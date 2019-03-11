20+ кошек, которые давно дали понять, кто в доме хозяин
По мнению некоторых ветеринаров, между человеком и котом складывается модель поведения «мама — малыш», в которой пушистые выбирают роль «котенка». Однако владельцы хвостатых из нашей статьи уверены в обратном: чаще животные доминируют над хозяином и пытаются подчинить его себе. И у них это отлично получается. Они легко заставят вас перемыть всю посуду и не пустят на работу, если очень захотят.
AdMe.ru уверен в том, что можно простить пушистого друга за все его проделки, ведь он вас любит безграничной любовью, хоть и по-своему особенной, которую иногда сложно понять.
«Кошка моей тети ненавидит, когда она уходит, поэтому ежедневно охраняет ее ключи»
Настоящая поддержка и опора
«Я засунул голову в крышку мусорного ведра, пытаясь съесть пластиковый пакет, а затем попытался вырваться через свою кошачью дверь и снова застрял»
Он очень старался замаскироваться
«Извините, я заберу свои 10 %»
«Не волнуйтесь, мне не жарко, просто привлекаю к себе всеобщее внимание (которое я люблю игнорировать, притворяясь, что ненавижу)»
«Когда мне нужно было срочно зарядить свой телефон»
«Мой кот ненавидит камеры, поэтому у меня почти нет фотографий с ним. Прошлой ночью мы пытались. Вряд ли он станет звездой рекламы кошачьего корма»
Только что вымытая сковородка...
«Это Бабл. Она хотела, чтобы ее человек знал, что Рождество закончилось и ей надоело смотреть на украшения»
«Вот что случилось с цветами на День святого Валентина. Извини, но мне плевать»
Самый красивый цветок в саду
«Наша кошка немного располнела, поэтому мы купили автоматическую кормушку, которая выдает еду в течение дня»
Мусорка в надежных руках
От проделок соседских котов спасает камера видеонаблюдения
«Привет, это я, Маки, и это моя чаша, но почему-то моя мама продолжает класть в нее фрукты»
«Он так гордится собой!»
В жизни владельца кошки не бывает приватности
«Засек этих разбойников вчера ночью»
«Кошка моей сестры испортила iPad. Посмотрите на ее морду»
«Это Тобико. Он любит спать в мусорном ведре»
Когда наконец решил поработать
Может быть, вы тоже счастливый обладатель своенравного пушистого друга? Или мечтаете завести вольнолюбивую кошечку? Поделитесь с нами вашими историями!
Фото на превью smwmd / Reddit