20+ увлекательных детских книг, от которых за уши не оттащишь даже взрослых
2 апреля в мире отмечают Международный день детской книги. В 1967 году его придумала и приурочила ко дню рождения Ханса Кристиана Андерсена немецкая писательница Йелла Лепман. В этот праздник раз в 2 года организация IBBY присуждает премию Х. К. Андерсена писателю и иллюстратору детских книг. А каждый год выбирается писатель и иллюстратор, которые становятся авторами плаката — послания детям. В 2020 году плакат создали авторы из Словении, его тема — «Жажда слов».
Мы в AdMe.ru решили в этот день собрать книги ярких современных авторов, которые пишут для ребят. Это произведения, которые предназначены детям всех возрастов: от дошкольного до старшего школьного. Некоторые книги из нашего списка признаны не только читателями, но и критиками, отмечены премиями и наградами. В подборку мы включили и произведения лауреатов премии Андерсена, переведенные на русский язык.
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Мария Парр
Вафельное сердце
В жизни двух 9-летних жителей бухты Щепки-Матильды Трилле и Лены происходит очень много интересного. Природа, море, приключения, веселье... Но приятное времяпровождение нарушается драматическими событиями, которые друзьям нужно с достоинством пережить. И у них это получается. Норвежскую писательницу называют новой Астрид Линдгрен, а книга получила нидерландскую литературную премию «Серебряный грифель».
Возрастное ограничение 6+Купить
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Терри Пратчетт
Шляпа, полная неба
Тиффани недавно исполнилось 11 лет. И она будущая ведьма. Девочка отправляется учиться волшебному мастерству в горы, но пока учеба не слишком ей дается. Зато она открывает в себе очень необычный талант, который несет опасность, ведь она совсем не знает, как им пользоваться и как себя защитить. Книга была отмечена Мифопоэтической премией, которую вручают авторам за выдающиеся произведения в области фэнтези.
Возрастное ограничение 12+Купить
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Р. Дж. Паласио
Чудо
Август пришел учиться в 5-й класс новой школы. Мало того что он новенький, так еще и в школе пока не учился. Ведь его жизнь до этого времени нельзя назвать обычной. У него особенное лицо, и то, что оно вообще у него есть — это медицинское чудо. Как примут нестандартного мальчика одноклассники, с чем ему придется столкнуться, прежде чем он обретет друзей и разберется в себе? По книге снят одноименный фильм, который с восторгом приняли зрители.
Возрастное ограничение 12+Купить
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Джефф Кинни
Дневник слабака
Первая из серии книг американского писателя и карикатуриста повествует о школьнике Греге, который постоянно попадает в истории. Смешные картинки, забавные диалоги и монологи — Грег рассказывает о том, что близко каждому школьнику и вызывает улыбку, смех, сопереживание. Прекрасное настроение обеспечено! Книга переведена на более чем 50 языков мира и включена в список бестселлеров New York Times.
Возрастное ограничение 6+Купить
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Хелена Эберг
Кошачий чердак
Необычная книга, состоящая из двух частей, текстовой и графической, рассказывает грустную историю девочки Моны. Ее мама осталась без работы, отец пропал без вести. Мона с мамой вынуждены жить в офисе дедушки, который однажды предлагает девочке работу: помочь ему разобрать вещи в старинном особняке. В книге есть и тайна из прошлого, и призрак, и история о войне. А также рассказ о дружбе и предательстве, о любви и потерях. И неожиданная развязка.
Возрастное ограничение 12+Купить
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Шарон Крич
Две луны
Девочка Сэл переезжает вместе с папой в другой город и знакомится с Фиби, которая грустит из-за того, что ее мама пропала. Трогательная история дружбы, примирения с неприятной реальностью, любви, взросления и преодоления трудностей принесла автору сразу несколько громких наград. Помимо медали Ньюбери, старейшей и самой известной награды, вручаемой детским авторам, роман получил премию от Британской ассоциации чтения и Британскую премию детской книги.
