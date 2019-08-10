20+ метких афоризмов о здоровье от королевы острословия Фаины Раневской
Фаина Раневская обладала выдающимся актерским талантом и потрясающим остроумием, которое стало притчей во языцех. На долю актрисы выпало много трагических испытаний и проблем со здоровьем, но несмотря ни на что Фаина Георгиевна никогда не теряла чувства юмора и желания жить.
AdMe.ru собрал несколько цитат большой актрисы о здоровье и врачах, которые непременно подарят вам море позитива.
- — Склероз гораздо лучше геморроя, — как-то заявила Фаина Раневская.
— Чем же? — уточнил коллега актрисы по съемочной площадке.
— Геморрой и самой не видно, и жаловаться неудобно. А при склерозе ничего не болит и то и дело новости.
- Я заметила, что, если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой — морда становится меньше, но грустнее.
- Если человек тебе сделал зло, дай ему конфетку. Он тебе — зло, ты ему — конфетку. И так до тех пор, пока у этой твари не разовьется сахарный диабет.
- Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
- — Вы заболели, Фаина Георгиевна?
— Нет, я просто так выгляжу.
- Как-то раз Фаина Георгиевна попала в больницу с переломом руки.
— Как же вас угораздило, дорогая вы моя? — сокрушалась пришедшая навестить Раневскую коллега.
— Да вот, спала — и на тебе... Приснился сон, будто пришел ко мне Аркадий Райкин и говорит: «Ты в долгах, Фаина, а я заработал кучу денег» — и показывает шляпу с деньгами. Я тянусь, а он говорит: «Не стесняйся. Подходи ближе». Пошла я к нему за деньгами и упала с кровати. Вот, теперь рука сломана.
- Молодой коллега обратился к актрисе с вопросом:
— Фаина Георгиевна, я видел вас в больнице. Заболели?
Раневская не любила жаловаться на болячки, тем более малознакомым людям. Вот и на этот раз она решила отшутиться:
— Организм свой пугала.
— Что делали?
— Пугала организм. Водила его в больницу, чтобы посмотрел, что с ним будет, если вздумает заболеть.
- Актрисы обсуждают, как срочно похудеть к празднику.
— Ешьте фрукты, — советует Раневская.
— Какие именно, Фаина Георгиевна?
— Немытые.
- — Фаина Георгиевна, вы опять захворали? А какая у вас температура?
— Нормальная, комнатная, плюс 18 градусов.
- — Наркоз помогает врачам.
— Вы хотели сказать больным, Фаина Георгиевна?
— Нет, именно врачам, милочка. Наркоз — единственный способ избежать советов больного во время операции.
- — Знаете, каких больных не любят врачи? — допытывалась Раневская у коллег.
— Нытиков? — предположил кто-то.
— Нет, тех, кто умудряется выжить, несмотря на все их прогнозы.
- На вопрос о состоянии здоровья Раневская со вздохом ответила:
— Ни состояния, ни здоровья. Одна симуляция.
- — Фаина Георгиевна, какой диагноз вам поставили? — спросили актрису коллеги.
— ЧЕЗ.
Полдня думали, что это может быть такое. Спросить стеснялись, но любопытство оказалось сильнее стеснительности.
— Так что же это все-таки за таинственная болезнь такая? Как расшифровывается ЧЕЗ?
— ЧЕЗ? Черт Его Знает.
- Раневская была заядлой курильщицей. Как-то раз, осматривая ее, врач спросил:
— Чем же вы, милейшая, дышите?
— Пушкиным, — ответила она.
- Раневская изобрела новое средство от бессонницы и поделилась своими соображениями с коллегой Риной Зеленой:
— Надо считать до трех. Максимум — до полчетвертого.
- Однажды актриса стала свидетельницей воркования влюбленной парочки.
Девушка:
— Ой, у меня щека болит.
Юноша поцеловал возлюбленную в щечку:
— А теперь болит?
— Теперь не болит щека, но болит шея.
Юноша поцеловал девушку в шейку:
— Ну как?
— Не болит.
Сидевшая тут же Раневская полюбопытствовала:
— А от геморроя вы, молодой человек, не лечите?
- — Как вы себя чувствуете, Фаина Георгиевна?
— Болит печень, сердце, ноги, голова. Хорошо, что я не мужчина, а то бы и предстательная железа заболела.
- Раневской делают операцию под наркозом. Врач просит ее считать до 10. От волнения она начинает считать невпопад:
— Один, два, пять, семь...
— Будьте повнимательнее, пожалуйста, — просит врач.
— Поймите, как мне трудно, — начинает оправдываться актриса. — Моего суфлера ведь нет рядом.
- — Вот ваши снотворные таблетки, Фаина Георгиевна. Этого вам хватит на 6 недель.
— Но, доктор, я не хотела бы спать так долго!
- — Я рекомендовал вам выкуривать только по 1 папиросе после еды. И вот результат: у вас прекрасный здоровый вид, вы заметно поправились, — с оптимизмом говорит врач.
— Вы хотите сказать, что жопа стала еще толще. Неудивительно, я ведь теперь ем по 10 раз в день, чтобы покурить, — объясняет Раневская.
- — Этот доктор творит чудеса! Он буквально за минуту вылечил все мои болезни, — саркастически заметила Фаина Георгиевна после посещения врача.
— Каким образом?
— Он сказал, что все мои болезни — не болезни, а симптомы приближающейся старости.
- — Хроническое что-нибудь есть? — поинтересовался врач у Фаины Раневской, заполняя бланк осмотра в санатории.
Раневская кивнула:
— Есть.
— Что?
— Нехватка денег и ожидание светлого будущего.
- Коллеги Фаины Георгиевны вспоминали, с каким удовольствием показывала им актриса огромный транспарант, вывешенный на фронтоне больницы. Он состоял из нескольких частей. В результате получилось: «Само лечение опасно для здоровья!»
- Парадокс медицины: чтобы поставить человеку точный диагноз, нужно произвести вскрытие. Но, так как вскрытию никто подвергаться не хочет, лечат по приблизительным диагнозам.
- — Что вам сказал врач по поводу предстоящей операции? — спросили Фаину Георгиевну.
— Успокаивал. Это у него 20-я такая. Должно же, в конце концов, получиться.
- Как-то в очередной раз Фаина Георгиевна Раневская отправилась отдыхать в санаторий. «Назначили мне лечащую докторшу, — вспоминала актриса. — Пришла она, поздоровалась и сказала:
— Как я рада, что вы у нас лежите! Так приятно увидеть вас не на экране, а в жизни!
— Спасибо, — поблагодарила я. — Надеюсь, что в жизни меня смогут увидеть и после вашей больницы».
А какой из «уроков» Фаины Георгиевны вы бы взяли на заметку?
Фото на превью к/ф "Золушка" / Ленфильм