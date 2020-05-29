20+ клевых вещей, которые были куплены на барахолке за сущие копейки

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В секонд-хенд-магазины ходят не только те, кто вынужден экономить, но и вполне состоятельные люди и любители винтажа. Ведь там можно приобрести какую-нибудь клевую вещь (речь не только об одежде) буквально за $ 3–5, в то время как ее аналоги стоят в десятки, а то и сотни раз больше. К примеру, пользователь интернета за $ 8 купил 4 тарелки, расписанные французским художником Жаном Кокто. Новые такие могут стоить до $ 1 000. За штуку!

В Reddit существует целое сообщество, в котором люди делятся фотографиями предметов, купленных на барахолках. Вот лишь некоторые крутые вещи, которые и мы в AdMe.ru сами бы с удовольствием купили. Особенно за такую цену.

«Когда девушка на кассе сказала мне, что эта вышитая птичка стоит 25 центов, я сначала не поверила»

«Купил эти американские авиаторы от Ray-Ban, обернутые кожей, за фантастическую цену — $ 1»

«Лучшие $ 2, которые я когда-либо тратила»

«Эта лягушка из латуни, которую я нашла в комиссионке, используется как пресс-папье или подставка для книг. Стоит всего $ 2,99»

«Эти 4 блюда для запекания обошлись мне в $ 3»

«Моя лучшая подруга купила этот диванчик за $ 3. И ее котенок сразу же присвоил его»

«Купила этих засушенных бабочек за $ 3. Всегда мечтала найти на барахолке нечто подобное»

«Я обожаю причудливые часы. Поначалу я подумала, что это просто браслет. Стоили всего $ 5»

«Этот чудесный чайник с Винни Пухом обошелся мне всего в $ 5»

«Купила эти кеды Nike всего за $ 5»

Новые аналогичные стоят $ 50.

«Я давно искала вафельницу. И нашла эту за $ 6. Она делает вот таких милых пингвинов»

«Винтажный набор посуды 1960-х годов. Цена за все 39 предметов — $ 6,99»

Это часы Starburst 1950–1960-х годов, куплены за $ 7

«Одна из моих любимых покупок в местном комиссионном магазине — $ 8 за весь набор»

Кстати, на фото выше — тарелки, расписанные французским писателем, художником и кинорежиссером Жаном Кокто. Его тарелки могут стоить как $ 80, так и более $ 1 000. К примеру, тарелка с рисунком «Посейдон» (слева внизу) стоит $ 240.

Этот стул стоил $ 10

«Эти старые стулья Pietro Constantini обошлись мне всего в $ 16 (за оба). Цены на подобные кресла начинаются от $ 1 000!»

«Это вращающееся кресло стоило всего $ 20»

«Я купил обогреватель-вентилятор Dyson за $ 20. Он хоть немного поцарапан, но все равно великолепен»

Кстати, такой новый электроприбор стоит $ 469.

«Сегодня купил этот диван за $ 20»

«Заплатила за эту эспрессомашину $ 24»

Кстати, точно такая же новая стоит около $ 500.

«Мне показалось, что у меня были галлюцинации: все это стоило менее $ 25»