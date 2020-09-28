20+ королевских нарядов, которые наделали шуму и вошли в историю моды

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Несмотря на правила и традиции, которых должны придерживаться члены королевской семьи, костюмы Дианы, Меган Маркл и Кейт Миддлтон всегда на пике моды. А сами они давно признаны иконами стиля. Среди множества нарядов принцесс и королев есть такие, которые покорили сердца миллионов.

AdMe.ru решил вспомнить самые яркие платья и костюмы, которые в свое время привлекли внимание своей изысканностью и шармом.

1. У этого платья Дианы есть собственная страничка в Wikipedia. В нем она танцевала с Джоном Траволтой в Белом доме

2. Елизавета II в прекрасном изумрудном платье в 1954 году

3. Клетчатый наряд принцессы Маргарет на соревнованиях по конному троеборью. 1970 год

4. Королева Англии в дерзком желтом платье в горошек и чалме из той же ткани

5. Это голубое платье А-силуэта королева Елизавета II надела по случаю визита Джона Кеннеди

6. Для театральной премьеры в 1973 году королева выбрала инкрустированное платье с длинными рукавами и меховое манто

7. Грейс Келли в свадебном наряде выглядела словно сказочная принцесса

8. Не менее прекрасным было ее платье на вечеринке по случаю помолвки с принцем Монако

9. Принцесса Диана в небесно-голубом воздушном платье с крупным поясом на выставке «Великолепие Гонзага»

10. Принцесса Монако Грейс на соревнованиях по плаванию в 1972 году выглядит невероятно органично в пляжном костюме с оригинальной сумочкой

11. Королева Елизавета II с первой леди Мейми Эйзенхауэр в роскошных вечерних нарядах

12. Леди Ди во время визита в оперный театр «Ла Скала» в ярко-розовом приталенном платье была мила, словно Барби. 1985 год

13. Этот знаменитый «наряд мести» от Кристины Стамболян Диана надела после расставания с принцем Чарльзом в 1994 году

14. Королева Испании Летисия для церемонии помолвки выбрала белый костюм от Armani

15. Королева Иордании Рания надела прекрасное платье холодных оттенков серого для коктейльной вечеринки. 2006 год

16. Кронпринцесса Швеции Виктория поразила всех платьем со шлейфом от Elie Saab

17. Принцесса Нигерии Кейша Омилана в 2010 году для красной дорожки выбрала жаккардовое платье в пастельных тонах

18. Красное платье от Lorenzo Caprile королевы Летисии впечатлило всех на официальном ужине в 2011 году

19. На гала-концерте в Монте-Карло княгиня Монако Шарлен запомнилась сверкающим нарядом в стиле диско

20. Герцогиня Кембриджская выглядит невероятно в платье с открытыми плечами и струящейся юбкой от Alexander McQueen

21. Принцесса Швеции Мадлен надела цветочный ободок и легкое платье на крестины своей дочери Адриенны

22. Принцесса Кейт очаровала всех выбором небесно-голубого платья и шляпки для скачек в 2019 году

23. Таиландская принцесса Сириваннавари Нариратана известна безупречным чувством стиля. Взгляните на ее образ на показе Dior в 2019 году

24. Леди Амелия Виндзор, наверное, самая большая бунтарка из всей королевской семьи

Вам нравится стиль королевских особ? Какой из нарядов особенно запомнился?