20 историй из жизни иностранцев, которых русский язык чуть не довел до сердечного приступа
Великий и могучий русский язык не зря считается одним из самых сложных языков для изучения: согласно данным Института зарубежной службы (FSI), русский язык относится ко второй группе сложности из четырех возможных. Проще говоря, чтобы сносно научиться говорить по-русски, иностранцу потребуется корпеть над учебниками целых 1 100 часов. Для сравнения: чтобы овладеть испанским, французским или даже экзотическим африкаансом, ему было бы необходимо потратить ровно в 2 раза меньше времени.
Мы в AdMe.ru посерфили по просторам интернета и разузнали о трудностях русского языка, с которыми сталкиваются иностранцы. Как оказалось, впечатления штудирующих язык Пушкина и Достоевского могут рассмешить даже самого умудренного опытом филолога. А в конце вас ждет бонус: рассказ о великом и могучем от популярного голливудского актера.
- Муж стал смотреть на «Нетфликсе» российский сериал «Троцкий». Вчера сидит рядом, смотрит и бормочет иногда типа: «Дбры ден», «Спасыба». Сегодня проснулась оттого, что он мне в ухо говорит: «Слюшай, слюшай, товаришч». © orBBer / pikabu
- Самое крутое в русском — это 1, 2, 3, 4 года и — бац! — 5 лет! Это фантастика! И дальше снова 21, 22, 23, 24 года... и 25 лет. А почему не 5 года, а потом 6 лет? Почему не 21 лет? © trotsak / reddit
- Самый ужасный момент в жизни — это когда вы начинаете учить русский язык. Вы наивно думаете, что все будет просто, но на самом деле вы покупаете себе билет в ад, где вас будут постоянно печь и жарить в самой изощренной форме. Эти сатанинские буквы Р, Ы, Щ, падежи, нюансы, ударения, а еще интонация одного и того же предложения, от которой зависит, заедут тебе в бубен или назовут зайкой. С каждой новой темой приходит осознание, что вот оно, здесь сосредоточено все зло. © Cathalla / pikabu
- Русский язык очень сложен уже хотя бы из-за своей невероятной гибкости. В нем целая куча тонов и подтонов, которые позволяют вам выразить все что угодно. Помните, как говорится: «Французский — язык любви»? Так вот, русский — это язык нежности. Вот пример: имя Emma. Как бы вы называли ее по-английски? Ну, Emmy, Em, Emi, Emie, Emmie — 5 вариантов. А по-русски? Эмма, Эмка, Эми, Эммусик, Эммусичка, Эммуся, Эммочка, Эмчик, Эм, Эма — целых 10 вариантов! (И половина из них уменьшительно-ласкательные.) © Sergey Monin / Quora
- Друг из Болгарии как-то сказал: «Русская речь для болгарского уха звучит как... ну ты только не обижайся, как грубая и жестокая. Когда я слышу, как двое русских говорят между собой, мне кажется, что они все время ругаются и вот-вот начнут драться». Ну за что мне, русскому, на болгарина-то обижаться? Разве что за Филиппа Киркорова на российской эстраде. © mityamore / pikabu
- Нам на филфаке рассказывали, как один иностранец перевел слово «авоська». У него получилось «маленький пофигист» (от слова «авось»). © Lartashova / Twitter
- Классическое: коллег-иностранцев, пытающихся говорить на русском, вводит в ступор «да нет, наверное» и «пойдем сходим». © Ауя Бахтыбекова / Facebook
Болельщики изучают русский язык в перерыве матча «Рейнджерс» — Баффало".
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Я отчитываю ребенка: «Ты вообще зачем просил добавку, если скушал в итоге только одну ложечку?» Мой муж-иностранец, немного знающий русский, угорает: «Так он же съел ложечку, чем он теперь доедать будет?» © WWW.LENINGRAD / pikabu
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У меня был начальник-француз. Долго живет в России, и жена русская. Подходит ко мне и тихо спрашивает: «Никак не могу запомнить, как эта буква называется: Ш, но только с палочкой?» © Оксана Райкова / Facebook
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Первое время в России я не знал, как привлечь внимание официанток. Они редко слышали мои тихие «исвиниче, пжалста». Когда мне потом сказали, что надо смело возгласить «Девушка! Подойдите, пожалуйста!» — я не поверил. Я не мог себе представить, что буду кричать: «Girl! Come here, please! Girl!» I mean, что за сексизм? Я реально отказывался это делать еще лет 5. © Craig Ashton / pikabu
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Если я скажу «Я хожу в Лондон» (как I go по-английски), на меня посмотрят как на сумасшедшего. Я должен говорить: «Я лечу», «Я еду», «Я плыву». Почему я должен уже решить, как я туда двинусь? «Ай гоу» — и все. «Ай гоу ту Ландон», «ай гоу ту шоп». Какая разница, как ты туда добираешься? © trotsak / reddit
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Некоторые вещи после стирки могут сесть. Подруга-иностранка спрашивала: «Сесть куда? На что?» Отвечаю: «Да просто стали малы, сжались, ну, короче, сели». — «Сделались короче?» — «И короче тоже, но то „короче“ не обозначает „коротко“, а так просто говорят». — «А зачем говорить „короче“, если не коротко?» — «Короче, иди спать!» © Żanna Maievska / Facebook
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Я начал учить русский, потому что специализируюсь на отношениях между Россией и Латинской Америкой и пристально рассматриваю возможность жить в Москве. Вещь, которую я никогда не пойму в русском языке: почему вообще существует буква Ы и зачем склонять слова? Последнее время меня все чаще занимает вопрос, почему дурацкое слово «осторожно» произносится «астарож-на» (astarojna). © trotsak / reddit
- В сумасшедшей грамматике русского языка слишком много правил! Но это не самая плохая его сторона: по каким-то непонятным причинам в нем полно разных исключений. Я думаю, что они были придуманы специально для того, чтобы крестьяне не смогли научиться говорить на правильном русском и навечно оставались бедными. © Vlad Vlasnyi / Quora
- Во время наладки и пуска к нам на производство приехали специалисты из Италии. На раздаче в столовой работала тетя Маша, которую все любили за веселый нрав. Первое время она устраивала целое шоу, когда бедный итальянец показывал пальцем на сок и просил: «Плиз, джус». Тетя Маша торжественно брала сок в руки и говорила четко и громко: «Сок». Пока иностранец не повторял за ней, он не мог получить этот сок, сколько бы ни тянул руку. Через неделю все иностранцы «свободно владели русским языком» в определенной сфере. © wr15 / pikabu
- Автоответ «Да, спасибо» бывает полезным в магазине: «Пакет надо?» — «Да». Но иногда не очень: «Вы хотите оформить карту лояльности?» — «Да, спасибо»; «Вам нужно взвесить помидоры». — «Да, спасибо»; «Молодой человек, весы там...» — «Да? Спасибо». У врача особенно понятно, что надо улучшить свой русский: «Хотите, наш проктолог проведет тщательное исследование?» — «Да, спасибо». © CraigAshton / pikabu
Бонус: Эштон Кутчер о русском языке
Бабушка и дедушка Милы (супруга Эштона Мила Кунис родом с Украины — прим. AdMe.ru) в основном говорят только на русском. Так что я потратил 6 месяцев на изучение языка, чтобы понять, о чем они разговаривают. Русский — очень агрессивный язык. Я думал, что не нравлюсь родне Милы. И после того, как я выучил, оказалось, что я им, наоборот, очень нравлюсь!
А что для вас самое сложное в русском языке?