20 книжных клише, встречая которые читатели обреченно вздыхают: «Что, опять?..»

Считается, что первые произведения художественной литературы появились почти 5 тысяч лет назад. С тех пор было написано огромное количество книг. Естественно, что оригинальных идей со временем становилось все меньше, а повторов — все больше. Некоторые из литературных приемов настолько затерлись, что превратились в настоящие клише.

Мы в AdMe.ru очень любим читать и, конечно, тоже расстраиваемся, когда в сотый раз натыкаемся на один и тот же штамп. В этой статье мы постарались понять, какие именно клише больше всего нас раздражают.

Главному герою невероятно везет

Термин «Мэри Сью» появился благодаря пародийной повести «История Трекки», главная героиня которой была настолько талантливой и умной, что получила чин лейтенанта уже в 15 лет. Сейчас термин употребляется, когда герой или героиня книги демонстрируют идеальные качества, отличающие их от сверстников (красоту, ум, сверхспособности, доброту), и всегда поступают правильно. Считается, что таким образом автор пытается воплотить свои собственные нереализованные желания.

Младший сын фермера спасает мир

Невозможно сосчитать, как много обычных сельских жителей кардинально поменяли свою жизнь, став героями. Как правило, этим грешат произведения в жанре фэнтези. Безусловно, когда этот жанр только зарождался, такой сюжет имел право на жизнь. В конце концов, трилогия Толкина «Властелин колец», по сути, начинается таким же образом, но с тех пор прошло много лет, а авторы все еще наделяют фермера-сироту сверхъестественными способностями и отправляют его на борьбу со злом. Вообще, вся эта «избранность» главного героя — это ужасно. Могли бы показать, что человек трудился, учился и стал избранным сам! А получается, что если ты не избранный, то сиди и не дергайся, все равно ничего не получится, а если избранный, то тоже можно ничего не делать, потому что все само к тебе придет. © Нome ZOO and horse / YouTube

Женские персонажи в фэнтези делятся на два типа

Вне зависимости от того, кто является автором фэнтезийного романа, мужчина или женщина, всех персонажей женского пола можно разделить на два типа. Это либо беспомощная девица, постоянно попадающая в неприятности, либо сильная и независимая женщина, способная в одиночку не только решить свои проблемы, но и навалять главному злодею. И если первый тип хоть как-то способствует развитию сюжета, потому что ставит перед персонажами задачу спасти «девицу в беде», то представительницы второго решают лишь одну задачу — доказать, что женщины не слабее мужчин. Бесит, когда мне под видом образа «сильного женского персонажа» пытаются втюхать глупую истеричку, которая постоянно колотит всех направо и налево только потому, что может. © Unita N / YouTube

Мировое зло не знает своих мотивов

Поскольку литература жанра фэнтези нещадно эксплуатирует архетипы и шаблоны, куда больше внимания уделяется описанию платьев и кабацких драк, чем проработке персонажей. У положительных героев есть ограниченный набор мотивов: за все хорошее, «за моего отца», за мир во всем мире. Впрочем, отрицательным персонажам приходится еще хуже. Так, далеко не во всякой книжке получается найти хоть какое-то рациональное объяснение, почему и зачем злой герой творит зло. Если повезет, то это будет реализация детских комплексов, но в большинстве случаев зло — это просто зло. Потому что. Лично меня выводят из равновесия те персонажи, которые ходят с хмурым лицом и такие: «20 лет назад женщина не взяла печеньку из моих рук, и теперь я не доверяю им всем, потому что они мерзкие и подлые существа». В такие моменты я просто: «Что?!» И главное, встречаются-то они часто. © Лиза Шульгина / YouTube

Все книги про попаданцев похожи друг на друга

Краткий пересказ сюжета любой книги про попаданцев: ничем не примечательный человек из нашего времени в результате несчастного случая оказывается в прошлом или в другом мире. Естественно, обладая всеми знаниями, доступными современному человеку, он воспринимается местными как полубог, чем и пользуется, творя добро и позитив. Если же попаданец — гуманитарий и не способен собрать генератор, пользуясь технологиями XV века, у него появляется какая-нибудь сверхспособность. Примерно как у фермера-сироты.

