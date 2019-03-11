20+ кошек, которые давно дали понять, кто в доме хозяин

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По мнению некоторых ветеринаров, между человеком и котом складывается модель поведения «мама — малыш», в которой пушистые выбирают роль «котенка». Однако владельцы хвостатых из нашей статьи уверены в обратном: чаще животные доминируют над хозяином и пытаются подчинить его себе. И у них это отлично получается. Они легко заставят вас перемыть всю посуду и не пустят на работу, если очень захотят.

AdMe.ru уверен в том, что можно простить пушистого друга за все его проделки, ведь он вас любит безграничной любовью, хоть и по-своему особенной, которую иногда сложно понять.

«Кошка моей тети ненавидит, когда она уходит, поэтому ежедневно охраняет ее ключи»

Настоящая поддержка и опора

«Я засунул голову в крышку мусорного ведра, пытаясь съесть пластиковый пакет, а затем попытался вырваться через свою кошачью дверь и снова застрял»

Он очень старался замаскироваться

«Извините, я заберу свои 10 %»

«Не волнуйтесь, мне не жарко, просто привлекаю к себе всеобщее внимание (которое я люблю игнорировать, притворяясь, что ненавижу)»

«Когда мне нужно было срочно зарядить свой телефон»

«Мой кот ненавидит камеры, поэтому у меня почти нет фотографий с ним. Прошлой ночью мы пытались. Вряд ли он станет звездой рекламы кошачьего корма»

Только что вымытая сковородка...

«Это Бабл. Она хотела, чтобы ее человек знал, что Рождество закончилось и ей надоело смотреть на украшения»

«Вот что случилось с цветами на День святого Валентина. Извини, но мне плевать»

Самый красивый цветок в саду

«Наша кошка немного располнела, поэтому мы купили автоматическую кормушку, которая выдает еду в течение дня»

Мусорка в надежных руках

От проделок соседских котов спасает камера видеонаблюдения

«Привет, это я, Маки, и это моя чаша, но почему-то моя мама продолжает класть в нее фрукты»

«Он так гордится собой!»

В жизни владельца кошки не бывает приватности

«Засек этих разбойников вчера ночью»

«Кошка моей сестры испортила iPad. Посмотрите на ее морду»

«Это Тобико. Он любит спать в мусорном ведре»

Когда наконец решил поработать

Может быть, вы тоже счастливый обладатель своенравного пушистого друга? Или мечтаете завести вольнолюбивую кошечку? Поделитесь с нами вашими историями!