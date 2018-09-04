20+ истин от Тони Роббинса, за которые вам не нужно платить
1 сентября впервые в России выступил один из самых популярных и неоднозначных бизнес-тренеров в мире - Тони Роббинс. Он известен как преуспевающий бизнесмен, лайф-коуч, спикер конференции TED и автор бестселлеров по саморазвитию. Роббинс тренировал таких известных людей, как Опра Уинфри, Леонардо Ди Каприо и Билл Клинтон. В 2007 году журнал Forbes включил его в список «100 самых влиятельных знаменитостей». Стоимость билетов на его выступление в Москве начиналась от ₽ 30 тыс., а билет Platinum стоил ₽ 500 тыс. Несмотря на высокую цену, послушать известного спикера пришло более 25 тыс. человек, а про его семинар написали многие авторитетные издания.
Мы в AdMe.ru совершенно бесплатно собрали для вас 25 вдохновляющих цитат Тони Роббинса о жизни, целях и мотивации. Это, конечно, не волшебные таблетки, но что-то взять на заметку определенно стоит.
1. Настоящие лидеры тратят 5 % времени на выяснение проблемы и 95 % - на ее решение. Прекратите топтаться на месте!
2. Ваша жизнь меняется в тот момент, когда вы принимаете решение и начинаете действовать.
3. Смысл нашей жизни не в том, чтобы что-то получить, а чтобы что-то дать и кем-то стать.
4. Люди даже не представляют, чего могут добиться, если сосредоточат все свои действия на определенной сфере жизни.
5. Когда вы злитесь более чем 30 секунд, остатки от этой эмоции остаются в теле еще 5 часов.
6. Ваше прошлое и ваше будущее не должны быть одинаковыми.
7. Нет ленивых людей. Есть цели, которые не вдохновляют.
8. Настоящее решение — это такое, после которого вы совершаете новое действие. Если действия нет, решение вы так и не приняли.
9. Понимаете, много людей в жизни знают, что делать и только некоторые делают то, что знают. Знать не достаточно! Нужно действовать.
10. Ваш доход — это ваш выбор, а не экономические проблемы в мире.
11. Вы не станете великим, если не увлечены своим делом, кем бы вы ни были: спортсменом, ученым, родителем или предпринимателем.
12. Если вы хотите управлять своей жизнью, вы должны взять под контроль ваши повседневные дела. На нашу жизнь влияет не то, что мы сделали однажды, а то, что мы делаем изо дня в день.
13. Единственная причина, почему только немногие добиваются своего, — неумение сосредоточиться: мы никогда не концентрируемся на своей цели. Многие просто плывут по жизни, так никогда и не решив, чего они хотят.
14. Проблема в том, что мы думаем, что проблемы — это что-то плохое. На самом деле именно благодаря им мы растем и изменяемся.
15. Дорога в «когда-нибудь» ведет в «никогда».
16. Если вы будете постоянно делать то, что всегда делаете, то продолжите получать то, что получали.
17. Не знаете, что делать? Делайте то, что знаете.
18. Только те поймут истинную радость и удовлетворение жизни, кто научится бескорыстно вкладывать свою душу.
19. Если ты хочешь стать успешным, то найди того, кто достиг успеха, и повтори за ним — ты добьешься его.
20. Забота и любовь — у вас есть 2 нескончаемых ресурса, чтобы изменить свою жизнь.
21. Постановка целей — первый шаг в претворении мечты в реальность.
22. Успешные люди задают вопросы корректнее и получают более подробные ответы.
23. Сделайте свою жизнь шедевральной. Станьте тем человеком, которым вы восхищаетесь.
24. Я понимаю, что чем больше я помогаю людям, тем больше я получаю. Я никогда не волнуюсь по этому поводу.
25. Постоянно совершенствуйтесь и никогда не останавливайтесь!