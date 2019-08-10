20+ метких афоризмов о здоровье от королевы острословия Фаины Раневской

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Фаина Раневская обладала выдающимся актерским талантом и потрясающим остроумием, которое стало притчей во языцех. На долю актрисы выпало много трагических испытаний и проблем со здоровьем, но несмотря ни на что Фаина Георгиевна никогда не теряла чувства юмора и желания жить.

AdMe.ru собрал несколько цитат большой актрисы о здоровье и врачах, которые непременно подарят вам море позитива.

  • — Склероз гораздо лучше геморроя, — как-то заявила Фаина Раневская.
    — Чем же? — уточнил коллега актрисы по съемочной площадке.
    — Геморрой и самой не видно, и жаловаться неудобно. А при склерозе ничего не болит и то и дело новости.
  • Я заметила, что, если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой — морда становится меньше, но грустнее.
  • Если человек тебе сделал зло, дай ему конфетку. Он тебе — зло, ты ему — конфетку. И так до тех пор, пока у этой твари не разовьется сахарный диабет.
  • Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
  • — Вы заболели, Фаина Георгиевна?
    — Нет, я просто так выгляжу.
  • Как-то раз Фаина Георгиевна попала в больницу с переломом руки.
    — Как же вас угораздило, дорогая вы моя? — сокрушалась пришедшая навестить Раневскую коллега.
    — Да вот, спала — и на тебе... Приснился сон, будто пришел ко мне Аркадий Райкин и говорит: «Ты в долгах, Фаина, а я заработал кучу денег» — и показывает шляпу с деньгами. Я тянусь, а он говорит: «Не стесняйся. Подходи ближе». Пошла я к нему за деньгами и упала с кровати. Вот, теперь рука сломана.
  • Молодой коллега обратился к актрисе с вопросом:
    — Фаина Георгиевна, я видел вас в больнице. Заболели?
    Раневская не любила жаловаться на болячки, тем более малознакомым людям. Вот и на этот раз она решила отшутиться:
    — Организм свой пугала.
    — Что делали?
    — Пугала организм. Водила его в больницу, чтобы посмотрел, что с ним будет, если вздумает заболеть.
  • Актрисы обсуждают, как срочно похудеть к празднику.
    — Ешьте фрукты, — советует Раневская.
    — Какие именно, Фаина Георгиевна?
    — Немытые.
  • — Фаина Георгиевна, вы опять захворали? А какая у вас температура?
    — Нормальная, комнатная, плюс 18 градусов.
  • — Наркоз помогает врачам.
    — Вы хотели сказать больным, Фаина Георгиевна?
    — Нет, именно врачам, милочка. Наркоз — единственный способ избежать советов больного во время операции.
  • — Знаете, каких больных не любят врачи? — допытывалась Раневская у коллег.
    — Нытиков? — предположил кто-то.
    — Нет, тех, кто умудряется выжить, несмотря на все их прогнозы.
  • На вопрос о состоянии здоровья Раневская со вздохом ответила:
    — Ни состояния, ни здоровья. Одна симуляция.
  • — Фаина Георгиевна, какой диагноз вам поставили? — спросили актрису коллеги.
    — ЧЕЗ.
    Полдня думали, что это может быть такое. Спросить стеснялись, но любопытство оказалось сильнее стеснительности.
    — Так что же это все-таки за таинственная болезнь такая? Как расшифровывается ЧЕЗ?
    — ЧЕЗ? Черт Его Знает.
  • Раневская была заядлой курильщицей. Как-то раз, осматривая ее, врач спросил:
    — Чем же вы, милейшая, дышите?
    — Пушкиным, — ответила она.
  • Раневская изобрела новое средство от бессонницы и поделилась своими соображениями с коллегой Риной Зеленой:
    — Надо считать до трех. Максимум — до полчетвертого.
  • Однажды актриса стала свидетельницей воркования влюбленной парочки.
    Девушка:
    — Ой, у меня щека болит.
    Юноша поцеловал возлюбленную в щечку:
    — А теперь болит?
    — Теперь не болит щека, но болит шея.
    Юноша поцеловал девушку в шейку:
    — Ну как?
    — Не болит.
    Сидевшая тут же Раневская полюбопытствовала:
    — А от геморроя вы, молодой человек, не лечите?
  • — Как вы себя чувствуете, Фаина Георгиевна?
    — Болит печень, сердце, ноги, голова. Хорошо, что я не мужчина, а то бы и предстательная железа заболела.
  • Раневской делают операцию под наркозом. Врач просит ее считать до 10. От волнения она начинает считать невпопад:
    — Один, два, пять, семь...
    — Будьте повнимательнее, пожалуйста, — просит врач.
    — Поймите, как мне трудно, — начинает оправдываться актриса. — Моего суфлера ведь нет рядом.
  • — Вот ваши снотворные таблетки, Фаина Георгиевна. Этого вам хватит на 6 недель.
    — Но, доктор, я не хотела бы спать так долго!
  • — Я рекомендовал вам выкуривать только по 1 папиросе после еды. И вот результат: у вас прекрасный здоровый вид, вы заметно поправились, — с оптимизмом говорит врач.
    — Вы хотите сказать, что жопа стала еще толще. Неудивительно, я ведь теперь ем по 10 раз в день, чтобы покурить, — объясняет Раневская.
  • — Этот доктор творит чудеса! Он буквально за минуту вылечил все мои болезни, — саркастически заметила Фаина Георгиевна после посещения врача.
    — Каким образом?
    — Он сказал, что все мои болезни — не болезни, а симптомы приближающейся старости.
  • — Хроническое что-нибудь есть? — поинтересовался врач у Фаины Раневской, заполняя бланк осмотра в санатории.
    Раневская кивнула:
    — Есть.
    — Что?
    — Нехватка денег и ожидание светлого будущего.
  • Коллеги Фаины Георгиевны вспоминали, с каким удовольствием показывала им актриса огромный транспарант, вывешенный на фронтоне больницы. Он состоял из нескольких частей. В результате получилось: «Само лечение опасно для здоровья!»
  • Парадокс медицины: чтобы поставить человеку точный диагноз, нужно произвести вскрытие. Но, так как вскрытию никто подвергаться не хочет, лечат по приблизительным диагнозам.
  • — Что вам сказал врач по поводу предстоящей операции? — спросили Фаину Георгиевну.
    — Успокаивал. Это у него 20-я такая. Должно же, в конце концов, получиться.
  • Как-то в очередной раз Фаина Георгиевна Раневская отправилась отдыхать в санаторий. «Назначили мне лечащую докторшу, — вспоминала актриса. — Пришла она, поздоровалась и сказала:
    — Как я рада, что вы у нас лежите! Так приятно увидеть вас не на экране, а в жизни!
    — Спасибо, — поблагодарила я. — Надеюсь, что в жизни меня смогут увидеть и после вашей больницы».

А какой из «уроков» Фаины Георгиевны вы бы взяли на заметку?

Фото на превью к/ф "Золушка" / Ленфильм

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