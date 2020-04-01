20+ увлекательных детских книг, от которых за уши не оттащишь даже взрослых

Р. Дж. Паласио Чудо Август пришел учиться в 5-й класс новой школы. Мало того что он новенький, так еще и в школе пока не учился. Ведь его жизнь до этого времени нельзя назвать обычной. У него особенное лицо, и то, что оно вообще у него есть — это медицинское чудо. Как примут нестандартного мальчика одноклассники, с чем ему придется столкнуться, прежде чем он обретет друзей и разберется в себе? По книге снят одноименный фильм, который с восторгом приняли зрители. Возрастное ограничение 12+ Купить