20+ нарядов принцессы Дианы, которые лучше слов расскажут о том, что творилось у нее на душе

Принцессу Диану без преувеличения можно назвать иконой стиля. Но чудо случилось не сразу. Леди Ди рассказывала своему биографу, что до того, как она вышла замуж за принца Чарльза, в ее гардеробе «было одно длинное платье, одна шелковая рубашка, одна элегантная пара обуви — и все». Став частью королевской семьи, Диана озаботилась вопросами моды и начала продумывать свои наряды до мелочей. Стиль ее одежды менялся в течение жизни кардинальным образом и отражал определенные события в ее судьбе.

Мы в AdMe.ru проследили историю стиля Королевы людских сердец и ее путь от скромницы к роковой женщине.

До знакомства с принцем Чарльзом Диана работала няней в лондонском детском саду

Так с годами изменился стиль леди Дианы. Фото 1980 и 1996 года.

До того как девушка стала частью королевской семьи, она вела скромный образ жизни молодой лондонской аристократки и предпочитала носить однотонные рубашки, классические свитеры и комфортные хлопковые юбки длиной ниже колена.

Начало отношений с Чарльзом и помолвка в 1981 году заставили ее пересмотреть свой гардероб

Сначала будущая принцесса все еще могла себе позволить костюмы в стиле casual. Шляпы с мягкими полями, необычные блузы и объемные жакеты — все, что было особенно актуально в 80-х. Но помолвка с членом королевской семьи обязала Диану заняться более тщательным подбором одежды.

Поначалу Диана не могла продемонстрировать хороший вкус. В те дни она была очень застенчивой и наивной. Не имея никаких представлений о том, как должна выглядеть будущая принцесса, девушка стала перебирать все варианты: от «бабушкиных» платьев в цветочек до чудаковатых блуз с рюшами. Но невероятная энергия леди Ди уже покорила британцев, и они прощали юной мисс Спенсер все ее промахи.

Наряд, который Диана выбрала для выхода в 1981 году, был больше похож на карнавальный костюм.

День, когда простую девушку стали считать членом королевской семьи

Через месяц после помолвки Диана с Чарльзом отправились на благотворительный прием в Goldsmiths’ Hall. Выбор Дианы пал на вечернее черное платье c декольте без бретелей и отделкой из оборок. Пресса в тот вечер объявила, что отныне Диану можно считать самой стильной королевской особой в Англии. Иного мнения был будущий муж. Перед мероприятием он заявил, что люди из их семьи только в трауре могут носить черное. На что дизайнеры ответили: «Мы даже не думали, подходит ли платье для этого случая. Мы просто считали, что она выглядела потрясающе».

Свадебное платье принцессы Дианы вызвало немало дискуссий

Кто-то считал, что так и должен выглядеть настоящий королевский наряд. Другие говорили, что свадебное платье Дианы далеко от совершенства. Ошибкой стал выбор ткани: дизайнеры не учли, что девушке предстоит ехать на церемонию с отцом в слишком маленьком для такого костюма экипаже. В итоге у алтаря Диана Спенсер стояла в сильно мятом платье. Наряд сшили из шелковой тафты и кружева; украсили ручной вышивкой, 10 тысячами жемчужин, часть которых была выложена в виде сердца в районе лифа. Завершал образ 8-метровый шлейф, который одним махом стер былую скромность Дианы.

Во время первой беременности Диана отдавала предпочтение ярким нарядам свободного кроя

Их обычно украшали оборки, шнурки и другие женственные детали. В день выписки с первым сыном на принцессе было зеленое свободное платье в белый горошек с отложным воротничком. Оно удачно скрыло все еще округлый живот Дианы.

После рождения сына наряды Дианы стали более женственными

В 80-х Диана стала моделировать фигуру с помощью одежды. Бантики, атласные ленты на чуть завышенной линии талии и приподнятые рукава фонариком — все это скрывало широкие плечи и подчеркивало фигуру принцессы. В повседневной жизни леди Ди предпочитала свободный крой, простоту линий и нарочитую небрежность.

Принцесса могла надеть один наряд на несколько мероприятий, хотя это противоречило королевскому этикету

«Я не живу по правилам, — говорила она. — И руководствуюсь сердцем, а не головой». В подтверждение своих слов Диана не боялась выходить в свет в одном и том же, что не укладывалось в рамки этикета королевской семьи. Единственное правило, которое Диана не нарушала, — нужно поддерживать отечественного производителя. Почти вся одежда, которую леди Ди носила, будучи женой принца Чарльза, изготавливалась британскими дизайнерами.

