20+ иностранцев, которые однажды побывали в России и до сих пор не могут скрыть изумления
Культура каждой страны уникальна, и иногда иностранцам сложно ее постичь, как ни пытайся. Это мы прекрасно знаем, что за фразой «Пойдем чайку попьем» обычно скрывается намерение не только собственно чай попить, но и заодно полакомиться разными вкусностями. Мы-то понимаем, что дача нужна, чтобы хорошо проводить время. Ну и чтобы было чем заняться, конечно. Да, и маршрутка — не роскошь, а средство передвижения.
Мы в AdMe.ru попытались разобраться, что же поражает иностранцев в нашей стране больше всего.
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Самое удивительное в России — это бабушки. Они говорят абсолютно открыто и бесстрашно на любые темы. Для них не существует никакой старомодной вежливости. Они всегда в курсе всего и готовы дать совет. Одна даже как-то помогла мне с визовыми вопросами. © Kathryn Berck / Quora
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В России всегда кто-то сверлит стены. У них вечный ремонт. Постоянно. Вместо того чтобы вызвать мастера, они будут пытаться сделать ремонт сами. Они будут ошибаться и все переделывать, снова и снова. Поэтому в России у вас всегда будет по крайней мере несколько соседей, которые сверлят стены, забивают гвозди или еще что-то там громко ремонтируют в субботу утром или в воскресенье вечером. © Jerry Gold / Quora
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Кажется, тут у каждого есть дача — небольшой дом в живописном уголке. Он может быть и не в очень хорошем состоянии, но главное — это связь с землей. У моей жены тоже есть дача, и самое удивительное, что там все вокруг кишит улитками. © Daniel Nielsen / Quora
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В России безумно много романтики. Париж называют городом любви, но знаете, я побывал там, и вот в Москве на улице гораздо больше влюбленных парочек. А еще меня поразили танцы прямо на улице. Была середина зимы, и буквально сотни пар в возрасте танцевали в заснеженном парке. © Tony Fitzpatrick / Quora
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Помню, с мужем-турком работали в русском санатории. Ой, как он всему удивлялся! Увидел санаторий и подумал, что это завод. Еда в столовой ему казалась ужасной, не понимал, как это: персонал орет на отдыхающих, а не наоборот. Не верил, что есть санатории с туалетом на этаже и в одну комнату могут поселить незнакомых людей. Финиш был, когда он залез в старый пододеяльник с дыркой посередине (ну такой, чтобы одеялко видно было) и спросил: «Это из больницы, да? Отверстие, чтобы операции делать?» © Yulia Uspenskaya / Facebook
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Семечки подсолнуха. Я смотрю видео одного блогера из России, и он очень их любит. Кажется, в этой стране их обожают вообще все. Они есть в каждом магазине, в самых разных упаковках. А однажды я видел, как моя соседка в общежитии (она из России) открыла большой пакет семечек и съела их все, пока говорила с подругой. © Riyan Abdurrahman / Quora
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В любом блюде русской кухни будет укроп. У нас, например, вы найдете его только в маринованных огурчиках. © Thomas Edwards / Quora
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Помнится, собиралась в оперу, в Teatro Verdi, и попросила у хозяйки утюг. Она несколько раз переспросила, а потом пришла ко мне в комнату вместе со своим мужем. Они просто стояли там и смотрели, как я глажу платье. А через три дня меня начали знакомить с местными мужчинами. Вероятно, «курс молодого бойца по-итальянски» я прошла. Такая невестка всем нужна. © Elena Glibenko / Facebook
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Мне показалась удивительной эта уникальная смесь современного и старомодного. Деревянные домики, как будто сошедшие со страниц книг Толстого, а за ними — новые фешенебельные здания. © Neil Highnam / Quora
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Мой муж — американец, живем в Штатах в его доме. Когда мои родители в первый раз приехали в гости, бедный мой Том долго не мог понять, почему они садятся есть на кухне, если есть столовая. Почему «пойдем чайку попьем» означает плотный перекус, во время которого самого чая может и не быть. Почему мама красится и делает маникюр на кухне. А главное — зачем «посидеть мужиками» мои папа и брат потащили его в гараж. © «Подслушано» / Ideer
