20 музейных экспонатов, глядя на которые не понимаешь, как такое можно было придумать

Во всем мире насчитывается примерно 55 000 музеев в 202 странах. И в каждом хранятся экспонаты, которые лучше любого учебника могут рассказать о разных периодах нашей истории и особенностях жизни. Увидев некоторые, поражаешься тому, что даже не подозревал, насколько многогранен наш мир.

Мы в AdMe.ru окунулись в историю и мир диковинных артефактов, и это оказалось очень познавательно и интересно.

Двусторонняя статуя Мефистофеля и Маргариты (XIX век) в Музее Салар Джанг в Индии. Скульптура вырезана из цельного бревна платана

Бюстгальтер Saf-t-Bra 1943 года, предназначенный для предотвращения несчастных случаев на производстве среди женщин-военнослужащих во время II Мировой войны

Англосаксонский шлем — статусный символ королевской семьи Нортумбрии и нижнее белье рыцарей в виде кольчуги

Греческие браслеты 200 года до н. э.

Бюсты бывших президентов США из ныне закрытого музея в Вирджинии

Коробочка Inro — такие использовались в период XVII–XVIII вв. для перевозки личной печати или лекарств, поскольку в традиционной японской одежде не было карманов

Деталь доспехов австрийского императора Максимилиана II. Созданные в 1555 году, сейчас они выставлены в Художественно-историческом музее в Вене

Украшения с изображением любимого человека, которые носили на руке или в кулоне рядом с сердцем, отчасти потому что распознать человека по такому аксессуару было сложно

В этом музее в Японии демонстрируются различные уникальные по форме камни естественной формы с лицами на них

Церемониальная золотая шляпа

Изначально предполагалось, что такая шляпа использовалась в культовых мероприятиях. Но затем ученые предположили, что это мог быть своеобразный древний календарь. Ранее было найдено еще 3 подобные шляпы, и все они датируются периодом 1400–800 гг. до н. э.

Шифровальная машина в форме книги. Предположительно использовалась во Франции для кодировки сообщений

Египетская мозаика на полу, возраст которой — 2 000 лет, с изображением собаки и опрокинутого золотого сосуда

Падука — древнейшая обувь Индии, использовалась в основном для проведения религиозных ритуалов

Сандалии с колышком, с помощью которого они удерживались на ноге. Колышек чаще был из дерева, железа, серебра или слоновой кости. Такие падуки носили бедняки и бродяги, а представители высокой касты могли позволить себе обувь из золота и серебра. Для особых торжественных случаев индусы надевали специальные падуки, изготовленные из драгоценных металлов, отделанные серебряными нитями, камнями.

Неповрежденный замковый камень пирамиды, один из немногих известных (верхняя часть пирамиды)

Механические слуховые аппараты 1930-х гг.

Этот ботинок с птицей спереди был найден в Харлеме, Голландия. Датируется 1300–1350 гг.

Амулет в виде молота Тора, принадлежавший викингу

Египетская статуя священника-лектора Капера. Вырезана из дерева сикомора, глаза инкрустированы, роговица — из горного хрусталя. Создан около 2494–2345 гг. до н. э.

Кольцо Форса — вероятно, самый старый юридический документ в странах Северной Европы: железное кольцо с вырезанными рунами

Это кованое железное кольцо, снятое с двери церкви в Форса (Хельсингланд). На обеих сторонах рунами написаны размеры штрафов за нарушения «церковного мира».

Пара шерстяных носков V века, связанных в Египте специально для ношения с сандалиями