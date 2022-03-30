20+ комиксов о том, почему в старости мы все еще сможем «отжечь», несмотря на возраст

Как порой хочется заглянуть в будущее. Фантасты, ученые и многие другие постоянно пытаются предсказать его — хотя бы на чуть-чуть, хотя бы на пару лет вперед.

Мы в AdMe.ru тоже любим помечтать на эту тему и на этот раз представили, какими бабушками и дедушками мы станем. Присоединяйтесь к нашему полету фантазии.

Через 50 лет мы будем такими же веселыми и активными (пусть и старушками) и проедемся по многим стереотипам, которые есть сейчас

Будем активничать не только на кухне, но и в социальных сетях

У нас будут весьма разнообразные хобби на пенсии

Поводы для наставления внукам будут другими

Список «звериных» специалистов в телефоне будет соперничать разве что со списком наших друзей в соцсетях

Новые технологии позволят чаще и быстрее выходить на связь, но из-за этого мы будем реже ходить друг к другу в гости

Мир через призму экрана телефона будет немножечко другим, чем сейчас, но что-то в нем все-таки останется прежним даже через 50 лет

Раньше бабушки учили внуков. Сегодня внуки учат бабушек. В будущем мы сможем обмениваться знаниями с молодым поколением на равных

В будущем быть в тренде станет легче благодаря новым технологиям

Мы научимся больше ценить себя и обращать внимание на собственные нужды

Золотой фонд классической литературы слегка изменится. Точнее, пополнится

Лет через 50 ментальному здоровью будет уделяться гораздо больше внимания, чем сейчас

Хранить информацию станет намного проще. Труднее будет научиться выискивать нужную

«Успеть до...» будет уже неактуальным. Мы все успеем, никуда не торопясь

Возраст перестанет быть помехой для того, чтобы попробовать что-то новое

Соцсети станут неотъемлемой частью нашей жизни. Возможно, даже больше, чем хотелось бы

Подредактируется список возрастных достижений

Мы не будем ворчать на частое использование телефонов, так как сами не будем представлять свою жизнь без них

Личностный рост наших внуков будет важнее, чем их личная жизнь

Мечты фантастов про использование искусственного интеллекта наконец-то станут реальностью