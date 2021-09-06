20 каверзных вопросов из «Своей игры», которые оказались трудными для знатоков, но будут легкими для вас

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Телевикторина «Своя игра» вот уже 27 лет собирает у экранов эрудитов с разных уголков страны. Многим хочется хотя бы по телевизору потягаться с такими умниками, как Анатолий Вассерман, который одержал 15 побед подряд, или Александр Друзь, набравший максимальное количество очков за одну игру — 120 001.

AdMe.ru приглашает вас проверить эрудицию и ответить на вопросы, с которыми у игроков возникли трудности. Мы уверены, что вы справитесь с ними на раз-два.

1.

Вопрос: «Управляться с этой деталью свадебного наряда принцесса Диана тренировалась при помощи привязанных к поясу простыней». Ответ игрока: «Фата».

Правильный ответ: шлейф свадебного платья (он был длиной почти 8 метров).

2.

Вопрос: «Отгадайте загадку застойных времен: „Длинная, зеленая, колбасой пахнет“». Ответ игрока: «Колбаса».

Правильный ответ: электричка из Москвы.

3.

Вопрос: «Остроумная и эпатажная актриса Таллула Бэнкхед говорила, что дневники ведут только хорошие девочки: плохим не хватает именно этого». Ответ игрока: «Усидчивости».

Правильный ответ: времени.

4.

Вопрос: «Швейцарские ветеринары долго следили за изменением веса слонов в зоопарках Европы. Оказалось, что раз в 5–8 лет слон прибавляет в весе до 300 килограммов, а спустя несколько месяцев вновь становится легче. С чем же это связано?» Ответ игрока: «Рождение потомства».

Правильный ответ: смена зубов.

5.

Вопрос: «Услышав от продюсера, что ей предлагают роль Бабы-яги, Елизавета Боярская обрадовалась и стала придумывать грим. Но тут же выяснилось именно это обстоятельство». Ответ игрока: «Беременность».

Правильный ответ: это была роль в мультфильме «Три богатыря на дальних берегах».

6.

Вопрос: «Эти палочки из пластика, вносящие немалый вклад в загрязнение океана, с нынешнего года в Евросоюзе под запретом». Ответ игрока: «Соломинки для питья».

Правильный ответ: ватные палочки.

7.

Вопрос: «На мероприятиях и встречах Кейт Миддлтон всегда держит сумочку в левой руке, ведь по правилам правая рука монарших особ должна быть свободна для этого...» Ответы игроков: «Для поцелуев». «Для подачи милостыни».

Правильный ответ: для приветствий.

8.

Вопрос: «Гарвардские ученые, проведя исследование на мышах, доказали, что стресс действительно может вызвать этот эффект». Ответы игроков: «Облысение». «Рост волос».

Правильный ответ: седину.

9.

Вопрос: «Кровососов среди насекомых много, а вот бабочки семейства эребид пьют именно эту жидкость у птиц, оленей и даже крокодилов». Ответ игрока: «Слюну».

Правильный ответ: слезы.

10.

Вопрос: «В начале XV века на деньги лорд-мэра Лондона Ричарда Уиттингтона на самом берегу Темзы был построен этот „Длинный дом“ на 128 сидячих мест — по 64 в каждом крыле». Ответы игроков: «Парламент». «Театр».

Правильный ответ: общественный туалет.

11.

Вопрос: «В поисках кандидата на должность дегустатора сладостей компания из Ленинградской области пообещала стажировку в Бельгии, а также оплату этих расходов». Ответы игроков: «На стоматолога». «Транспортные расходы».

Правильный ответ: на фитнес.

12.

Вопрос: «На Руси накануне свадьбы невеста и подружки собирались в отчем доме и с жалобными песнями делали именно это». Ответ игрока: «Обстригали косу».

Правильный ответ: расплетали косу и делали 2 косы.

13.

Вопрос: «Закончите, пожалуйста, японскую поговорку: „Хороший муж всегда здоров, и его...“» Ответ игрока: «...не слышно».

Правильный ответ: ...нет дома.

14.

Вопрос: «В 1954 году Кристиан Диор представил этот „карандаш“. На радость модницам». Ответ игроков: «Карандаш для бровей».

Правильный ответ: юбку-карандаш.

15.

Вопрос: «Пением под названием „кулнинг“ скандинавские женщины зазывали домой именно их». Ответ игрока: «Своих мужей».

Правильный ответ: животных с пастбищ.

16.

Вопрос: «По славянским обычаям, чтобы домовой принял невесту в новую семью, в первый раз она должна была попасть в дом именно таким образом». Ответ игрока: «Через окно».

Правильный ответ: на руках у жениха.

17.

Вопрос: «Памятник именно этому установлен в одном из торговых центров Екатеринбурга. В поисках чего-то владелица буквально ныряет с головой». Ответ игрока: «Шопингу».

Правильный ответ: женской сумочке.

18.

Вопрос: «В романе Томаса Манна „Волшебная гора“ герой держит на тумбочке „внутренний портрет“ своей возлюбленной, то есть именно его». Ответ игрока: «Автопортрет».

Правильный ответ: рентгеновский снимок.

19.

Вопрос: «В испанском городе Иби каждый год устраивают уличное сражение. „Оружием“ служат сырые яйца и она. Празднество приурочено к местному Дню простака». Ответ игрока: «Рогатка».

Правильный ответ: мука.

20.

Вопрос: «Чтобы дети тратили достаточно времени на этот процесс, английские родители просят их петь песню „Happy Birthday“. Пока споешь — времени пройдет достаточно». Ответ игрока: «Задуть свечи на торте».

Правильный ответ: мытье рук.

Подведем итоги: если у вас 15–20 правильных ответов, вы Александр Друзь

10–14 правильных ответов — Анатолий Вассерман

Меньше 10 правильных ответов — Юрий Хашимов