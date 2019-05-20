20+ крутых вещей из детства, при виде которых вы скажете: «Эх, было время»
Детство и юность многих из нас прошли в 90-е. Возраст открытий совпал с периодом, когда мир стремительно менялся, открывая все новые и новые горизонты. За последние 20–30 лет мы ушли так далеко вперед, что вещи из того времени кажутся нам очень далекими, милыми и трогательными. И всякий раз, когда мы смотрим на них, на наших лицах появляется теплая улыбка.
Мы в AdMe.ru решили окунуться в ностальгию и вспомнили игры и девайсы нашего детства. Попробуйте и вы хотя бы на миг вернуться в тот мир, когда все было еще впереди, а то, что считается сегодня устаревшим, казалось суперкрутым.
Скажи мне, что не играл в детстве в солдатиков, и я скажу, кто ты
После того как заканчивали с пластмассовыми солдатиками, можно было переходить к «Змее». Да, именно с этой игрой мы по часу сидели в туалете, до того как был изобретен смартфон
Думаете, сейчас что-то изменилось? Ничего подобного. Дети до сих пор пытаются спрятаться от нас в импровизированном шалаше
Выглядит примерно так же, как ячейки с бриллиантами в хранилище банка
Аудиокассеты можно было хранить красиво и компактно вот в такой специальной подставке. Она еще и крутилась — можно было выбрать нужную кассету из богатого ассортимента
Рядом с таким агрегатом даже дыхание перехватывало
Все помнят, что делать, когда мышка начинает зависать?
Windows 98. Минималистично. Свежо
Если название «Покемон» ничего не говорит тебе, значит, ты в то время был или слишком стар, или чересчур молод, чтобы понимать
А это старший брат покемонов
Некоторые все же уважали аналоговые игры
Классики. Тут все понятно: классика всегда в тренде
Может, Ив Сен-Лоран тоже с таких «куколок» начинал...
Плох тот пацан, который не играл в «хлопушку» на вкладыши в школе на подоконнике
Тоже хит. Да нет, не вкладыши — герои. Нет, только не говорите, что вы не смотрели «Элен и ребята»!
Даже девчонки хотели стать ниндзя. Кстати, у тех, которые хорошо прыгали в резиночки, были большие шансы
В детстве мы завороженно смотрели, как меняются карточки на перекидных табло. И радостно сознавать, что они до сих пор существуют
Когда вас спросят, сколько вам лет, просто покажите им это
Но круче всего — свой собственный сборник в Winamp
Какой же он был красивый! Такой спортивный, обтекаемый, стильный...
По тысяче раз просили никого не моргать, чтобы кадр не пропал
А ведь кто-то наслаждался игрой с этими красавчиками
В том числе и на старой доброй 8-битной приставке
«Титаник» с Ди Каприо на видеокассетах. Сложно даже сказать, что из этого прекраснее
У девчонок тоже были свои вкладыши и свои мечты
До изобретения «умных часов» было еще далеко, но зато можно было обзавестись Casio (и поиграть на них в «Морской бой»)
А какое воспоминание для вас самое яркое и ценное?
Фото на превью karllscott / Twitter