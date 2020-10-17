20 историй из жизни иностранцев, которых русский язык чуть не довел до сердечного приступа

Я отчитываю ребенка: «Ты вообще зачем просил добавку, если скушал в итоге только одну ложечку?» Мой муж-иностранец, немного знающий русский, угорает: «Так он же съел ложечку, чем он теперь доедать будет?» © WWW.LENINGRAD / pikabu

У меня был начальник-француз. Долго живет в России, и жена русская. Подходит ко мне и тихо спрашивает: «Никак не могу запомнить, как эта буква называется: Ш, но только с палочкой?» © Оксана Райкова / Facebook

Первое время в России я не знал, как привлечь внимание официанток. Они редко слышали мои тихие «исвиниче, пжалста». Когда мне потом сказали, что надо смело возгласить «Девушка! Подойдите, пожалуйста!» — я не поверил. Я не мог себе представить, что буду кричать: «Girl! Come here, please! Girl!» I mean, что за сексизм? Я реально отказывался это делать еще лет 5. © Craig Ashton / pikabu

Если я скажу «Я хожу в Лондон» (как I go по-английски), на меня посмотрят как на сумасшедшего. Я должен говорить: «Я лечу», «Я еду», «Я плыву». Почему я должен уже решить, как я туда двинусь? «Ай гоу» — и все. «Ай гоу ту Ландон», «ай гоу ту шоп». Какая разница, как ты туда добираешься? © trotsak / reddit

Некоторые вещи после стирки могут сесть. Подруга-иностранка спрашивала: «Сесть куда? На что?» Отвечаю: «Да просто стали малы, сжались, ну, короче, сели». — «Сделались короче?» — «И короче тоже, но то „короче“ не обозначает „коротко“, а так просто говорят». — «А зачем говорить „короче“, если не коротко?» — «Короче, иди спать!» © Żanna Maievska / Facebook