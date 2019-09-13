20 моделей, которые сделали ставку на свою естественную красоту и не прогадали
Девушки, мечтающие о модельной карьере, делятся на два типа. Одни всячески стараются вписаться в каноны подиумной красоты, другие находят в себе смелость предстать перед публикой такими, какие они есть. Притом регулярно добиваются успеха и те, и другие. Например, перед моделью Христианой Казаковой двери крупных агентств распахнулись, только когда она набрала несколько «лишних» кило. А девушка по имени Дафна Гроенвельд, всю юность стеснявшаяся своих пухлых губ, смогла прославиться именно благодаря им.
Сегодня AdMe.ru хотел бы показать вам несколько моделей, которые смогли разглядеть красоту в самих себе. Они не пытались изменить ни свои лица, ни свои тела. Девушки выглядят необычно для среды, в которой работают, но от этого еще сильнее притягивают взгляды.
Христиана Казакова
Заняла 3-е место в шоу «Топ-модель по-американски».
Дафна Гроенвельд
Является лицом Jean Paul Gaultier Classique Fragrance и Tom Ford Beauty.
Кайла Коулман
Победительница 24-го сезона шоу «Топ-модель по-американски».
Иман Марай
Сотрудничает с брендом Annakiki, участвовала в показах на Неделе моды в Нью-Йорке.
Стэйси МакКензи
В разное время была лицом Calvin Klein, Jean Paul Gaultier, Mexx, MAC и других брендов. Выступала в качестве эксперта в двух эпизодах шоу «Топ-модель по-американски».
Мэгги Маурер
Сотрудничала с такими популярными брендами, как Givenchy и Max Mara, снималась вместе с Джаредом Лето.
Хелен Мелстед
Снималась для Vogue, сотрудничает с дизайнером Майклом Тавадросом.
Луна Шульце
Сотрудничала с популярным датским брендом Freya Dalsjø и немецкой маркой Lala Berlin, снималась для Elle.
Нана Сковгорд Андерсен
Снималась для обложки Vogue, участвует в показах Dior.
Сабина Карлссон
В разное время представляла бренды H&M, Michael Kors, L’Oréal, Maybelline и другие. Снималась для журналов Vogue и Glamour.
Клариса Холл
Снималась для Vogue, сотрудничает с брендом Puma.
Бетани Де Вааль
Участвовала в показах на Неделе моды в Париже, появилась на обложке французского журнала L’Officiel.
Джордана Филлипс
Участвовала в показе от Victoria’s Secret в 2018 году.
Бекка Хорн
Cнималась для брендов Zara и David Morris.
Алена Субботина
Открывала Парижскую неделю моды вместе с Адрианой Лимой и Натальей Водяновой. Снималась в рекламе Armani.
Лорен Элис
Визажист, инстаграм-модель с 290 тыс. подписчиков.
Корал Квае
Снималась для марки American Apparel и онлайн-журнала Infringe Magazine.
Лулу Бонфилс
Дефилировала на Неделе моды в Нью-Йорке, участвовала в показах Diesel и Gucci.
Келли Миттендорф
Участвовала в показах Prada и Marc Jacobs, снималась для Vogue и Harper’s Bazaar. Активистка, защитница прав моделей.
Тилила Ульхадж
Марокканская модель, лицо Maison ARTC и Bougroug, сотрудничает с Paco Rabanne.
Как вы думаете, какими должны быть популярные модели? Обладать образцовой внешностью, чтобы нам хотелось стремиться к идеалу и становиться лучше? Или важнее естественность, при созерцании которой и нам станет проще принять себя такими, какие мы есть?
Фото на превью khrystyana / Instagram, khrystyana / Instagram