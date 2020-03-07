22 нереально крутых офиса, в которых хочется не то что работать — остаться жить

15 0 14 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В среднем человек проводит на работе 10 лет своей жизни. В современных офисах правила и условия для сотрудников становятся все более лояльными. Одни компании разрешают брать с собой домашних животных, другие выделяют места для спорта, отдыха и общения, третьи перемещаются ближе к природе — да в такие места, что дух захватывает. А где-то просто вкусно кормят.

Мы в AdMe.ru с огромным уважением относимся к владельцам бизнеса, которые создали настолько комфортные и неординарные офисы, что в них захотят работать даже убежденные фрилансеры. А в конце статьи вас ждет пара бонусов: один практичный, а второй просто для настроения.

1. Офис креативной компании Inventionland сделан в виде корабля. Сотрудники работают в доме на дереве, на палубе, в гротах. Причем вместо столов здесь используются бочки

Президент компании Джордж Дэвисон убежден: служащие не должны скучать, часами глядя в экраны компьютеров. Чтобы в их головах рождались интересные идеи, им нужно создать творческую атмосферу. Сотрудники компании, художники и дизайнеры выполняют свою работу и вдохновляются, не выходя из офиса. Команда из 50 человек ежемесячно успешно завершает около 200 проектов, и новый товар выходит на рынок. Здесь все преданы своему делу: большинство членов команды трудятся в Inventionland не менее 10 лет и никогда не работали в другой компании.

2. Футуристичный офис Red Bull расположился на берегу озера и считается главной достопримечательностью австрийской деревни Фушль-ам-Зе

3. В офисе Google в Калифорнии есть фитнес-центр, химчистка, сауна, кафе, бассейн, спортивные площадки. Для перемещения можно взять один из 1 000 бесплатных велосипедов

Между прочим, за одну неделю их пропадает от 100 до 250 штук. Местные жители считают, что эти велосипеды общественные и их можно использовать в личных целях: ехать на них куда угодно. GPS-маячки показали, что некоторые велосипеды уехали совсем далеко: пара штук оказалась в Мексике и на Аляске.

«Гуглеры» могут посещать на территории офиса парикмахерскую, прачечную, автомастерскую, бильярд, оставлять детей в игровой комнате. Что касается питания, здесь работают более 25 кафе.

Необычная релакс-комната с голубыми стенами и полом с имитацией морского дна находится в офисе в Цюрихе. Здесь можно расслабиться среди аквариумов, лежа в кресле.

Так здесь выглядит переговорная комната.

Главная фишка офиса Google в Цюрихе — термальный бассейн на крыше.

4. «Я оператор канатной дороги в Хаслиберге в Швейцарии. Вид из моего офиса»

5. Владельцы Amazon считают, что однотипные офисы только мешают работе, а для повышения продуктивности должна создаваться неформальная обстановка

Новая штаб-квартира Amazon в Сиэтле больше похожа на дендрарий, чем на традиционный офис, и с лихвой восполняет потребность жителей мегаполиса в свежем воздухе, цветах и деревьях. Здесь посажено более 40 тыс. растений, которые привезены из 30 стран.

6. «Наше офисное здание изнутри. Но это больше похоже на улицу»

7. В офисе YouTube есть бассейн, сигвеи, места для приема пищи, игр, тренировок и даже огромная горка, с помощью которой можно быстро переместиться с этажа на этаж

8. Когда твой офис во Флориде

9. Уютный офис на крыше

10. «Моя собака приходит на работу каждый день. У нее даже есть официальная должность, но в основном она профессионально спит под моим столом»

11. Часть помещения архитектурного бюро SelgasCano выполнена из прозрачного пластика, что обеспечивает офис естественным освещением и видом на лес

В 2019 году в Калифорнии был открыт первый летний павильон для работы.

12. Раскрасили серые будничные стены офиса цветными стикерами

13. На территории Pixar хранится множество известных персонажей мультфильмов. Площадь офиса огромная, и многие сотрудники передвигаются на самокатах

14. Когда на работе как дома

15. «У нас в офисе появился котенок. Это его первый рабочий день»

16. Путь к сердцу сотрудников лежит через желудок. Поэтому на территории Microsoft One Place располагается 5 ресторанов, 2 кофейни и множество пунктов питания

Еда здесь можно купить в несколько раз дешевле, чем в городе. Например, вот отличный ланч на двоих общей стоимостью € 13: курица карри, вегетарианская азиатская лапша с овощами, тыквенный суп с чили и кокосовым молоком, куриный суп с кокосовым молоком и салат.

17. В офисе Facebook созданы все условия, чтобы не работать. Бесплатные рестораны и кафе, комнаты для сна и отдыха, игровые автоматы, площадки для спорта и игр

Сломанные наушники или зарядка для телефона или ноутбука не проблема для работника Facebook. Здесь установлены бесплатные автоматы с предметами, которые могут пригодиться среди рабочего дня. Однако около каждого аксессуара написана цена, чтобы сотрудник знал, сколько за него платит компания.

18. В Англии ценят солнечные дни, поэтому около офисного здания City of London стоят шезлонги, чтобы во время ланча работники могли загорать

19. А как насчет массажного кресла в офисе?

20. Офис «Яндекс» выполнен в стиле open space. Но здесь есть места для уединения, и если кому-то удобнее трудиться на креслах или пуфиках, то это не возбраняется

У каждого сотрудника свой ноутбук, а по всему офису есть Wi-Fi. Интерьер тут демократичный, простой. Уют помещениям придают абажуры, живая растительность, шторы. Для служащих есть библиотека. Чтобы взять книгу, нужно приложить к ней рабочий бейдж, и фамилия работника зафиксируется в системе.

21. Бассейн в офисе? Да! Кто хочет поплавать во время обеда? Или вместо него (Бангкок, Таиланд)

22. У рекламного агентства TBWA Hakuhodo один из самых экологичных офисов в мире. Примечательны газоны, на которые можно взобраться по лестнице, чтобы в перерыв отдохнуть на травке

Кроме того, в кафе для сотрудников весьма интересное меню.

Бонус № 1: «А я сам построил себе домашний офис. На это ушло около двух недель»

Бонус № 2: когда входите не в тот кабинет на работе и прерываете личную встречу...

Как все устроено в AdMe.ru, можно посмотреть здесь и почитать здесь. Есть ли что-то принципиально важное для вас, что непременно должно быть в офисе, где вы работаете?