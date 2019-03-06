20+ примеров того, что правильно подобранная прическа делает из мужчин красавчиков

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Мужчины не часто экспериментируют со своим стилем и порой с подросткового возраста ходят с одной и той же прической. Но рано или поздно представители сильного пола решаются на кардинальные изменения во внешности. И результаты похода к парикмахеру бывают настолько поразительными, что парни не могут не поделиться ими с другими пользователями интернета.

Мы в AdMe.ru считаем, что бояться смены имиджа совсем не стоит, и вот 20+ успешных примеров того, как новая стрижка может запросто изменить внешность мужчины в лучшую сторону.

1. Стоило укоротить волосы и бороду — и совершенно другой человек

2. «Наконец решил обрезать свои волосы и стал гораздо счастливее»

3. Небольшие изменения, а результат впечатляющий

4. Некоторые посчитали, что «до» было лучше. Вы так не считаете?

5. Кажется, парень и сам удивлен своим новым образом

6. Несмотря на прекрасные длинные волосы, парень не жалеет о смене имиджа. К тому же летом теперь жарко не будет

7. Этот парень состриг волосы, которые отращивал 12 лет

8. Иногда нужно не так уж и много, чтобы впечатлить окружающих

9. Судя по взгляду, этому юноше было жаль расставаться со своими локонами

10. «Просто хотел узнать, как я выгляжу с короткой стрижкой. Осталось еще подходящие очки подобрать»

11. «Я ученый и ходил с длинными волосами, чтобы соответствовать образу. Но теперь я хочу стать аналитиком, и вот мой новый образ»

12. «Я постригся впервые за 4 года. И ни капли не жалею»

13. Короткие волосы идут этому парню гораздо больше

14. Еще одно доказательство того, что прическа имеет значение

15. Стал неотразимым, просто изменив длину волос

16. Всего лишь убрали немного с боков, подрезали бороду, и парня не узнать

17. Как и в этом случае

18. Трансформация прошла успешно

19. Этот парень усмирил свою кудрявую шевелюру

20. Пользователи сети считают, что если ему вдобавок побриться, будет еще лучше

21. «Сделал решительный шаг и избавился от своих кудряшек»

А вы бы рискнули кардинально изменить прическу?