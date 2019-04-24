20 метких и мудрых цитат, которые помогут лучше понять себя и других

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Хорошая цитата — как жизнь, ловко помещенная в слова. Наши чувства, страхи, надежды обретают плоть в формулировках известных авторов, и мы, читая, узнаем их. Эти фразы поддерживают нас в сложные моменты, радуют в хорошие времена и заставляют задуматься.

Редакция AdMe.ru перечитывала любимые книжки, смеялась, грустила и улыбалась остроте пера писателей самых разных жанров.

  • Гномы нашли сложный способ превращения свинца в золото. Сложный способ отличается от простого тем, что он работает.

Терри Пратчетт, «Правда»

  • — Чего ты хочешь?
    — Я хочу убить время.
    — Время очень не любит, когда его убивают.

Льюис Кэрролл, «Алиса в Стране чудес»

  • Смех — это солнце: оно прогоняет с человеческого лица зиму.

Виктор Гюго, «Отверженные»

  • Когда знаешь, о чем поговорить с человеком, это — признак взаимной симпатии. Когда вам есть о чем вместе помолчать, это — начало настоящей дружбы.

Макс Фрай, «Чужак»

  • Пусть она думает обо мне лучше, чем я на самом деле, и я тогда буду и в самом деле лучше.

Эрнест Хемингуэй, «Старик и море»

  • Когда человеку семнадцать, он знает все. Если ему двадцать семь и он по-прежнему знает все — значит, ему все еще семнадцать.

Рэй Брэдбери, «Вино из одуванчиков»

  • Парадокс чтения: оно уводит нас от реальности, чтобы наполнить реальность смыслом.

Даниэль Пеннак, «Как роман»

  • Истерики редко происходят действительно из-за того, из-за чего их закатывают.

Диана Уинн Джонс, «Ходячий замок»

  • Пока я не испугалась, что мне это запретят, я вовсе не любила читать. Дышать ведь не любишь, а попробуй не дышать...

Харпер Ли, «Убить пересмешника»

  • Мы меняемся под влиянием людей, которых встречаем, и порой настолько, что сами себя не узнаем.

Янн Мартел, «Жизнь Пи»

  • Спросите-ка себя, жаждете ли вы этого всеми силами души? Доживете ли до вечера, если не получите этой вещи? И если уверены, что не доживете, — хватайте ее и бегите.

Рэй Брэдбери, «Вино из одуванчиков»

  • Все, что способно заставить вас смеяться тридцать лет спустя, — не пустая трата времени. По-моему, это что-то очень близкое к бессмертию.

Стивен Кинг, «Сердца в Атлантиде»

  • Чем дольше ты ждешь, тем больше вероятность, что ты ждешь не там.

Эльчин Сафарли, «Мне тебя обещали»

  • Ты когда-нибудь чувствовал, — спросила она, — что тебе не хватает того, кого ты никогда не встречал?

Ричард Бах, «Мост через вечность»

  • Жизнь не имела в виду сделать нас совершенными. Тому, кто совершенен, место в музее.

Эрих Мария Ремарк, «Триумфальная арка»

  • Лучшие книги, понял он, говорят тебе то, что ты уже сам знаешь.

Джордж Оруэлл, «1984»

  • Ты не станешь по-настоящему сильным до тех пор, пока не научишься видеть во всем смешную сторону.

Кен Кизи, «Над кукушкиным гнездом»

  • Нет хороших друзей. Нет плохих друзей. Есть только люди, с которыми ты хочешь быть, с которыми тебе нужно быть, которые поселились в твоем сердце.

Стивен Кинг, «Оно»

  • — Мне когда-то казалось: все, что случается до восемнадцати лет, это пустяки, — сказала Мэри. — Так оно и есть, — подхватил Эйб. — И то, что случается после, — тоже.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд, «Ночь нежна»

  • Аббат знал, что ожидание — грех. Следует ценить каждое мгновение. А ожидание — это неуважение по отношению к будущему и настоящему одновременно.

Нил Гейман, «Никогде»

Наш кофе-брейк пролетел незаметно, а ваш? Чьи слова понравились больше всего?
А еще мы с удовольствием почитаем и ваши любимые цитаты — поделитесь ими в комментариях.

Фото на превью Casino Royale / Sony Pictures Releasing

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