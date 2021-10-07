AdMe
AdMe

20 красоток, которые появились на свет благодаря любви людей разных национальностей

-3--

Не бывает стран, в которых нет некрасивых женщин, да и каждый человек привлекателен по-своему. Но, безусловно, барышни с внешностью, которая отличается от общепринятой, приковывают внимание. Часто родителями таких девушек являются люди, которые появились на свет в разных уголках мира.

Мы в AdMe.ru с любопытством посмотрели на красоток с колоритной внешностью.

Ямайка + Канада

Швеция + Эфиопия

Филиппины + Ирландия

Китай + Аргентина

Мексика + Дания + Испания

Вьетнам + Корсика

Австрия + Таиланд

Сомали + Италия + Нидерланды

Ливан + Новая Зеландия

Гайана + Ирландия

Великобритания + Иран

Ангола + Португалия

Доминиканская Республика + США

Вьетнам + Китай + Франция

Греция + Иран

Швеция + Австралия

Филиппины + Германия + Ирландия

Доминиканская Республика + США

Германия + США (афроамериканка)

Корея + Марокко

А у вас есть знакомые, которые могли бы похвастаться смешанными корнями? Или, может, у вас самих родители являются представителями разных национальностей?

Фото на превью cleokinnaman / Instagram, kissverakiss / Reddit
-3--
Поделиться этой статьёй