Диана носила черные платья, игнорируя правило, утверждающее, что этот цвет только для траурных мероприятий

В 1985 году леди Ди на одном из вечеров станцевала с актером Джоном Траволтой. Фотографии танцующей пары разлетелись по всему миру. Позже Траволта описал этот опыт: «Было как в сказке». Черное платье, в котором Диана явилась на прием, вошло в историю и было продано на аукционе за рекордные 264 тыс. фунтов стерлингов (более ₽ 27 млн).

Не обходилось и без провалов в выборе костюма

В этом наряде Диану могли принять за официантку.

Это платье сделало непропорциональной даже идеальную фигуру леди Ди.

Диана противостояла королевской системе и подчеркивала это своим внешним видом

Казалось бы, красный маникюр универсален. Но он не подходит для женщин из королевской семьи: в протоколе до сих пор указаны только естественные оттенки лака. Красное покрытие ногтей Дианы демонстрировало ее смелость. Принцесса стала выбирать яркий лак тогда, когда начал рушиться ее брак с Чарльзом. Это был своеобразный сигнал о том, что она противостоит системе. Так же, как и ее попытки переосмыслить наряды.

Платье в красный горошек с пальто, 1985 год.

Платье в красный горошек со свитшотом, 1986 год.

Несмотря на неурядицы в семье, стиль Дианы становился все более безупречным

Диана смотрит на своего мужа, выступающего на пресс-конференции в Национальной галерее искусств в Вашингтоне, 1985 год.

«В браке нас было трое, поэтому мне было немного тесно», — сказала Диана в интервью, имея в виду пассию своему мужа Камиллу Паркер-Боулз. Но и сама Диана, недовольная семейной жизнью, завела отношения вне брака. Это не помешало ей постигать искусство стиля, и она научилась мастерски подбирать аксессуары и украшения. Порой в своих образах принцесса опережала время. Вскоре Диана стала законодательницей мод. Если она появлялась на обложке журнала, то спрос на костюмы, подобные тем, в которые она была одета, повышался на 40 %.

Переломный момент в стиле Дианы случился в 1994 году, когда принц Чарльз публично признался в своем романе с Камиллой Паркер-Боулз

История, которая начиналась как сказка (ведь принц выбрал практически Золушку), завершилась печально — публичным скандалом. Леди Диану предал муж и она решила красиво отомстить ему за измену. Тогда она впервые открыто нарушила королевский протокол, надев знаменитое «платье мести». Маленькое черное платье со спущенной линией плеча произвело фурор. От прежней «хорошей девочки» не осталось и следа: ей на смену пришла уверенная в себе женщина, которая не стеснялась своей красоты.

Развод наложил отпечаток на стиль принцессы

В 1992 году Чарльз и Диана публично объявили о прекращении отношений. Принцесса стала осваивать искусство ношения высоких каблуков и полюбила облегающие платья, которые не скрывали ее достойную зависти фигуру. Она расцвела: выглядела необычайно раскованно и свободно. Стало понятно, что дресс-код королевского двора всегда был ей в тягость. Тогда же для вечерних выходов леди Диана стала выбирать платья с глубоким декольте и придумала знаменитый трюк с миниатюрными сумочками, которыми прикрывала вырез, выходя из машины.

С каждым годом принцесса Диана позволяла себе чуточку больше

После того как принц Чарльз и принцесса Диана стали жить отдельно, она все чаще появлялась на публике в модных ярких мини-платьях. Гардероб леди Ди пополнился романтичными нарядами. Период жизни принцессы после развода был связан с любовью и романтикой, что и нашло прямое отражение в ее образах.

В последний год жизни Диана занималась благотворительностью и много путешествовала

Леди Ди все меньше напоминала особу королевских кровей после развода в августе 1996 года. Но даже в максимально простой одежде она умудрялась выглядеть сногсшибательно. Диана заставила мир думать об обездоленных, неимущих, прокаженных, больных СПИДом. «Мир болен отсутствием человеколюбия и сострадания. Кто-то должен любить людей и сказать им это», — заявила она в одном из последних интервью.

«Я хотела бы стать королевой людских сердец, но я не представляю себя королевой этой страны»

Такую фразу произнесла Диана во время интервью. Покорить сердца ей определенно удалось. При всех ошибках, странных поступках и чрезмерной открытости принцесса Диана навсегда осталась любимицей миллионов. Люди ценили ее за сострадательность, благодаря которой она смогла совершить множество добрых поступков.