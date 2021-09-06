20 каверзных вопросов из «Своей игры», которые оказались трудными для знатоков, но будут легкими для вас
Телевикторина «Своя игра» вот уже 27 лет собирает у экранов эрудитов с разных уголков страны. Многим хочется хотя бы по телевизору потягаться с такими умниками, как Анатолий Вассерман, который одержал 15 побед подряд, или Александр Друзь, набравший максимальное количество очков за одну игру — 120 001.
AdMe.ru приглашает вас проверить эрудицию и ответить на вопросы, с которыми у игроков возникли трудности. Мы уверены, что вы справитесь с ними на раз-два.
1.
Вопрос: «Управляться с этой деталью свадебного наряда принцесса Диана тренировалась при помощи привязанных к поясу простыней».
Ответ игрока: «Фата».
Правильный ответ: шлейф свадебного платья (он был длиной почти 8 метров).
2.
Вопрос: «Отгадайте загадку застойных времен: „Длинная, зеленая, колбасой пахнет“».
Ответ игрока: «Колбаса».
Правильный ответ: электричка из Москвы.
3.
Вопрос: «Остроумная и эпатажная актриса Таллула Бэнкхед говорила, что дневники ведут только хорошие девочки: плохим не хватает именно этого».
Ответ игрока: «Усидчивости».
Правильный ответ: времени.
4.
Вопрос: «Швейцарские ветеринары долго следили за изменением веса слонов в зоопарках Европы. Оказалось, что раз в 5–8 лет слон прибавляет в весе до 300 килограммов, а спустя несколько месяцев вновь становится легче. С чем же это связано?»
Ответ игрока: «Рождение потомства».
Правильный ответ: смена зубов.
5.
Вопрос: «Услышав от продюсера, что ей предлагают роль Бабы-яги, Елизавета Боярская обрадовалась и стала придумывать грим. Но тут же выяснилось именно это обстоятельство».
Ответ игрока: «Беременность».
Правильный ответ: это была роль в мультфильме «Три богатыря на дальних берегах».
6.
Вопрос: «Эти палочки из пластика, вносящие немалый вклад в загрязнение океана, с нынешнего года в Евросоюзе под запретом».
Ответ игрока: «Соломинки для питья».
Правильный ответ: ватные палочки.
7.
Вопрос: «На мероприятиях и встречах Кейт Миддлтон всегда держит сумочку в левой руке, ведь по правилам правая рука монарших особ должна быть свободна для этого...»
Ответы игроков: «Для поцелуев». «Для подачи милостыни».
Правильный ответ: для приветствий.
8.
Вопрос: «Гарвардские ученые, проведя исследование на мышах, доказали, что стресс действительно может вызвать этот эффект».
Ответы игроков: «Облысение». «Рост волос».
Правильный ответ: седину.
9.
Вопрос: «Кровососов среди насекомых много, а вот бабочки семейства эребид пьют именно эту жидкость у птиц, оленей и даже крокодилов».
Ответ игрока: «Слюну».
Правильный ответ: слезы.
10.
Вопрос: «В начале XV века на деньги лорд-мэра Лондона Ричарда Уиттингтона на самом берегу Темзы был построен этот „Длинный дом“ на 128 сидячих мест — по 64 в каждом крыле».
Ответы игроков: «Парламент». «Театр».
Правильный ответ: общественный туалет.
11.
Вопрос: «В поисках кандидата на должность дегустатора сладостей компания из Ленинградской области пообещала стажировку в Бельгии, а также оплату этих расходов».
Ответы игроков: «На стоматолога». «Транспортные расходы».
Правильный ответ: на фитнес.
12.
Вопрос: «На Руси накануне свадьбы невеста и подружки собирались в отчем доме и с жалобными песнями делали именно это».
Ответ игрока: «Обстригали косу».
Правильный ответ: расплетали косу и делали 2 косы.
13.
Вопрос: «Закончите, пожалуйста, японскую поговорку: „Хороший муж всегда здоров, и его...“»
Ответ игрока: «...не слышно».
Правильный ответ: ...нет дома.
14.
Вопрос: «В 1954 году Кристиан Диор представил этот „карандаш“. На радость модницам».
Ответ игроков: «Карандаш для бровей».
Правильный ответ: юбку-карандаш.
15.
Вопрос: «Пением под названием „кулнинг“ скандинавские женщины зазывали домой именно их».
Ответ игрока: «Своих мужей».
Правильный ответ: животных с пастбищ.
16.
Вопрос: «По славянским обычаям, чтобы домовой принял невесту в новую семью, в первый раз она должна была попасть в дом именно таким образом».
Ответ игрока: «Через окно».
Правильный ответ: на руках у жениха.
17.
Вопрос: «Памятник именно этому установлен в одном из торговых центров Екатеринбурга. В поисках чего-то владелица буквально ныряет с головой».
Ответ игрока: «Шопингу».
Правильный ответ: женской сумочке.
18.
Вопрос: «В романе Томаса Манна „Волшебная гора“ герой держит на тумбочке „внутренний портрет“ своей возлюбленной, то есть именно его».
Ответ игрока: «Автопортрет».
Правильный ответ: рентгеновский снимок.
19.
Вопрос: «В испанском городе Иби каждый год устраивают уличное сражение. „Оружием“ служат сырые яйца и она. Празднество приурочено к местному Дню простака».
Ответ игрока: «Рогатка».
Правильный ответ: мука.
20.
Вопрос: «Чтобы дети тратили достаточно времени на этот процесс, английские родители просят их петь песню „Happy Birthday“. Пока споешь — времени пройдет достаточно».
Ответ игрока: «Задуть свечи на торте».
Правильный ответ: мытье рук.
Подведем итоги: если у вас 15–20 правильных ответов, вы Александр Друзь
10–14 правильных ответов — Анатолий Вассерман
Меньше 10 правильных ответов — Юрий Хашимов
Кто вы из трех популярных игроков по количеству правильных ответов?