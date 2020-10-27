20+ малоизвестных фактов о Билле Гейтсе, которыми он сам поделился в различных интервью

Большинство людей знают о Билле Гейтсе только то, что он основал компанию Microsoft, придумал операционную систему Windows и заработал на этом миллиарды долларов. А еще то, что он со своей женой тратит эти же миллиарды на благотворительность. Но в биографии одного из богатейших людей планеты есть и другие любопытные факты, о которых почти никто не знает. К примеру, о том, как он в молодости вместо нормального обеда слизывал с руки порошок быстрорастворимого напитка, потому что не хотел тратить драгоценное время на смешивание его с водой.