20+ увлекательных детских книг, от которых за уши не оттащишь даже взрослых

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2 апреля в мире отмечают Международный день детской книги. В 1967 году его придумала и приурочила ко дню рождения Ханса Кристиана Андерсена немецкая писательница Йелла Лепман. В этот праздник раз в 2 года организация IBBY присуждает премию Х. К. Андерсена писателю и иллюстратору детских книг. А каждый год выбирается писатель и иллюстратор, которые становятся авторами плаката — послания детям. В 2020 году плакат создали авторы из Словении, его тема — «Жажда слов».

Мы в AdMe.ru решили в этот день собрать книги ярких современных авторов, которые пишут для ребят. Это произведения, которые предназначены детям всех возрастов: от дошкольного до старшего школьного. Некоторые книги из нашего списка признаны не только читателями, но и критиками, отмечены премиями и наградами. В подборку мы включили и произведения лауреатов премии Андерсена, переведенные на русский язык.

Вафельное сердце

Мария Парр

Вафельное сердце

В жизни двух 9-летних жителей бухты Щепки-Матильды Трилле и Лены происходит очень много интересного. Природа, море, приключения, веселье... Но приятное времяпровождение нарушается драматическими событиями, которые друзьям нужно с достоинством пережить. И у них это получается. Норвежскую писательницу называют новой Астрид Линдгрен, а книга получила нидерландскую литературную премию «Серебряный грифель».

Возрастное ограничение 6+

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Шляпа, полная неба

Терри Пратчетт

Шляпа, полная неба

Тиффани недавно исполнилось 11 лет. И она будущая ведьма. Девочка отправляется учиться волшебному мастерству в горы, но пока учеба не слишком ей дается. Зато она открывает в себе очень необычный талант, который несет опасность, ведь она совсем не знает, как им пользоваться и как себя защитить. Книга была отмечена Мифопоэтической премией, которую вручают авторам за выдающиеся произведения в области фэнтези.

Возрастное ограничение 12+

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Чудо

Р. Дж. Паласио

Чудо

Август пришел учиться в 5-й класс новой школы. Мало того что он новенький, так еще и в школе пока не учился. Ведь его жизнь до этого времени нельзя назвать обычной. У него особенное лицо, и то, что оно вообще у него есть — это медицинское чудо. Как примут нестандартного мальчика одноклассники, с чем ему придется столкнуться, прежде чем он обретет друзей и разберется в себе? По книге снят одноименный фильм, который с восторгом приняли зрители.

Возрастное ограничение 12+

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Дневник слабака

Джефф Кинни

Дневник слабака

Первая из серии книг американского писателя и карикатуриста повествует о школьнике Греге, который постоянно попадает в истории. Смешные картинки, забавные диалоги и монологи — Грег рассказывает о том, что близко каждому школьнику и вызывает улыбку, смех, сопереживание. Прекрасное настроение обеспечено! Книга переведена на более чем 50 языков мира и включена в список бестселлеров New York Times.

Возрастное ограничение 6+

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Кошачий чердак

Хелена Эберг

Кошачий чердак

Необычная книга, состоящая из двух частей, текстовой и графической, рассказывает грустную историю девочки Моны. Ее мама осталась без работы, отец пропал без вести. Мона с мамой вынуждены жить в офисе дедушки, который однажды предлагает девочке работу: помочь ему разобрать вещи в старинном особняке. В книге есть и тайна из прошлого, и призрак, и история о войне. А также рассказ о дружбе и предательстве, о любви и потерях. И неожиданная развязка.

Возрастное ограничение 12+

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Две луны

Шарон Крич

Две луны

Девочка Сэл переезжает вместе с папой в другой город и знакомится с Фиби, которая грустит из-за того, что ее мама пропала. Трогательная история дружбы, примирения с неприятной реальностью, любви, взросления и преодоления трудностей принесла автору сразу несколько громких наград. Помимо медали Ньюбери, старейшей и самой известной награды, вручаемой детским авторам, роман получил премию от Британской ассоциации чтения и Британскую премию детской книги.

