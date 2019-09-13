20 моделей, которые сделали ставку на свою естественную красоту и не прогадали

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Девушки, мечтающие о модельной карьере, делятся на два типа. Одни всячески стараются вписаться в каноны подиумной красоты, другие находят в себе смелость предстать перед публикой такими, какие они есть. Притом регулярно добиваются успеха и те, и другие. Например, перед моделью Христианой Казаковой двери крупных агентств распахнулись, только когда она набрала несколько «лишних» кило. А девушка по имени Дафна Гроенвельд, всю юность стеснявшаяся своих пухлых губ, смогла прославиться именно благодаря им.

Сегодня AdMe.ru хотел бы показать вам несколько моделей, которые смогли разглядеть красоту в самих себе. Они не пытались изменить ни свои лица, ни свои тела. Девушки выглядят необычно для среды, в которой работают, но от этого еще сильнее притягивают взгляды.

Христиана Казакова

Заняла 3-е место в шоу «Топ-модель по-американски».

Дафна Гроенвельд

Является лицом Jean Paul Gaultier Classique Fragrance и Tom Ford Beauty.

Кайла Коулман

Победительница 24-го сезона шоу «Топ-модель по-американски».

Иман Марай

Сотрудничает с брендом Annakiki, участвовала в показах на Неделе моды в Нью-Йорке.

Стэйси МакКензи

В разное время была лицом Calvin Klein, Jean Paul Gaultier, Mexx, MAC и других брендов. Выступала в качестве эксперта в двух эпизодах шоу «Топ-модель по-американски».

Мэгги Маурер

Сотрудничала с такими популярными брендами, как Givenchy и Max Mara, снималась вместе с Джаредом Лето.

Хелен Мелстед

Снималась для Vogue, сотрудничает с дизайнером Майклом Тавадросом.

Луна Шульце

Сотрудничала с популярным датским брендом Freya Dalsjø и немецкой маркой Lala Berlin, снималась для Elle.

Нана Сковгорд Андерсен

Снималась для обложки Vogue, участвует в показах Dior.

Сабина Карлссон

В разное время представляла бренды H&M, Michael Kors, L’Oréal, Maybelline и другие. Снималась для журналов Vogue и Glamour.

Клариса Холл

Снималась для Vogue, сотрудничает с брендом Puma.

Бетани Де Вааль

Участвовала в показах на Неделе моды в Париже, появилась на обложке французского журнала L’Officiel.

Джордана Филлипс

Участвовала в показе от Victoria’s Secret в 2018 году.

Бекка Хорн

Cнималась для брендов Zara и David Morris.

Алена Субботина

Открывала Парижскую неделю моды вместе с Адрианой Лимой и Натальей Водяновой. Снималась в рекламе Armani.

Лорен Элис

Визажист, инстаграм-модель с 290 тыс. подписчиков.

Корал Квае

Снималась для марки American Apparel и онлайн-журнала Infringe Magazine.

Лулу Бонфилс

Дефилировала на Неделе моды в Нью-Йорке, участвовала в показах Diesel и Gucci.

Келли Миттендорф

Участвовала в показах Prada и Marc Jacobs, снималась для Vogue и Harper’s Bazaar. Активистка, защитница прав моделей.

Тилила Ульхадж

Марокканская модель, лицо Maison ARTC и Bougroug, сотрудничает с Paco Rabanne.