Возрастное ограничение 12+Купить
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Русе Лагеркранц
Мое сердце прыгает и смеется
Обычная девочка Дюнне учится в 1-м классе. В начале книги она чувствует себя очень счастливой и даже ведет дневник «Моя счастливая жизнь». Но постепенно она узнает, что в жизни есть место и грустным вещам: расставаниям с друзьями, ссорам с родителями, непониманию. Сначала Дюнне очень расстраивается. Но потом понимает, что многое можно исправить, и начинает думать, как это сделать.
Возрастное ограничение 0+Купить
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Юрг Шубигер
Где лежит море?
Это сборник рассказов о путешествиях швейцарского писателя Юрга Шубигера, лауреата премии Г. Х. Андерсена 2008 года. Они фантастические, символичные и понравятся тем детям, которые любят искать необыкновенное в обычных вещах.
Возрастное ограничение 6+Купить
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Филип Арда
Ворчуны в беде!
Секрет неподражаемого юмора этой книги — в сочетании забавных иллюстраций и интересной истории. Вредная парочка Ворчунов украла малыша Лучика, и теперь он путешествует вместе с ними по миру в фургончике, в который запрягли осликов. Однажды семья познакомилась с владельцем цирка Ларри Крохсом, и тут-то начались настоящие приключения.
Возрастное ограничение 6+Купить
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Ольга Лукас
Путешествие на край кухни
Главная тайна любой кухни в том, что столовые приборы по ночам оживают. Вика и Нока — детские вилка и ножик — отправляются на поиски пропавшей подруги — ложки Зеленой. На пути им встретятся другие жители кухни, и не все среди них окажутся друзьями. Эта книга рассказывает детям об оптимизме и взаимовыручке, умении справляться с трудностями и смотреть вперед. Книга вошла в каталог лучших книг 2018 года по версии Московской детской библиотеки им. Гайдара.
Возрастное ограничение 6+Купить
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Уильям Джойс
Путешествие Олли
Игрушка, которую мама сшила для Билли, была особенной. Она состояла из разных лоскутков, а вот что получился за зверь, оказалось непонятно. То ли медвежонок, то ли зайчик. Но какая разница, кто это, если Олли стал настоящим другом своем маленькому хозяину и вместе они отправились в удивительные приключения.
Возрастное ограничение 0+Купить
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Елена Ожич
Мой папа — мальчик
Мальчику Мишке исполняется 11 лет, и его папа решает поиграть с ним и его друзьями в игры своего детства. Сначала ребятам не слишком нравится эта затея, но вдруг случается волшебство. Произнеся считалочку, папа превращается в мальчишку. Теперь отца семейства надо расколдовать. Мишку и его папу-мальчика подстерегает множество опасностей и приключений. Но вместе им удается найти выход из непростой ситуации, а заодно и лучше узнать друг друга.
Возрастное ограничение 6+Купить
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Артур Гиваргизов
Как исчез директор школы
Сборник юмористических школьных рассказов покажет с неожиданной стороны тех, кого мы привыкли считать строгими и неприступными, — учителей и директора школы. А ведь они точно так же мечтают поспать на уроке, теряют документы и бездельничают. В книге дается собирательный образ учителя и с необычной стороны показывается конфликт поколений.
Возрастное ограничение 12+Купить
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Тимо Парвела
Элла и рок-звезда
Одна их книг серии о приключениях Эллы рассказывает о друзьях Эллы, которые вот-вот должны перейти в 3-й класс. Вот только Пат не знает таблицу умножения и не собирается ее учить. И действительно, зачем ее учить, ведь он — рок-звезда, а рок-звездам это совершенно необязательно. Но без знания таблицы умножения Пат не попадет в 3-й класс, а рок-звезда, которая на многие годы застряла во 2-м классе, в шоу-бизнесе далеко не продвинется. На помощь Пату выдвигается целый класс.
Возрастное ограничение 6+Купить
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Анна Старобинец
Зверский детектив
Это не просто детская повесть, а целое детективное приключение. Ведь книга создана по всем законам остросюжетного жанра, без скидок на возраст читателей. А значит, здесь есть детально прорисованные психологические портреты героев, смешные шутки, ложные финалы и увлекательные сюжетные повороты.
