26 неожиданных фотографий политиков, которые вы точно никогда не видели

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Известные политики днем и ночью находятся под прицелом фотокамер, и кажется, что мы знаем о них абсолютно все. Однако до того, как прийти к власти, они жили обычной жизнью, как мы с вами. И у каждого из них сохранилось много фотографий, которые сегодня не публикуют на первых полосах. Кто бы мог подумать, что Джастин Трюдо в молодости был настоящим диснеевским принцем, а Сильвио Берлускони был певцом.