Самый обаятельный персонаж погибает перед развязкой

Когда все идет уж слишком хорошо и мировому злу остаются считаные часы до поражения, практически наверняка произойдет нечто трагичное. Вероятнее всего, кто-то из соратников главного героя погибнет в результате козней, предательства или дурацкого совпадения, его гибель добавит читателю переживаний, а центральному персонажу — мотивации.

Главного злодея можно понять и простить

Как бы ни были искренни положительные персонажи в своей борьбе со злом, их энтузиазм тает, как только они узнают, что антагонист пережил травмирующий опыт в прошлом. Его поступки тут же начинают оцениваться совершенно по-другому, и, даже если злодей разрушил мир из-за того, что в детстве злые мальчишки отобрали у него грузовичок, его все равно можно простить. Впрочем, в большинстве случаев правда такого рода открывается уже после «финальной битвы», которая сама по себе то еще клише.

Основной подозреваемый никогда не оказывается преступником

Во многих детективных романах сразу после преступления обнаруживается множество прямых и косвенных улик, которые однозначно указывают на одного из персонажей. Естественно, бравые представители властей тут же арестовывают подозреваемого. И если на первых порах он еще бился в руках стражей закона с криками «Я невиновен!», то теперь, кажется, даже он знает, что в ближайшее время детектив-любитель докажет его непричастность, и не беспокоится по поводу ареста.

А вот человек с самым безупречным алиби — преступник

Опознать настоящего преступника по писательским штампам тоже нетрудно. Если автор тратит целую главу на то, чтобы подробно объяснить, почему этот человек никак не мог совершить преступление (идеальное алиби, абсолютное отсутствие мотивов, помощь в расследовании), то можно быть уверенным, что именно этот замечательный персонаж — злодей.

Любого человека можно вырубить ударом по голове. И с ним ничего страшного не случится

Возможно, авторы детективов отлично разбираются в криминалистике и особенностях психики преступников, но вот с фактической частью у них случаются накладки. Не счесть случаев, когда главный герой терял сознание от внезапного удара по голове, а потом приходил в себя где-то в незнакомом месте. Проблема в том, что после такого удара нормальный человек, скорее всего, очнется с тяжелым сотрясением мозга и ему будет не до раскрытия преступлений и сражений с бандитами. Впрочем, авторов это не заботит, ведь удар по затылку — это все еще лучший способ быстро переместить героя из одной ситуации в другую.

Одним из основных мотивов часто является месть

Незаслуженные оскорбления, отсутствие продвижения по службе, измена любимого человека — с этими и похожими ситуациями люди сталкиваются и в реальной жизни, и в книгах. Но в реальности мы какое-то время расстраиваемся, потом собираем себя в кучу и живем дальше, а вот в литературе персонажи после такого зачастую становятся одержимыми местью, и тратят массу времени и ресурсов на то, чтобы восстановить справедливость.

Когда писатель не знает, как описать персонажа, он заставляет его смотреться в зеркало

Наверное, каждый автор сталкивался с необходимостью органично описать внешность главного героя. Это непросто, особенно когда книга пишется от первого лица. К сожалению, многие писатели додумались до одной и той же идеи: пусть персонаж посмотрится в зеркало, а в его голове пронесется нечто вроде «Из зеркала на меня смотрел немолодой уже мужчина с явной сединой на висках и паутинками морщин возле усталых глаз». Прямо сейчас я читаю очень хорошую книгу, и, хотя автор ни разу не описал мне персонажа, выходя за рамки простых основ (мужчина, средний вес, рост и т. д.), у меня в голове есть очень четкое его изображение. Не нужно заставлять персонажей изучать собственное отражение, чтобы описать их острые черты лица или копну волос, это свидетельствует о плохом стиле. Не делайте так. © unknown author / Reddit

У гениального сыщика всегда есть простоватый помощник

Иногда кажется, что ни один гениальный детектив из книги не способен действовать эффективно, если его не будет поддерживать старательный, хотя и недалекий напарник. У него есть несколько задач, основные из которых: выдвигать очевидные и неправильные версии произошедшего; выслушивать, как все было на самом деле; взволнованно поражаться гениальности своего старшего коллеги. Эта роль доставалась многим хорошим людям: доктору Ватсону, капитану Гастингсу, безымянному другу Огюста Дюпена, и многие современные авторы не видят причин менять устоявшийся порядок вещей.

