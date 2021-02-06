20+ иностранцев, которые однажды побывали в России и до сих пор не могут скрыть изумления

Самое удивительное в России — это бабушки. Они говорят абсолютно открыто и бесстрашно на любые темы. Для них не существует никакой старомодной вежливости. Они всегда в курсе всего и готовы дать совет. Одна даже как-то помогла мне с визовыми вопросами. © Kathryn Berck / Quora

В России всегда кто-то сверлит стены. У них вечный ремонт. Постоянно. Вместо того чтобы вызвать мастера, они будут пытаться сделать ремонт сами. Они будут ошибаться и все переделывать, снова и снова. Поэтому в России у вас всегда будет по крайней мере несколько соседей, которые сверлят стены, забивают гвозди или еще что-то там громко ремонтируют в субботу утром или в воскресенье вечером. © Jerry Gold / Quora

Кажется, тут у каждого есть дача — небольшой дом в живописном уголке. Он может быть и не в очень хорошем состоянии, но главное — это связь с землей. У моей жены тоже есть дача, и самое удивительное, что там все вокруг кишит улитками. © Daniel Nielsen / Quora