы.

Мы в AdMe.ru также убедились в том, что костюм способен кардинально изменить внешний вид любого мужчины. Предлагаем и вам удостовериться в этом.

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Sharp Dressed Man работает под девизом «Страсть. Опыт. Усердие». Сотрудники этой организации убеждены в том, что изменение стиля одежды способно кардинально изменить и стиль жизни.

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Ее основатель, Кристофер Шафер, — профессиональный портной. Костюмы, которые он шьет, стоят от $ 3 тыс. В 2011 году он начал убеждать своих обеспеченных клиентов собирать деловую одежду, которую не носят, и приносить ему. Так и появилась идея этого проекта.

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Сын Кристофера, Сет Шафер, присоединился к бизнесу в 2013 году. В детстве он часто посещал светские мероприятия вместе со своим отцом, где знакомился с миром современной мужской моды.

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Компания была основана в 2011 году, она базируется в английском Балтиморе. Организация на безвозмездной основе предоставляет костюмы для собеседований мужчинам, которые не имеют возможности купить их. Сотрудники принимают ношеную одежду, приводят ее в порядок и предлагают своим клиентам.

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В декабре 2015 года в центре Балтимора создатели Sharp Dressed Man открыли бутик с подержанными костюмами. В 2016-м значительная часть здания была повреждена пожаром. Сегодня в интернете объявлен сбор средств на его восстановление.

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Волонтерская команда этой компании, в которую входят профессиональные стилисты, заявляет о том, что мужчины в костюме более уверены в себе. Эту уверенность ощущают и их работодатели.

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Только за последние 5 лет организация предоставила свои услуги более 7 тыс. мужчин — и это еще не предел.

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А чтобы понять, как эта организация меняет жизнь людей, предлагаем прочитать отзыв одного из участников проекта: «Вы дали мне надежду на то, что я найду хорошую работу. Когда я переступил порог Sharp Dressed Man, у меня было плохое настроение, но после того, как мне выбрали костюм и я увидел себя в нем, то не мог не улыбаться. Я почувствовал себя другим человеком, даже хотелось плакать от счастья».

Мы надеемся, что все эти костюмы помогли героям нашей статьи найти работу. Может, и вы готовы поделиться историями, когда одежда сыграла не последнюю роль при трудоустройстве или во время какого-нибудь другого важного события?