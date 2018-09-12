20+ изобретений, которые не спасут мир, но сделают повседневную жизнь легче

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Кто бы мог подумать лет 10–15 назад, что можно будет заложить информацию о состоянии здоровья в браслет и считать ее оттуда в любой момент? А сегодня такие браслеты уже доступны, например, людям с нарушениями памяти в некоторых странах. Усилиями ученых, инженеров и дизайнеров еще вчерашняя фантастика становится повседневностью: то, что день назад было лишь концептом, завтра может уже продаваться в супермаркете. И в случае с некоторыми изобретениями хотелось бы, чтобы это время наступило поскорее.

Мы в AdMe.ru любим технологические решения, делающие жизнь легче и комфортнее. В этой подборке вы найдете примеры изобретений, которые уже работают в разных странах и скоро, как мы надеемся, перестанут казаться чем-то удивительным людям по всему миру.

1. Сын моих друзей заряжает свои кроссовки от дивана. Странное все же это будущее...

2. Один из лучших способов использовать дрон

3. Этот синий свет в туалете работает против наркоманов: в нем почти невозможно найти вену для укола

4. Здесь играют в гольф мячами, полностью съедобными для рыб, а одна из лунок ведет в море

«Ваш мяч для гольфа на 100 % состоит из корма для рыб».

5. Парковка для собак в Германии

6. Напечатанный на 3D-принтере «рукав» использует ультразвук для более быстрого восстановления костей после перелома

Здесь можно подробнее ознакомиться с оригинальным исследованием данной технологии.

7. Многоразовая, полностью перерабатываемая банка — отличная альтернатива пластику

8. Лестницы, действительно удобные для всех

9. Специальная дверь для первоклашек

10. Катамаран для сбора мусора с поверхности воды

11. Многим районам не помешали бы такие указатели

12. Во французском супермаркете, в отделе, где есть риск разбить бутылку о пол, сделано специальное деревянное покрытие — более мягкое, чем плитка, и нескользкое при намокании

13. Сигнальные огни для людей, которые смотрят в смартфон, а не на светофор, приближаясь к переходу

14. Ложка с системой стабилизации для людей с тремором рук, например при болезни Паркинсона

15. Автомат с солнцезащитным кремом рядом с пляжем

16. На этой детской площадке в Копенгагене дети могут выучить правила дорожного движения

17. В такой примерочной можно посмотреть, как будет выглядеть одежда в разное время суток

«День». «Сумерки». «Ночь».

18. Лента в супермаркете с автоматическим сканером

19. У нас в университете стоит автомат со всем, что может понадобиться студенту: от леденцов от боли в горле до внешних аккумуляторов

20. Собачья будка с кондиционером напротив бара

«Да, в ней есть вентиляция и кондиционер. Нет, они не используют ее как туалет. Да, она закрывается. Нет, они не психуют. Да, мы это серьезно».

21. Браслет для людей с болезнью Альцгеймера в Испании: QR-код покажет медицинскую информацию о своем обладателе и контакты родственников

А какое из этих изобретений показалось вам наиболее полезным? Что из этого вы бы хотели видеть в своей повседневной жизни?