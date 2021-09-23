20+ историй, которые заставят почувствовать необъятную пропасть между поколениями
Нет сомнений в том, что люди, рожденные в разные эпохи, ведут себя и мыслят совершенно по-разному. Извечная проблема отцов и детей, кажется, всегда будет частью человеческой истории. Ведь нередко между молодыми и взрослыми людьми возникают ссоры и недопонимания.
Но мы в AdMe.ru верим, что не всегда столкновения поколений заканчиваются конфликтами. Иногда такие ситуации просто становятся яркой иллюстрацией того, чем именно мы отличаемся друг от друга.
- Мой бывший начальник, настоящий полковник в отставке, добрейший души человек, говорил:
— Вот вы, молодое поколение, совершенно помешаны на компьютерах. Жить без них не можете. Так нельзя. Как в интернет ни загляну, ты уже что-то написал. Когда успеваешь? Жалуешься, что работы много.
— Да в туалет зашел и написал. Много времени, что ли, надо? — оправдываюсь я. — Освежитель воздуха, что ли, читать?
— Вот, — продолжает, — я об этом и говорю: в туалет без компьютера сходить не можете.
Молчим.
— Ладно, — говорит. — Знаешь, какая погода?
— Знаю! — восклицаю я. Одним движением открываю приложение и диктую.
Он смотрит на меня по-отечески добро и говорит:
— А нормальный человек в окно посмотрел бы... © hunterpo / Pikabu
- Я как-то раз попросил знакомую включить блютус, чтобы фотку передать... Каково было ее удивление, когда она узнала, что блютус для передачи файлов можно использовать, а не только наушники и фитнес-браслеты цеплять. © COHKOTA1 / Pikabu
- Я тут недавно разговаривала с 18-летним человеком и сказала, что помню, как доллар стоил ₽ 6. Человек удивленно спросил: «А евро?» Я почесала голову и ответила, что евро тогда еще вообще не было. Видели бы вы этот взгляд. © davletkildeeva / Twitter
- Выросло другое поколение. Был в ресторане в Питере. Подходит официантка, здоровается и сразу спрашивает:
— Что будете?
Я ей в тон отвечаю:
— Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки, я буду все это бить.
Она делает удивленные глаза и говорит мне, что у них нельзя хулиганить. Я ей отвечаю:
— Это же реплика из фильма, где герой Леонова приехал погостить. Ну «Обыкновенное чудо», фильм, пьеса Шварца. Помните?
— Нет, — отвечает. — Но посуду у нас бить нельзя... © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Разглядываем с 23-летним коллегой картинку на предмет уникальности дизайна. Он:
— На заднем фоне стена кирпичная.
Я:
— Часы вокзальные...
Коллега:
— Где?
Я: заскрипела песком. © Nedoberemenna / Twitter
- Подходит тут старший сын и спрашивает:
— А как называется плеер с трубой?
— ???
— Ну там еще диск вставляешь и по нему иголка царапает!
— А-а-а, это....
Ну, короче, вот плеер с трубой. © Hibinsky / Pikabu
- Были с дедом в торговом центре, и он как-то презрительно поморщился, заметив, как визжат дети, встретившие там какого-то то ли блогера, то ли певца. Он что-то проворчал, и мы прошли мимо. А я вспомнил, что он чуть ли не на каждом семейном застолье рассказывает, как он однажды встретил молодого Задорнова и тот расписался у него в паспорте. © Палата № 6 / VK
- Мама на даче:
— Опять ты в своем телефоне?
— Работаю, мам.
— Ага, ну конечно...
Наверное, в мои 60 мне тоже будет сложно поверить в то, что с помощью одного устройства можно рулить производством технического обслуживания почти 10 типов частных самолетов. Из гамака в саду. © algvo / Twitter
- Были с мамой в супермаркете. Я взяла немного сыра, мандаринки. Сделаю один салатик и закуску. Мама набрала 4 пакета для 100500 салатов, 1 пакет готовой продукции, сверху кинула замороженного гуся и ушла со словами: «Блин, что-то ничего не купила толком». На Новый год мы вдвоем. © miss_anna74 / Twitter
- У меня есть один пожилой постоянный клиент. Каждый раз, когда он начинает разговор по телефону, произносит свое полное имя и первую часть адреса. © dirkdiggler0000 / Reddit
- Мои родители постоянно ворчат из-за того, что молодые люди слишком много времени провидят за компьютерами и в телефонах. Но, как ни странно, они все равно паникуют, когда дома внезапно пропадает интернет. © Emily / Bright Side
- Однажды я обедала в ресторане, и там звучала отличная музыкальная подборка. Я спросила у официантки:
— У вас играет сборник треков на диске?
Она странно посмотрела на меня и ответила, что это «Спотифай». А я такая:
— Что такое «Спотифай»? © Louise Leung / Facebook
- Мой пожилой отец считает, что парни должны прокалывать только левое ухо. © AllFeministsUnite / Reddit
- Я сидела в кафе перед работой и переписывалась с начальником. Когда я отправила ему сообщение из трех слов, это увидел какой-то незнакомый человек. Он начал громко возмущаться и спрашивать, почему я не могла просто позвонить. © KrombopulosRosie / Reddit
- Мать считает, что я должна выйти замуж до 24 лет. Сейчас мне 19, и ближайшие 3 года я буду учиться в университете. Я хочу заниматься своей карьерой, купить машину и путешествовать в одиночку до того, как обзаведусь семьей. Но мать говорит, что я должна принять любое предложение выйти замуж, если такое вдруг появится. © ray_is_a_pony / Reddit
- Мой отец расстраивается из-за того, что я не знаю его пароль или логин. © Lexii Zayas / Facebook
- Недавно стала замечать, какая большая пропасть между поколениями — между людьми возраста моих родителей и моего. «По путевке едете?» — «Нет». — «А-а-а, дикарями, значит». «Работаешь на иностранную компанию? А, гастарбайтер». «Работаешь дома за компьютером? Как это? За это еще и деньги платят?!» И таких ситуаций множество. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Раньше мы с мужем часто навещали моих родителей. Моя мама спрашивала, не хочу ли я принести своему мужу напиток. Я всегда отвечала: «Не-а, он знает, где холодильник». Ох, я считалась такой бунтаркой. © Just_Device8862 / Reddit
А в вашей жизни случались похожие истории?
Фото на превью Hibinsky / Pikabu
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