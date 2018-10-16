20 людей, которые разбивают жизненные трудности о свою железную волю

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У человека нет орлиной зоркости, скорости гепарда или выносливости собаки. Но это не мешает людям становиться профессиональными спортсменами вопреки болезням, переплывать Антарктику на весельной лодке или идти сквозь огонь без защиты. Они выходят за рамки возможного благодаря несокрушимой силе духа, которая и делает человека человеком.

Мы в AdMe.ru убедились, что в нашем мире можно достичь всего, и в доказательство представляем вашему вниманию поступки обычных людей, каждый из которых удивителен.

Последняя в своем роде 101-летняя традиционная татуировщица Kalinga из Филиппин

Участница международных игр кочевников

Ужасающе красиво

Мастерски

Andreia Muhitu (Андрея Мухиту) — первая участница-альбинос в истории мировых конкурсов красоты (Ангола)

Режим зверя

Джаррет Адамс провел 10 лет за решеткой за преступление, которого не совершал. Теперь он стал адвокатом, чтобы больше не допустить ошибочных приговоров

Сумасшедшая гибкость

102-летняя спортсменка выигрывает золотую медаль на всемирном чемпионате по легкой атлетике

Ни возраст, ни лишний вес не помеха для идеального шпагата

Глубоководное погружение без снаряжения

«Мой 86-летний учитель математики. Он преподает уже 6 десятилетий»

«Мой 12-летний брат, страдающий аутизмом, делает такие фигуры из проволоки»

Ограничения — они в голове

Эта картина выходит за рамки в прямом смысле

Федор Конюхов совершил 5 кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, причем один раз на весельной лодке

Невероятная сила рук

Мартен ван дер Вейден — олимпийский чемпион, который победил рак. Он проплывает фризанский маршрут за три дня без остановки, чтобы собрать деньги на финансирование исследований рака

Хождение по углям в Индии

Нет, нет, нет... да!