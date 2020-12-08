20+ фото Крайнего Севера, от которых захочется поплотнее прижаться к батарее, но на душе станет тепло

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Якутия — один из самых холодных заселенных регионов в мире. Об этом не понаслышке знает фотограф Алексей Васильев (Alexey Vasilyev), который родился и живет в Якутске. В его работах оживают легенды и традиции заснеженной Республики Саха. Перед мистическим обаянием Крайнего Севера не устояло даже строгое жюри — в этом году Васильев выиграл в международном конкурсе New East Photo Prize.

AdMe.ru искренне поздравляет Алексея с победой и с разрешения автора делится с вами его работами. Предупреждаем: смотреть на многие фотографии будет очень холодно, но вам понравится.

Ысыах — якутский Новый год

Ысыах празднуют 21 июня — люди приветствуют солнце и просыпающуюся природу.

Окно в зиму

Холодная красота Севера

Алгыс — шаманский обряд благословения

Это не кадр из фильма «Послезавтра», а обычный день в Якутске

Истории северного леса

Здешняя Милка дает не молоко, а сразу мороженое

Ожившие мифы якутских болот

Близнецы Семен и Степан в роли мифических существ дулганча.

Когда фраза «Не напускай холод в дом» обретает новый смысл

То, что похоже на огарки свечей, на самом деле лед.

Горячая северная дружба

Псс, охладиться не хочешь?

Каждую осень жители села Намцы заготавливают лед — потом из него можно будет сделать питьевую воду

Харон, ты ли это?

Ледниковый период здесь никогда и не заканчивался

Хомусистки

Хомус — традиционный якутский музыкальный инструмент, разновидность варгана. Издает просто космические звуки и используется в шаманских ритуалах.

Дыхание города

Водопад Курулуур — любимое место отдыха якутян

У этого песеля точно есть квест для тебя

А этот уже выдал задание лошадке

Женщины Якутии в национальных костюмах

Жительницы Тулусского улуса.

Евгений Андреев из села Хатассы. Его дом стоит на обрыве реки Лена

Лес, в котором хочется потеряться

Уютный вечер в Якутске

Хаппахчы — комната взрослеющей девушки

Раньше такую комнату могли себе позволить только состоятельные семьи, которые всячески оберегали и лелеяли свою дочь до замужества.

Вопрос знатокам: как вода в колонке не замерзает, когда на улице —40 °С?

Якутия. Касаясь облаков