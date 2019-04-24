20 метких и мудрых цитат, которые помогут лучше понять себя и других
Хорошая цитата — как жизнь, ловко помещенная в слова. Наши чувства, страхи, надежды обретают плоть в формулировках известных авторов, и мы, читая, узнаем их. Эти фразы поддерживают нас в сложные моменты, радуют в хорошие времена и заставляют задуматься.
Редакция AdMe.ru перечитывала любимые книжки, смеялась, грустила и улыбалась остроте пера писателей самых разных жанров.
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Гномы нашли сложный способ превращения свинца в золото. Сложный способ отличается от простого тем, что он работает.
Терри Пратчетт, «Правда»
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— Чего ты хочешь?
— Я хочу убить время.
— Время очень не любит, когда его убивают.
Льюис Кэрролл, «Алиса в Стране чудес»
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Смех — это солнце: оно прогоняет с человеческого лица зиму.
Виктор Гюго, «Отверженные»
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Когда знаешь, о чем поговорить с человеком, это — признак взаимной симпатии. Когда вам есть о чем вместе помолчать, это — начало настоящей дружбы.
Макс Фрай, «Чужак»
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Пусть она думает обо мне лучше, чем я на самом деле, и я тогда буду и в самом деле лучше.
Эрнест Хемингуэй, «Старик и море»
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Когда человеку семнадцать, он знает все. Если ему двадцать семь и он по-прежнему знает все — значит, ему все еще семнадцать.
Рэй Брэдбери, «Вино из одуванчиков»
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Парадокс чтения: оно уводит нас от реальности, чтобы наполнить реальность смыслом.
Даниэль Пеннак, «Как роман»
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Истерики редко происходят действительно из-за того, из-за чего их закатывают.
Диана Уинн Джонс, «Ходячий замок»
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Пока я не испугалась, что мне это запретят, я вовсе не любила читать. Дышать ведь не любишь, а попробуй не дышать...
Харпер Ли, «Убить пересмешника»
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Мы меняемся под влиянием людей, которых встречаем, и порой настолько, что сами себя не узнаем.
Янн Мартел, «Жизнь Пи»
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Спросите-ка себя, жаждете ли вы этого всеми силами души? Доживете ли до вечера, если не получите этой вещи? И если уверены, что не доживете, — хватайте ее и бегите.
Рэй Брэдбери, «Вино из одуванчиков»
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Все, что способно заставить вас смеяться тридцать лет спустя, — не пустая трата времени. По-моему, это что-то очень близкое к бессмертию.
Стивен Кинг, «Сердца в Атлантиде»
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Чем дольше ты ждешь, тем больше вероятность, что ты ждешь не там.
Эльчин Сафарли, «Мне тебя обещали»
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Ты когда-нибудь чувствовал, — спросила она, — что тебе не хватает того, кого ты никогда не встречал?
Ричард Бах, «Мост через вечность»
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Жизнь не имела в виду сделать нас совершенными. Тому, кто совершенен, место в музее.
Эрих Мария Ремарк, «Триумфальная арка»
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Лучшие книги, понял он, говорят тебе то, что ты уже сам знаешь.
Джордж Оруэлл, «1984»
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Ты не станешь по-настоящему сильным до тех пор, пока не научишься видеть во всем смешную сторону.
Кен Кизи, «Над кукушкиным гнездом»
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Нет хороших друзей. Нет плохих друзей. Есть только люди, с которыми ты хочешь быть, с которыми тебе нужно быть, которые поселились в твоем сердце.
Стивен Кинг, «Оно»
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— Мне когда-то казалось: все, что случается до восемнадцати лет, это пустяки, — сказала Мэри. — Так оно и есть, — подхватил Эйб. — И то, что случается после, — тоже.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд, «Ночь нежна»
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Аббат знал, что ожидание — грех. Следует ценить каждое мгновение. А ожидание — это неуважение по отношению к будущему и настоящему одновременно.
Нил Гейман, «Никогде»
Наш кофе-брейк пролетел незаметно, а ваш? Чьи слова понравились больше всего?
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