Возрастное ограничение 12+

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Мое сердце прыгает и смеется

Русе Лагеркранц

Мое сердце прыгает и смеется

Обычная девочка Дюнне учится в 1-м классе. В начале книги она чувствует себя очень счастливой и даже ведет дневник «Моя счастливая жизнь». Но постепенно она узнает, что в жизни есть место и грустным вещам: расставаниям с друзьями, ссорам с родителями, непониманию. Сначала Дюнне очень расстраивается. Но потом понимает, что многое можно исправить, и начинает думать, как это сделать.

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Где лежит море?

Юрг Шубигер

Где лежит море?

Это сборник рассказов о путешествиях швейцарского писателя Юрга Шубигера, лауреата премии Г. Х. Андерсена 2008 года. Они фантастические, символичные и понравятся тем детям, которые любят искать необыкновенное в обычных вещах.

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Ворчуны в беде!

Филип Арда

Ворчуны в беде!

Секрет неподражаемого юмора этой книги — в сочетании забавных иллюстраций и интересной истории. Вредная парочка Ворчунов украла малыша Лучика, и теперь он путешествует вместе с ними по миру в фургончике, в который запрягли осликов. Однажды семья познакомилась с владельцем цирка Ларри Крохсом, и тут-то начались настоящие приключения.

Возрастное ограничение 6+

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Путешествие на край кухни

Ольга Лукас

Путешествие на край кухни

Главная тайна любой кухни в том, что столовые приборы по ночам оживают. Вика и Нока — детские вилка и ножик — отправляются на поиски пропавшей подруги — ложки Зеленой. На пути им встретятся другие жители кухни, и не все среди них окажутся друзьями. Эта книга рассказывает детям об оптимизме и взаимовыручке, умении справляться с трудностями и смотреть вперед. Книга вошла в каталог лучших книг 2018 года по версии Московской детской библиотеки им. Гайдара.

Возрастное ограничение 6+

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Путешествие Олли

Уильям Джойс

Путешествие Олли

Игрушка, которую мама сшила для Билли, была особенной. Она состояла из разных лоскутков, а вот что получился за зверь, оказалось непонятно. То ли медвежонок, то ли зайчик. Но какая разница, кто это, если Олли стал настоящим другом своем маленькому хозяину и вместе они отправились в удивительные приключения.

Возрастное ограничение 0+

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Мой папа — мальчик

Елена Ожич

Мой папа — мальчик

Мальчику Мишке исполняется 11 лет, и его папа решает поиграть с ним и его друзьями в игры своего детства. Сначала ребятам не слишком нравится эта затея, но вдруг случается волшебство. Произнеся считалочку, папа превращается в мальчишку. Теперь отца семейства надо расколдовать. Мишку и его папу-мальчика подстерегает множество опасностей и приключений. Но вместе им удается найти выход из непростой ситуации, а заодно и лучше узнать друг друга.

Возрастное ограничение 6+

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Как исчез директор школы

Артур Гиваргизов

Как исчез директор школы

Сборник юмористических школьных рассказов покажет с неожиданной стороны тех, кого мы привыкли считать строгими и неприступными, — учителей и директора школы. А ведь они точно так же мечтают поспать на уроке, теряют документы и бездельничают. В книге дается собирательный образ учителя и с необычной стороны показывается конфликт поколений.

Возрастное ограничение 12+

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Элла и рок-звезда

Тимо Парвела

Элла и рок-звезда

Одна их книг серии о приключениях Эллы рассказывает о друзьях Эллы, которые вот-вот должны перейти в 3-й класс. Вот только Пат не знает таблицу умножения и не собирается ее учить. И действительно, зачем ее учить, ведь он — рок-звезда, а рок-звездам это совершенно необязательно. Но без знания таблицы умножения Пат не попадет в 3-й класс, а рок-звезда, которая на многие годы застряла во 2-м классе, в шоу-бизнесе далеко не продвинется. На помощь Пату выдвигается целый класс.

