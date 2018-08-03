20+ коротких видео и гифок, которые на пальцах объясняют, как работают самые разные вещи

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Нас окружают сотни вещей, а мы даже не знаем, как они работают или появляются на свет. Если вы любопытны, найдите несколько минут, и вы узнаете, к примеру, как создаются кукольные мультфильмы, как за несколько секунд собирают черешню, как образуется плесень и многое другое.

Редакция AdMe.ru уверена, что вам придутся по вкусу короткие видео и гифки, которые доступно расскажут об устройстве и принципах работы самых простых вещей. А в конце мы покажем аниматронного динозавра, которого легко принять за живого.

1. Как создаются кукольные мультфильмы (на примере мультфильма «Кубо. Легенда о самурае»)

2. Как образуется плесень

3. Как обрезается живая изгородь

4. Как производится проволочная сетка

5. Как раскрывается шишка

6. Как собирают черешню современные агрофирмы

7. Так, по чуть-чуть, спиливают высоченные деревья

8. Сбор огурцов

9. Так пожарные лавируют между машинами, когда едут на вызов

10. По ту сторону дорожки для боулинга

11. Жизнь одуванчика за 30 секунд

12. Как отделяют яичные желтки от белков при производстве тех или иных продуктов питания

13. Как брекеты меняют положение зубов

14. Аппарат, который очищает и нарезает яблоки

15. Как рождаются произведения искусства из стекла

16. Как оса строит гнездо

17. Работа 2-миллиметрового сверла под микроскопом

18. Один из способов избавления от пней

19. Как делаются деревянные бусинки

20. Как создается керамическая посуда

21. Как снимается реклама еды

22. А вы знали, что происходит внутри комбайна во время уборки урожая злаковых?

23. Как растет фасоль

24. Как на фото получаются стройные ноги

Бонус: гигантский аниматронный динозавр