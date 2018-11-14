20+ исторических фотографий, которые хочется разглядывать с удвоенным интересом

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Наверное, каждый хоть раз мечтал оказаться в прошлом, далеком или недавнем, чтобы своими глазами увидеть ту жизнь. Но пока машину времени еще не изобрели, нам остается довольствоваться просмотром исторических фотографий. Некоторые из них могут рассказать много чего интересного, например, о том, что в период раскопок сфинкса туристы могли спокойно на него залезать.

AdMe.ru составил подборку из старых фотографий, которые дополнят ваше представление о людях и событиях давно минувших лет.

Туристы на раскопках cфинкса, Египет, примерно 1850 г.

Ледяной «стол», который сформировался на морском побережье после отлива, Нидерланды, 1963 г.

Велосипед-амфибия, Франция, 1932 г.

Мальчики играют после дорожно-транспортного происшествия с участием 2 машинок и 3-колесного велосипеда, Нидерланды, 1935 г.

Прыжки с трамплина на санях, Лондон, 1933 г.

Страус «читает» газету смотрителя, 1951 г.

Автомобиль торговца, Нидерланды, 1930-е гг.

Первый снимок Земли из космоса. Фото было сделано в 1946 году камерой, прикрепленной к ракете

Гигантская пирамида из бочек с ликером, подготовленная к сжиганию, США, 1924 г.

Немецкий солдат работает в сварочной маске, 1941 г.

Официанты в баварском ресторане, Германия, 1933 г.

Мальчик играет с радиоуправляемой игрушечной машиной, Нидерланды, 1957 г.

Бельгийские шахтеры, 1900 г.

Этот CD-диск вмещает столько же информации, сколько эти 2 стопки бумаги, на которых сидит Билл Гейтс, 1994 г.

"This CD-ROM can hold more information than all the paper that's here below me" ― Bill Gates, 1994 pic.twitter.com/JZ789NXPmO — Ard Boudeling (@ArdCB) October 16, 2017

Дети катаются на санках, прицепленных к автомобилю, Нидерланды, дата фото неизвестна

Национальный турнир США по видеоигре Space Invaders, 1981 г.

Футбол на мотоциклах, Англия, 1923 г.

Дети в музыкальном магазине слушают музыку через наушники, Нидерланды, 1957 г.

Шимпанзе Хэм, побывавший в космосе 31 января 1961 года, позирует с передовой о своем успешном возвращении из Землю

Раскопки статуи Антиноя в Греции, 1894 г.

Женщина доит корову со слоновьей головой. Это изображение было опубликовано в журнале Het Leven, Нидерланды, 1 апреля 1932 г.

Отдыхающие загорают, используя складной отражатель, Нидерланды, 1961 г.

Маленький пресс для брюк, показанный на выставке изобретений в Вестминстере, Англия, 1936 г.

Мальчик с подушкой, привязанной к его спине, чтобы смягчить падение во время катания на льду. Нидерланды, 1933 г.

Расскажите, какая фотография произвела на вас большее впечатление?