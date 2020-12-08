20+ фото Крайнего Севера, от которых захочется поплотнее прижаться к батарее, но на душе станет тепло
Якутия — один из самых холодных заселенных регионов в мире. Об этом не понаслышке знает фотограф Алексей Васильев (Alexey Vasilyev), который родился и живет в Якутске. В его работах оживают легенды и традиции заснеженной Республики Саха. Перед мистическим обаянием Крайнего Севера не устояло даже строгое жюри — в этом году Васильев выиграл в международном конкурсе New East Photo Prize.
AdMe.ru искренне поздравляет Алексея с победой и с разрешения автора делится с вами его работами. Предупреждаем: смотреть на многие фотографии будет очень холодно, но вам понравится.
Ысыах — якутский Новый год
Ысыах празднуют 21 июня — люди приветствуют солнце и просыпающуюся природу.
Окно в зиму
Холодная красота Севера
Алгыс — шаманский обряд благословения
Это не кадр из фильма «Послезавтра», а обычный день в Якутске
Истории северного леса
Здешняя Милка дает не молоко, а сразу мороженое
Ожившие мифы якутских болот
Близнецы Семен и Степан в роли мифических существ дулганча.
Когда фраза «Не напускай холод в дом» обретает новый смысл
То, что похоже на огарки свечей, на самом деле лед.
Горячая северная дружба
Псс, охладиться не хочешь?
Каждую осень жители села Намцы заготавливают лед — потом из него можно будет сделать питьевую воду
Харон, ты ли это?
Ледниковый период здесь никогда и не заканчивался
Хомусистки
Хомус — традиционный якутский музыкальный инструмент, разновидность варгана. Издает просто космические звуки и используется в шаманских ритуалах.
Дыхание города
Водопад Курулуур — любимое место отдыха якутян
У этого песеля точно есть квест для тебя
А этот уже выдал задание лошадке
Женщины Якутии в национальных костюмах
Жительницы Тулусского улуса.
Евгений Андреев из села Хатассы. Его дом стоит на обрыве реки Лена
Лес, в котором хочется потеряться
Уютный вечер в Якутске
Хаппахчы — комната взрослеющей девушки
Раньше такую комнату могли себе позволить только состоятельные семьи, которые всячески оберегали и лелеяли свою дочь до замужества.
Вопрос знатокам: как вода в колонке не замерзает, когда на улице —40 °С?
Якутия. Касаясь облаков
Кому вы отдадите свой голос: знойному югу или морозному северу? Бывали когда-нибудь в Якутии?