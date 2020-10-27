20+ малоизвестных фактов о Билле Гейтсе, которыми он сам поделился в различных интервью
Большинство людей знают о Билле Гейтсе только то, что он основал компанию Microsoft, придумал операционную систему Windows и заработал на этом миллиарды долларов. А еще то, что он со своей женой тратит эти же миллиарды на благотворительность. Но в биографии одного из богатейших людей планеты есть и другие любопытные факты, о которых почти никто не знает. К примеру, о том, как он в молодости вместо нормального обеда слизывал с руки порошок быстрорастворимого напитка, потому что не хотел тратить драгоценное время на смешивание его с водой.
28 октября Биллу Гейтсу исполняется 65 лет. В честь его юбилея мы в AdMe.ru прочитали несколько десятков интервью с компьютерным гением и выцепили 20+ малоизвестных фактов о нем. Но для начала — несколько сухих сведений.
- Уильям Генри Гейтс III (настоящее имя Билла Гейтса) родился 28 октября 1955 года. Его отец был юристом, мать входила в совет директоров финансовой холдинговой компании, а дед был вице-президентом Национального банка. У него есть 2 сестры — старшая Кристи и младшая Либби.
- Гейтс научился программированию в 13 лет. В 18 лет он поступил в Гарвард, но через год бросил, чтобы с другом детства Полом Алленом основать Microsoft. Компания заключила свой первый крупный контракт, когда Биллу было 21. В 31 год Билл стал самым молодым миллиардером в мире. А еще через 8 лет получил титул богатейшего человека и оставался таковым с 1995 по 2007 год.
- В 2020 году журнал Forbes оценил состояние Билла Гейтса в $ 98 млрд. Он занимает 2-е место в рейтинге богатейших людей планеты, уступая основателю Amazon Джеффу Безосу.
- 1 января 1994 года Гейтс женился на Мелинде Френч, которая работала менеджером по маркетингу в Microsoft. Церемония бракосочетания прошла на поле для гольфа на гавайском острове Ланаи. У супругов 3 детей: дочери Дженнифер и Фиби Адель и сын Рори.
- Все они проживают в особняке на склоне холма с видом на озеро Вашингтон в Медине.
- Билл Гейтс владеет большим количеством недвижимости. Так, ему принадлежит дом на берегу озера площадью 6 130 кв. м в Медине, штат Вашингтон. Цена дома — около $ 80 млн. Помимо этого у Гейтса в распоряжении есть личный тропический остров в Белизе, который оценивается примерно в $ 25 млн.
- Также миллиардер является владельцем обширной коллекции произведений искусства, включая работы Леонардо да Винчи. Его коллекция оценивается в $ 130 млн. По данным Wealth-X, у Гейтса есть почти $ 14 млрд наличными, которые были получены в качестве зарплаты, бонусов, инвестиционных дивидендов и так далее.
- Билл Гейтс известен не только как основатель компании Microsoft, но и как щедрый филантроп, жертвующий на благотворительность миллиарды долларов. Только для своего Фонда Билла и Мелинды Гейтс он с женой пожертвовал около $ 38 млрд. Основными целями фонда являются улучшение здравоохранения и сокращение масштабов крайней бедности во всем мире.
А теперь — к малоизвестным фактам
- Билл Гейтс не умеет готовить. Ну, разве что только яичницу, которую он жарил над костром еще во времена бойскаутских походов. Поэтому в молодости и начале своей карьеры он налегал на фастфуд. «Меня просто не учили готовить здоровую еду», — заявил Гейтс.
- В молодости Билл был так увлечен своей работой (созданием программного обеспечения), что нередко пропускал приемы пищи. Будущий миллиардер не хотел тратить даже пары минут на смешивание с водой быстрорастворимого напитка с апельсиновым вкусом. Вместо этого он насыпал на руку порошок и слизывал его.
«Вам надо насыпать его в чашку с водой, размешать, затем выпить. Но этап с водой можно пропустить, ведь в вашем теле уже есть вода. Поэтому просто слизните порошок с руки», — говорил соучредитель Microsoft.
- Тогда же, в молодости, Билл Гейтс на 5 лет отказался слушать музыку и смотреть телевизор. «Звучит дико, но я так поступил, так как понимал, что это просто отвлечет меня от мыслей о программном обеспечении», — заявил он как-то.
- В 1979 году, когда Гейтс впервые начал зарабатывать большие деньги в своей компании, он первым делом выплатил свою ипотеку в размере $ 150 тыс. Ну а затем купил роскошный автомобиль Porsche 911. «Иногда мне хотелось ночью поразмыслить, и я просто садился в машину и ехал на большой скорости. К счастью, тогда я себя не убил», — сказал Гейтс.