Любовные треугольники и романтические линии везде, где только можно

Взаимоотношениям полов посвящены сотни тысяч страниц литературных произведений, и во многих из них конфликт строится на том, что одну и ту же девушку любят двое мужчин или, наоборот, две барышни страдают по одному парню. Вокруг этой нехитрой геометрической фигуры крутится столько сюжетов, что иногда кажется, будто других конфликтов в литературе вообще нет. Печально и то, что треугольники возникают не только в любовных романах, где им самое место, но и в любых художественных произведениях, вплоть до детективов и фантастики. Меня выводит из себя, когда добавляют любовный интерес в книгах с офигенными сюжетами и нереальным экшеном, просто чтобы был. Очень часто достаточно вот этого вот сюжета, а когда к нему плюсуют для галочки скучную или приторную романтику, я часто даже читать дальше не могу. © Violet Popova / YouTube

Главную романтическую линию можно угадать с первых страниц

Существует практически стопроцентный способ узнать, с кем свяжет свою жизнь главный герой или героиня. Надо просто обратить внимание на то, какой персонаж противоположного пола раздражает главного героя больше всего, и можно быть уверенным, что к концу книги зазвонят свадебные колокола, а у алтаря будут стоять именно эти двое. Также вокруг их постоянного конфликта будет строиться множество сюжетных поворотов.

В женских романах мужчины слишком идеальны

Многие девушки мечтают встретить идеального мужчину, но чаще всего это удается героиням женских романов. Их избранники настолько совершенны, что непонятно, почему книга не заканчивается фразой «И жили они долго и счастливо» сразу после первого свидания. Умные, красивые, обеспеченные, щедрые и добрые, романтично настроенные парни, похоже, все как один перекочевали на страницы книг. Возможно, именно поэтому в реальной жизни найти их не так просто.

Любовь с первого взгляда встречается на каждом шагу

Мечта об идеальных отношениях, над которыми не надо работать, захватила умы авторов. И они попытались реализовать ее хотя бы на страницах своих произведений, где одной короткой встречи взглядов достаточно, чтобы у героя и героини возникли невероятная душевная близость, взаимопонимание и уважение, щедро приправленные страстью. К сожалению, в реальной жизни таких чудес не бывает, и между первой встречей и появлением романтических чувств может пройти очень много времени.

Главная героиня всегда выбирает «плохого парня»

Если в книге перед главным женским персонажем стоит выбор, предпочесть в спутники надежного, солидного, спокойного молодого человека или откровенно токсичного жиголо и авантюриста, то можно не сомневаться в итоге. В конечном счете барышня образумится, но на протяжении всего произведения будет прилагать максимум усилий к тому, чтобы заполучить себе парня, который идеально ей не подходит.

Ради сюжета автор выставляет героев полными глупцами

Стремясь передать эмоциональность персонажей (ну и увеличить объем книги), многие авторы заставляют своих героев творить невесть что. Например, очень часто встречается ситуация, в которой один из основных персонажей говорит что-то в духе: «Погоди, я все могу объяснить!» (и он на самом деле может, и это будет правда). Но второй вместо того, чтобы потратить минуту своего и читательского времени и выслушать, нервно отвечает: «Нет, я не желаю ничего слушать!» Естественно, в результате происходит нечто плохое.

Из любой ситуации есть внезапный и нелогичный выход

Загнав своих персонажей в откровенно безвыходную ситуацию, автор сталкивается с тяжелым выбором: либо переписать текст так, чтобы оставить героям лазейку, либо быстренько добавить неподалеку кусты, а в них — рояль. Проще говоря, автор помогает персонажам справиться с проблемой, используя предмет, способность или явление, наличие которых никак не обусловлено. Как правило, «рояль» возникает после слова «внезапно».