20 красоток, которые появились на свет благодаря любви людей разных национальностей

Не бывает стран, в которых нет некрасивых женщин, да и каждый человек привлекателен по-своему. Но, безусловно, барышни с внешностью, которая отличается от общепринятой, приковывают внимание. Часто родителями таких девушек являются люди, которые появились на свет в разных уголках мира.