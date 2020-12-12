20+ неочевидных фактов о том, как жили дворяне на самом деле
«Балы, красавицы, лакеи, юнкера» — сегодня нам может показаться, что образ жизни дворян прошлых веков был самым что ни на есть приятным. Сплошные гостевые визиты, романтический флер, путешествия и светские рауты. Однако, если изучить вопрос немного глубже, становится ясно, что под всей этой красивой мишурой было спрятано огромное количество правил и ограничений, которые нам могут показаться довольно странными.
Нам в AdMe.ru стало крайне любопытно узнать, как же на самом деле была устроена жизнь дворян.
- Дворянским детям давали лишь определенные имена. Дело в том, что раньше все имена делились на 3 категории: дворянские, или княжеские, мещанские и крестьянские. Так, мальчиков из аристократических семей было принято называть Николай, Андрей, Константин, Александр, Борис, Михаил, Дмитрий, Федор, Петр, Платон, Илларион, Павел, Сергей. Обычно имена давали в честь правителей или почитаемых святых. Что касается девочек, то популярными были имена Наталья, Ольга, Софья, Елизавета, Елена, Анна, Александра.
- Любопытная история случилась с именем Татьяна. Раньше оно считалось крестьянским, но все изменилось после выхода романа Пушкина «Евгений Онегин». Чтобы сделать свою героиню ближе к народу, писатель нарочно дал ей простое имя. В итоге в XIX веке во многих аристократических семьях появились дочки Танечки.
- С ранних лет большое внимание уделялось физической подготовке, так что ошибочно представлять дворянских детей изнеженными созданиями. В Царскосельском лицее мальчики каждый день занимались гимнастикой, закалялись, а также обучались верховой езде, гребле, плаванию, фехтованию и, конечно, стрельбе. Известен факт, что Пушкин брал с собой на прогулку особую трость, залитую свинцом. Он ее подбрасывал и ловил, таким образом тренируя правую руку, чтобы она не дрожала и лучше держала пистолет.
- К девочкам, конечно, требования были помягче, но и для них были свои обязательные занятия. Так, девочек непременно учили ездить верхом и танцевать. Кроме того, по воспоминаниям Анны Керн, девочек каждый день после завтрака вели гулять в парк «несмотря ни на какую погоду», а гувернантки заставляли их лежать на полу, чтобы «спины были ровные».
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Одной из главных добродетелей дворян была честь. Они руководствовались принципом «кому много дано, с того много и спросится». Именно честь считалась основным законом поведения аристократа. Она была превыше успеха, выгоды и даже безопасности.
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С детства и девочек, и мальчиков учили этикету и хорошим манерам. Например, неприлично было демонстрировать чувства, которые не вписывались в норму поведения. Даже маленькому ребенку не следовало показывать боль, страх, отчаяние, слабость. Детей приучали владеть собой и не показывать, как им трудно или тяжело. Считалось, что воспитанный человек не должен обременять остальных своими личными переживаниями и пускать посторонних в свой внутренний мир.
- Жаловаться было неприемлемым даже для девочек. Образцом дворянского воспитания может служить история, рассказанная Ольгой Муравьевой. Две близняшки-восьмиклассницы отправились в гости к бабушке, и как-то одна из них сказала: «Я устала». А вторая подхватила: «Я плохо себя чувствую». Бабушка не выдержала и сказала внучкам: «Если кто-нибудь заболел, ложитесь в постель, я вызову врача. А если нет, чтобы я никаких „устала“ больше не слышала».
- Огромную роль играл внешний вид. Важно было держать в образцовой чистоте руки и ноги, каждый день мыть уши и чистить зубы. Что касается нарядов, то, с одной стороны, нельзя было выглядеть неопрятно, чтобы никто не подумал, что человек обеднел. С другой стороны, одеваться слишком вычурно и дорого тоже считалось дурным тоном. Женщины должны были уделять особое внимание украшениям: носить слишком много драгоценностей считалось неприличным. Правила хорошего тона требовали, чтобы любой наряд выглядел просто и элегантно, поскольку нарочитая демонстрация богатства была непристойной.
- Важной частью жизни дворянина были визиты, поскольку ему необходимо было поддерживать связь со всеми знакомыми и родственниками. Чаще всего визиты совершали в утреннее время — до завтрака или до обеда. Особо почетных гостей могли пригласить к столу. Любопытная деталь: в Москве было принято пить чай, а вот в Петербурге предпочитали кофе. Что касается кухни, то в почете были блюда французской, английской, итальянской кухни, а не местной.
- Одним из самых любимых занятий знати были балы. Причем дети могли принимать участие в торжестве начиная с 10–12 лет, если бал проводился в родительском доме. Так что известный первый бал Наташи Ростовой, скорее всего, был не совсем первым. Как правило, к 16 годам девушки уже отлично умели держаться в обществе и танцевать.