- Гейтс признается, что в ранний период управления компанией Microsoft достаточно сурово реагировал на любые ошибки своих сотрудников. «Я точно не был милым, когда руководил Microsoft», — заявил Гейтс в одном из интервью. И добавил, что никто насильно не заставлял сотрудников оставаться в Microsoft, если они вдруг чувствовали, что не могут добиться успеха в такой напряженной рабочей среде.
- Интересно, что Гейтс часто посылал своим сотрудникам электронные письма с критическими и саркастическими замечаниями. Работники Microsoft называли такие письма от своего босса «огненной почтой».
- Билл Гейтс также следил за тем, какие сотрудники работали дольше всего. «Я знал номерные знаки автомобилей всех своих работников. Я смотрел на стоянку и видел, когда люди приходили и когда уходили», — сказал Гейтс в одном из интервью.
- Напомним, Билл Гейтс ушел с поста генерального директора своей компании в 2000 году, полностью сосредоточившись на благотворительности. А в марте 2020 года покинул совет директоров Microsoft.
- Гейтс известен как ненасытный читатель. «В среднем я стараюсь читать одну книгу в неделю. И всегда беру с собой в отпуск целую сумку с книгами», — заявил он в интервью Time.
- В 2020 году, в период общемирового социального дистанцирования, Гейтс любит коротать время, играя в онлайн-бридж со своим давним другом — миллиардером Уорреном Баффеттом.
- Билл Гейтс и его жена Мелинда во время досуга любят смотреть фильмы, ходить в кинотеатры, вместе кататься на байдарках и играть в пиклбол (pickleball). Помимо тенниса и пиклбола, семья Гейтсов любит играть в настольную игру под названием The Settlers of Catan.
«Мы с Мелиндой и нашими детьми провели множество часов, сидя за столом, торгуя ресурсами, строя дороги и разрабатывая стратегии, чтобы в итоге первым набрать 10 победных очков», — сказал Гейтс.
- Билл и Мелинда не покупали сотовые телефоны своим детям до тех пор, пока тем не исполнилось 14 лет. «Хотя они жаловались, что другие дети уже давно ходят с телефонами», — рассказал Гейтс.
- Билл Гейтс заявил, что не оставит детям все свое наследство. «Я однозначно считаю, что оставлять детям огромные суммы денег нельзя, это не пойдет им на пользу. Некоторые люди не согласны с этим, но мы с Мелиндой считаем, что так правильно».
- Гейтс как-то признался, что ему нравится мыть грязную посуду.
- Миллиардер довольно просто одевается и без стеснения может пообедать в McDonald’s. «Я не люблю тратить много денег на одежду или украшения», — говорит он. Но вот что Гейтс считает необходимой роскошью, так это возможность летать на личном самолете.
- Билл Гейтс может позволить себе носить самые дорогие часы в мире. Но он остается поклонником часов Casio. Раньше он носил цифровые часы Casio Illuminator Sports Digital за $ 10, а в 2019 году Гейтс был замечен в часах Casio Quartz Diver за $ 42.
- Билл Гейтс не знает иностранных языков. «Я чувствую себя глупым из-за этого. Хотя в старшей школе я изучал латынь и греческий и даже получал пятерки. Думаю, эти знания помогают моему словарному запасу. Но я бы хотел знать французский, арабский или китайский. Я все еще надеюсь, что у меня когда-нибудь появится время выучить хотя бы один из них. И, скорее всего, французский, потому что он самый простой», — заявил миллиардер.
- На Reddit Биллу Гейтсу задали вопрос: «Если бы вы нашли на тротуаре $ 40 тыс., вы бы подняли их?» Миллиардер ответил: «Поскольку наш фонд тратит на спасение каждой жизни по $ 1 тыс., я бы взял деньги. Ведь этого было бы достаточно, чтобы спасти 40 жизней, а это очень важно».
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У Гейтса есть 2 собаки — Орео и Нилла. «С собаками я провожу меньше времени, чем с детьми, но они мне очень нравятся. Особенно когда они не лают по ночам и не едят то, что им нельзя есть. И когда они хорошо приучены к лотку».
- На вопрос «Какой жизненный урок вы усвоили на горьком опыте?» Гейтс ответил: «Не ложитесь спать слишком поздно. Даже если книга действительно интересная. Утром вы об этом пожалеете. Я до сих пор работаю над этой проблемой».
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