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Мой муж был в шоке от того, что зимой в квартирах и отелях обогревание шпарит на всю катушку и, чтобы охладить помещение, русские открывают окно. Для немца это непостижимо. От маршруток муж тоже был в шоке. © Marnia / AdMe
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Немцы удивились, совершив экскурсию по нашей квартире. «Зачем вам 3 кладовки?» — спросили они. Вы уже поняли, что это были комнаты 2 на 2,5 м? © Светлана Трясугина / Facebook
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Был январь, я стоял на Красной площади. Внезапно мой iPhone, купленный 3 месяца назад, перестал работать. Я запаниковал, вернулся в свой отель, а там телефон снова заработал. На следующий день все повторилось. Так я узнал о проблемах с iPhone, когда на улице холодно. © Anup Mohan / Quora
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Очень многих иностранцев, особенно в южных средиземноморских странах, удивляет, что чай мы пьем горячий. Они приносят к нему мед. Думают, что мы заболели. А еще наша привычка все вприкуску с хлебом есть, даже картошку © Irina Leonova / Facebook
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Помню, в 2014 году ко мне в Питер приезжал друг из Польши. Это был конец августа, и как раз было сезонное отключение горячей воды. Я помню, он этому так удивился, и особенно тому, что воду нужно греть в ковшике на плите или что нужно в ведро набирать кипяченую воду из чайника и потом ее разбавлять холодной водой из-под крана, чтобы хоть как-то можно было помыться. Он это надолго запомнил. © Даниил Борисович Аникин / Facebook
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Рукопожатие. Американцы делают это в редких случаях, например если заключили сделку. А русские в этом плане похожи на французов или итальянцев. Они любят пожимать друг другу руки. © Jim Osta / Quora
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Наверное, больше всего моего итальянского мужа поразило то, что мы укутываем в одеяла новорожденных и выходим с ними на улицу гулять при минусовых температурах. © Irina Telnova / Facebook
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Как-то ехали в поезде с другом-немцем. Он пошел в туалет, а вернулся с каменным лицом. Оказалось, когда он смывал за собой, увидел в унитазе рельсы и подумал, что сломал поезд. © Ксения Трофименко / Facebook
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Мой друг-американец приехал к нам праздновать Новый год. В прошлый раз он приезжал летом. Его поражает абсолютно все в нашей стране, и, как только он спускается с трапа самолета, его глаза не перестают быть круглыми от удивления. Новогодний стол шокировал его больше всего. Во-первых, моя мама не давала ему толком поесть, говоря: «Это на Новый год»; во-вторых, странных блюд он увидел в 2 раза больше (тогда, летом, он попробовал только борщ). Утром 1 января я застала его на кухне разогревающим окрошку. Он искренне удивлялся и недоумевал, почему горячий борщ мы ели летом, а холодную окрошку — в Новый год. © «Подслушано» / Ideer
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Один знакомый итальянец, увидев на даче отдельно стоящий туалет, начал бегать по участку и кричать: «13-й век, 13-й век!» © Liudmila Philippova / Facebook
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У меня есть друг-американец, всю жизнь проживший в Майами. Он у меня гостил зимой, и для него, конечно, вообще все было удивительно. Как-то в гололед еле шел по улице и увидел поскользнувшуюся бабушку. Естественно, пошел спасать, но упал вместе с ней. Представьте себе его удивление, когда бабуля его, здорового парня, с легкостью подняла. Вот такие они, наши русские бабушки! © «Подслушано» / Ideer
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Меня больше всего поразило дружелюбие людей. Мы были в аэропорту, стояли в очереди на таможенный досмотр и были в ней примерно 10-ми. Пожилая дама, которая была перед нами, не только пропустила нас вперед, потому что мы были с ребенком, но и уговорила других людей сделать то же самое. Ни в одной другой стране ничего подобного я не наблюдал. © Jefti Lange / Quora
А вы когда-нибудь сталкивались с тем, что иностранцы не могли понять культуру вашей страны?