Возрастное ограничение 6+Купить
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Дэвид Алмонд
Тайное сердце
Книга английского писателя, лауреата премии Андерсена 2010 года, рассказывает о мальчике Джо, который не похож на других обитателей маленького городка: задумчивый, мечтательный, да еще и заикается. Одноклассники обижают его и не понимают. Но однажды в город прибывает странствующий цирк, и в жизни Джо появляются силачи, акробаты, загадочные чудаки. Именно они помогут узнать Джо его главный секрет — секрет сердца.
Возрастное ограничение 12+Купить
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Александра Ершанская
Вещи моего детства
Когда мама рассказывает о своем детстве, это всегда увлекательно. А если история подается через такие странные предметы, которые уже не встречаются в современном мире, то интересно вдвойне. Бидон, с которым ходили за молоком, квасом и даже сметаной. Шайка, в которой мылись в бане. Керосинка, на которой готовили еду. Телефон-автомат, в который нужно было бросать 2-копеечную монету. Это история людей и страны, которая обязательно понравится юным читателям.
Возрастное ограничение 12+Купить
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Цао Вэньсюань
Бронза и подсолнух
Это история о чуде, которое происходит, если рядом любящие и преданные люди. Куйхуа, маленькая девочка из города, приезжает со своим отцом в деревню Дамайди и знакомится с немым мальчиком Цинтуном. Когда ее отец погибает, семья Цинтуна берет девочку к себе. В 12 лет Куйхуа приходится вернуться в город, но как с этим сможет справиться Цинтун? Книга лауреата премии Андерсена 2016 года будет интересна детям среднего школьного возраста, хотя официально рекомендована для чтения только с 16 лет.
Возрастное ограничение 16+Купить
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Шамблен Жорис
Дневники Вишенки
Часть книги — это комикс, а часть — личный дневник. Вишенке 10 лет, и она мечтает стать знаменитым писателем. По совету писательницы мадам Дежарден она начинает вести дневник, ведь автор должен уметь выстраивать историю, собирать факты, брать интервью и разбираться в людях. Больше всего Вишенке нравится наблюдать за людьми, особенно взрослыми, ведь у них столько необычных, таинственных дел.
Возрастное ограничение 6+Купить
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Нил Гейман
Коралина
Это книга о девочке, вдруг обнаружившей за дверью параллельный мир, в котором происходят удивительные вещи. Там живут другие мама и папа, которые как две капли воды похожи на ее родителей. И они хотят, чтобы она осталась здесь, вместе в другими детьми-пленниками. Девочке придется быть очень смелой, чтобы вернуться в свой настоящий дом, спасти этих детей и понять себя.
Возрастное ограничение 12+Купить
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Уильям Джойс
Тусиана. История зубной феи
Одна из книг серии «Хранители снов» рассказывает о зубной фее — сильной волшебнице Тусиане, одной из хранительниц сновидений. Ей предстоит вместе с другими отважными хранителями вступить в борьбу с Королем кошмаров и, конечно же, победить с помощью дружбы, взаимопомощи и смелости.
Возрастное ограничение 0+Купить
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Лижия Божунга
Желтая сумка
Талантливая бразильянка Лижия Божунга — обладательница премии Андерсена, а также премии Астрид Линдгрен. «Желтая сумка», как и другие произведения писательницы, не только вызывает у юных читателей улыбку, но и заставляет задуматься о жизни. Маленькая Ракел мечтает стать писателем, хочет поскорее вырасти и жалеет, что родилась девочкой, а не мальчиком. Но свои мечты она прячет в волшебную желтую сумку, потому что вся семья смеется над ними и совсем ее не понимает.
Возрастное ограничение 6+Купить
А у вашего ребенка есть любимая книга? Какой историей для детей вы дополнили бы список?
Фото на превью Diary of a Wimpy Kid / DayDay Films