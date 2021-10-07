20 красоток, которые появились на свет благодаря любви людей разных национальностей
Не бывает стран, в которых нет некрасивых женщин, да и каждый человек привлекателен по-своему. Но, безусловно, барышни с внешностью, которая отличается от общепринятой, приковывают внимание. Часто родителями таких девушек являются люди, которые появились на свет в разных уголках мира.
Мы в AdMe.ru с любопытством посмотрели на красоток с колоритной внешностью.
Ямайка + Канада
Швеция + Эфиопия
Филиппины + Ирландия
Китай + Аргентина
Мексика + Дания + Испания
Вьетнам + Корсика
Австрия + Таиланд
Сомали + Италия + Нидерланды
Ливан + Новая Зеландия
Гайана + Ирландия
Великобритания + Иран
Ангола + Португалия
Доминиканская Республика + США
Вьетнам + Китай + Франция
Греция + Иран
Швеция + Австралия
Филиппины + Германия + Ирландия
Доминиканская Республика + США
Германия + США (афроамериканка)
Корея + Марокко
А у вас есть знакомые, которые могли бы похвастаться смешанными корнями? Или, может, у вас самих родители являются представителями разных национальностей?
Фото на превью cleokinnaman / Instagram, kissverakiss / Reddit
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