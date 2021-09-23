20+ историй, которые заставят почувствовать необъятную пропасть между поколениями

Нет сомнений в том, что люди, рожденные в разные эпохи, ведут себя и мыслят совершенно по-разному. Извечная проблема отцов и детей, кажется, всегда будет частью человеческой истории. Ведь нередко между молодыми и взрослыми людьми возникают ссоры и недопонимания.