- Сезон балов начинался с поздней осени и заканчивался весной. Обычно за это время проводилось 200–300 балов. Конечно, такие массовые мероприятия тоже были регламентированы огромным количеством правил.
- На балах был свой дресс-код. Мужчины приходили во фрачной паре, костюме или смокинге (в зависимости от заранее обговоренных условий), а также в жилетке и белой рубашке. Непременным аксессуаром были белые перчатки — у военных они были из замши, у штатских — из лайки. Согласно этикету, если кавалер был без перчаток, дама имела право отказаться от танца. Что касается обуви, то все носили специальные бальные ботинки. Наличие сапог допускалось только у уланов, причем желательно без шпор, поскольку они могли порвать платье партнерши во время танца.
- Дамы выбирали платья соответственно моде. Обычно наряд шился на один бал и крайне редко использовался дважды. Замужние женщины могли пошить платье любого цвета, а для девушек допускались только нежные пастельные тона. Также обязательным атрибутом были перчатки, а вот надевать кольца поверх них считалось дурным тоном. Юным особам рекомендовалась скромная прическа, но при этом шея должна была быть открыта. Также девушкам не стоило перебарщивать с украшениями.
- Отказываться от танца без уважительной причины или демонстрировать, что танец с кем-то тебе неприятен, считалось недопустимым.
- Оправляясь на бал, непременно следовало взять с собой бальную книжечку — карне. Туда записывались имена кавалеров, желающих танцевать тот или иной танец. Иногда для этих целей использовалась обратная сторона веера. А вот хвастаться заполненной книжечкой считалось неприличным. Дело в том, что раньше была особая культура приглашения на танец. Можно было пригласить барышню как до самого бала, так и на балу. При этом даме не стоило обещать заранее больше трех первых танцев.
- Во время танца нельзя было прижиматься друг к другу, но и держаться слишком далеко тоже было неприлично. По этикету партнеры должны были перекинуться парой слов, но при этом болтать без умолку было нельзя.
- После окончания танца кавалер спрашивал у дамы, куда ее отвести: в буфет или в то место зала, откуда они ушли танцевать.
- В XIX веке постоянно менялось количество танцев, которые мужчина мог танцевать с одной и той же партнершей на протяжении вечера. Сначала это был один танец, потом два-три, если они не следовали подряд. Если кавалер настаивал на большем количестве, барышня отказывала, чтобы не компрометировать себя. Больше трех танцев могли позволить себе лишь жених и невеста.
- На балу следовало находиться только в хорошем расположении духа. Выражение лица должно было быть веселым и любезным. Демонстрировать свое дурное настроение было невежливо по отношению к веселящимся. Также не приветствовались ссоры и размолвки между мужчинами. Если разногласия все же возникали, то разрешать их следовало только за пределами танцевального зала. Однако более всего на балу было неуместно проявление ревности. Причем как со стороны мужчин, так и со стороны женщин.
- Покинуть мероприятие гости могли когда им угодно, прощаться со всеми было необязательно. Правда, в течение последующих дней гостям следовало нанести хозяевам благодарственный визит.
- Балы были не просто развлечением, но также самым популярным местом для знакомств между дамами и кавалерами, а для девушек на выданье — возможностью встретить жениха. Кстати, кавалер, который станцевал с девушкой на балу, в ближайшее время должен был явиться к ней домой и познакомиться с родителями. Конечно, это не означало, что он непременно должен был жениться, но все-таки на танцы обычно приглашали тех, кого рассматривали в качестве невесты.
- А вот если молодой человек зачастил в дом к девушке на выданье, то это уже значило, что он имеет довольно серьезные намерения. Поэтому, если кавалер ездил-ездил с визитами, а потом перестал, это было крайне оскорбительно как для девушки, так и для ее семьи.
- Интересно, что женихи ездили за невестами в Москву, поскольку столичный Петербург считался «мужским» городом. Там находились все основные административные и военные учреждения, однако из-за климата чиновники не спешили перевозить туда свои семьи. Поэтому в Москву со всех городов России привозили юных барышень, чтобы представить их высшему свету и выбрать достойную партию.
- Раньше брачные намерения озвучивались сначала родителям невесты, а только потом самой девушке. Однако с конца XVIII века было принято все-таки заручиться согласием девушки и после этого идти просить руки у родителей. Однако если жених не подходил, то ему максимально мягко отказывали. Например, могли сказать, что невеста еще слишком молода.
- Конечно, бывали случаи, когда сватовство проходило без согласия девушки. Если жених богат и именит, ей оставалось только подчиниться воле родителей. Кстати, среди мужчин взять себе в жены красивую, но не слишком обеспеченную барышню считалось нормальным. Этот поступок мог даже благоприятно сказаться на карьере, поскольку на светских раутах и приемах все хотели видеть роскошных дам, которых приглашали вместе с супругами.
Что из перечисленного показалось вам наиболее любопытным? Хотели бы перенестись в прошлое и оказаться на настоящем балу?