20+ легендарных писателей, которые были так хороши собой, что могли бы оказаться на обложках гламурных журналов

Американский актер Пол Радд возглавил рейтинг привлекательных мужчин планеты по версии журнала People. Современные деятели кино и музыки часто оказываются в таких списках и красуются на обложках журналов с громкими заголовками. Между тем писатели, книгами которых мы зачитываемся, тоже не лыком шиты. В свое время они были весьма горячи и легко могли бы составить конкуренцию нынешним красавцам.