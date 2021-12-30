20+ легендарных писателей, которые были так хороши собой, что могли бы оказаться на обложках гламурных журналов
Американский актер Пол Радд возглавил рейтинг привлекательных мужчин планеты по версии журнала People. Современные деятели кино и музыки часто оказываются в таких списках и красуются на обложках журналов с громкими заголовками. Между тем писатели, книгами которых мы зачитываемся, тоже не лыком шиты. В свое время они были весьма горячи и легко могли бы составить конкуренцию нынешним красавцам.
AdMe.ru покопался в архивах и отобрал фото знаменитых писателей, которые с легкостью могли бы войти в рейтинги обаятельных и привлекательных представителей сильного пола. Хемингуэй и вовсе напомнил нам юного Тома Круза.
Лев Толстой
Эрнест Хемингуэй
Джек Керуак
Фрэнсис Скотт Фицджеральд
Джон Толкин
Эрих Мария Ремарк
Оскар Уайльд
Олдос Хаксли
Айзек Азимов
Роберт Льюис Стивенсон
Владимир Маяковский
Курт Воннегут
Борис Пастернак
Франц Кафка
Джон Китс
Хантер Стоктон Томпсон
Джером Дэвид Сэлинджер
Альбер Камю
Чарльз Диккенс
Джордж Гордон Байрон
Гор Видал
А кто из писателей, по вашему мнению, исключительно хорош собой?
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