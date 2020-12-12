20+ неочевидных фактов о том, как жили дворяне на самом деле

«Балы, красавицы, лакеи, юнкера» — сегодня нам может показаться, что образ жизни дворян прошлых веков был самым что ни на есть приятным. Сплошные гостевые визиты, романтический флер, путешествия и светские рауты. Однако, если изучить вопрос немного глубже, становится ясно, что под всей этой красивой мишурой было спрятано огромное количество правил и ограничений, которые нам могут показаться довольно странными.