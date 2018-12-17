20 мужчин, которых переодели для собеседования. Посмотрите, как человека меняет костюм
Согласно исследованию, для того чтобы произвести впечатление, достаточно всего лишь 10 секунд. Эта информация особенно важна для тех, кто хочет получить новую работу. Сами работодатели говорят, что синий и черный — лучшие цвета для собеседований. Эти фишки известны и Sharp Dressed Man, компании, которая, колдуя над внешним видом мужчин, помогает им в поиске работы.
Мы в AdMe.ru также убедились в том, что костюм способен кардинально изменить внешний вид любого мужчины. Предлагаем и вам удостовериться в этом.
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Sharp Dressed Man работает под девизом «Страсть. Опыт. Усердие». Сотрудники этой организации убеждены в том, что изменение стиля одежды способно кардинально изменить и стиль жизни.
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Ее основатель, Кристофер Шафер, — профессиональный портной. Костюмы, которые он шьет, стоят от $ 3 тыс. В 2011 году он начал убеждать своих обеспеченных клиентов собирать деловую одежду, которую не носят, и приносить ему. Так и появилась идея этого проекта.
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Сын Кристофера, Сет Шафер, присоединился к бизнесу в 2013 году. В детстве он часто посещал светские мероприятия вместе со своим отцом, где знакомился с миром современной мужской моды.
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Компания была основана в 2011 году, она базируется в английском Балтиморе. Организация на безвозмездной основе предоставляет костюмы для собеседований мужчинам, которые не имеют возможности купить их. Сотрудники принимают ношеную одежду, приводят ее в порядок и предлагают своим клиентам.
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В декабре 2015 года в центре Балтимора создатели Sharp Dressed Man открыли бутик с подержанными костюмами. В 2016-м значительная часть здания была повреждена пожаром. Сегодня в интернете объявлен сбор средств на его восстановление.
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Волонтерская команда этой компании, в которую входят профессиональные стилисты, заявляет о том, что мужчины в костюме более уверены в себе. Эту уверенность ощущают и их работодатели.
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Только за последние 5 лет организация предоставила свои услуги более 7 тыс. мужчин — и это еще не предел.
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А чтобы понять, как эта организация меняет жизнь людей, предлагаем прочитать отзыв одного из участников проекта: «Вы дали мне надежду на то, что я найду хорошую работу. Когда я переступил порог Sharp Dressed Man, у меня было плохое настроение, но после того, как мне выбрали костюм и я увидел себя в нем, то не мог не улыбаться. Я почувствовал себя другим человеком, даже хотелось плакать от счастья».
Мы надеемся, что все эти костюмы помогли героям нашей статьи найти работу. Может, и вы готовы поделиться историями, когда одежда сыграла не последнюю роль при трудоустройстве или во время какого-нибудь другого важного события?