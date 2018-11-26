26 неожиданных фотографий политиков, которые вы точно никогда не видели
Известные политики днем и ночью находятся под прицелом фотокамер, и кажется, что мы знаем о них абсолютно все. Однако до того, как прийти к власти, они жили обычной жизнью, как мы с вами. И у каждого из них сохранилось много фотографий, которые сегодня не публикуют на первых полосах. Кто бы мог подумать, что Джастин Трюдо в молодости был настоящим диснеевским принцем, а Сильвио Берлускони был певцом.
AdMe.ru собрал 26 фотографий известных политиков, которые вы наверняка не видели раньше.
1. Джастин Трюдо
2. Владимир Путин
3. Иосиф Сталин
4. Борис Ельцин
5. Михаил Горбачев
6. Эммануэль Макрон
7. Владислав Сурков
8. Дмитрий Медведев
9. Теодор Рузвельт
10. Мартин Лютер Кинг
11. Александр Лукашенко
12. Валентина Матвиенко
13. Барак Обама
14. Сильвио Берлускони
15. Хиллари Клинтон
16. Джордж Буш — младший
17. Николя Саркози
18. Дональд Трамп
19. Ангела Меркель
20. Борис Джонсон
21. Тони Блэр
22. Колинда Грабар-Китарович
23. Тереза Мэй
24. Джон Маккейн
25. Фидель Кастро
26. Папа римский Франциск
Бонус: патриарх Алексий II
Мы многих не узнали на детских фотографиях. А вы?
Фото на превью Евгений Андреев / Youtube, Eastnews