Возрастное ограничение 6+

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Зверский детектив

Анна Старобинец

Зверский детектив

Это не просто детская повесть, а целое детективное приключение. Ведь книга создана по всем законам остросюжетного жанра, без скидок на возраст читателей. А значит, здесь есть детально прорисованные психологические портреты героев, смешные шутки, ложные финалы и увлекательные сюжетные повороты.

Возрастное ограничение 6+

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Тайное сердце

Дэвид Алмонд

Тайное сердце

Книга английского писателя, лауреата премии Андерсена 2010 года, рассказывает о мальчике Джо, который не похож на других обитателей маленького городка: задумчивый, мечтательный, да еще и заикается. Одноклассники обижают его и не понимают. Но однажды в город прибывает странствующий цирк, и в жизни Джо появляются силачи, акробаты, загадочные чудаки. Именно они помогут узнать Джо его главный секрет — секрет сердца.

Возрастное ограничение 12+

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Вещи моего детства

Александра Ершанская

Вещи моего детства

Когда мама рассказывает о своем детстве, это всегда увлекательно. А если история подается через такие странные предметы, которые уже не встречаются в современном мире, то интересно вдвойне. Бидон, с которым ходили за молоком, квасом и даже сметаной. Шайка, в которой мылись в бане. Керосинка, на которой готовили еду. Телефон-автомат, в который нужно было бросать 2-копеечную монету. Это история людей и страны, которая обязательно понравится юным читателям.

Возрастное ограничение 12+

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Бронза и подсолнух

Цао Вэньсюань

Бронза и подсолнух

Это история о чуде, которое происходит, если рядом любящие и преданные люди. Куйхуа, маленькая девочка из города, приезжает со своим отцом в деревню Дамайди и знакомится с немым мальчиком Цинтуном. Когда ее отец погибает, семья Цинтуна берет девочку к себе. В 12 лет Куйхуа приходится вернуться в город, но как с этим сможет справиться Цинтун? Книга лауреата премии Андерсена 2016 года будет интересна детям среднего школьного возраста, хотя официально рекомендована для чтения только с 16 лет.

Возрастное ограничение 16+

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Дневники Вишенки

Шамблен Жорис

Дневники Вишенки

Часть книги — это комикс, а часть — личный дневник. Вишенке 10 лет, и она мечтает стать знаменитым писателем. По совету писательницы мадам Дежарден она начинает вести дневник, ведь автор должен уметь выстраивать историю, собирать факты, брать интервью и разбираться в людях. Больше всего Вишенке нравится наблюдать за людьми, особенно взрослыми, ведь у них столько необычных, таинственных дел.

Возрастное ограничение 6+

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Коралина

Нил Гейман

Коралина

Это книга о девочке, вдруг обнаружившей за дверью параллельный мир, в котором происходят удивительные вещи. Там живут другие мама и папа, которые как две капли воды похожи на ее родителей. И они хотят, чтобы она осталась здесь, вместе в другими детьми-пленниками. Девочке придется быть очень смелой, чтобы вернуться в свой настоящий дом, спасти этих детей и понять себя.

Возрастное ограничение 12+

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Тусиана. История зубной феи

Уильям Джойс

Тусиана. История зубной феи

Одна из книг серии «Хранители снов» рассказывает о зубной фее — сильной волшебнице Тусиане, одной из хранительниц сновидений. Ей предстоит вместе с другими отважными хранителями вступить в борьбу с Королем кошмаров и, конечно же, победить с помощью дружбы, взаимопомощи и смелости.

Возрастное ограничение 0+

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Желтая сумка

Лижия Божунга

Желтая сумка

Талантливая бразильянка Лижия Божунга — обладательница премии Андерсена, а также премии Астрид Линдгрен. «Желтая сумка», как и другие произведения писательницы, не только вызывает у юных читателей улыбку, но и заставляет задуматься о жизни. Маленькая Ракел мечтает стать писателем, хочет поскорее вырасти и жалеет, что родилась девочкой, а не мальчиком. Но свои мечты она прячет в волшебную желтую сумку, потому что вся семья смеется над ними и совсем ее не понимает.

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А у вашего ребенка есть любимая книга? Какой историей для детей вы дополнили бы список?

Фото на превью Diary of a Wimpy Kid / DayDay Films

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