20 историй из жизни иностранцев, которых русский язык чуть не довел до сердечного приступа

Первое время в России я не знал, как привлечь внимание официанток. Они редко слышали мои тихие «исвиниче, пжалста». Когда мне потом сказали, что надо смело возгласить «Девушка! Подойдите, пожалуйста!» — я не поверил. Я не мог себе представить, что буду кричать: «Girl! Come here, please! Girl!» I mean, что за сексизм? Я реально отказывался это делать еще лет 5. © Craig Ashton / pikabu