20+ истин от Тони Роббинса, за которые вам не нужно платить

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1 сентября впервые в России выступил один из самых популярных и неоднозначных бизнес-тренеров в мире - Тони Роббинс. Он известен как преуспевающий бизнесмен, лайф-коуч, спикер конференции TED и автор бестселлеров по саморазвитию. Роббинс тренировал таких известных людей, как Опра Уинфри, Леонардо Ди Каприо и Билл Клинтон. В 2007 году журнал Forbes включил его в список «100 самых влиятельных знаменитостей». Стоимость билетов на его выступление в Москве начиналась от ₽ 30 тыс., а билет Platinum стоил ₽ 500 тыс. Несмотря на высокую цену, послушать известного спикера пришло более 25 тыс. человек, а про его семинар написали многие авторитетные издания.

Мы в AdMe.ru совершенно бесплатно собрали для вас 25 вдохновляющих цитат Тони Роббинса о жизни, целях и мотивации. Это, конечно, не волшебные таблетки, но что-то взять на заметку определенно стоит.

1. Настоящие лидеры тратят 5 % времени на выяснение проблемы и 95 % - на ее решение. Прекратите топтаться на месте!

2. Ваша жизнь меняется в тот момент, когда вы принимаете решение и начинаете действовать.

3. Смысл нашей жизни не в том, чтобы что-то получить, а чтобы что-то дать и кем-то стать.

4. Люди даже не представляют, чего могут добиться, если сосредоточат все свои действия на определенной сфере жизни.

5. Когда вы злитесь более чем 30 секунд, остатки от этой эмоции остаются в теле еще 5 часов.

6. Ваше прошлое и ваше будущее не должны быть одинаковыми.

7. Нет ленивых людей. Есть цели, которые не вдохновляют.

8. Настоящее решение — это такое, после которого вы совершаете новое действие. Если действия нет, решение вы так и не приняли.

9. Понимаете, много людей в жизни знают, что делать и только некоторые делают то, что знают. Знать не достаточно! Нужно действовать.

10. Ваш доход — это ваш выбор, а не экономические проблемы в мире.

11. Вы не станете великим, если не увлечены своим делом, кем бы вы ни были: спортсменом, ученым, родителем или предпринимателем.

12. Если вы хотите управлять своей жизнью, вы должны взять под контроль ваши повседневные дела. На нашу жизнь влияет не то, что мы сделали однажды, а то, что мы делаем изо дня в день.

13. Единственная причина, почему только немногие добиваются своего, — неумение сосредоточиться: мы никогда не концентрируемся на своей цели. Многие просто плывут по жизни, так никогда и не решив, чего они хотят.

14. Проблема в том, что мы думаем, что проблемы — это что-то плохое. На самом деле именно благодаря им мы растем и изменяемся.

15. Дорога в «когда-нибудь» ведет в «никогда».

16. Если вы будете постоянно делать то, что всегда делаете, то продолжите получать то, что получали.

17. Не знаете, что делать? Делайте то, что знаете.

18. Только те поймут истинную радость и удовлетворение жизни, кто научится бескорыстно вкладывать свою душу.

19. Если ты хочешь стать успешным, то найди того, кто достиг успеха, и повтори за ним — ты добьешься его.

20. Забота и любовь — у вас есть 2 нескончаемых ресурса, чтобы изменить свою жизнь.

21. Постановка целей — первый шаг в претворении мечты в реальность.

22. Успешные люди задают вопросы корректнее и получают более подробные ответы.

23. Сделайте свою жизнь шедевральной. Станьте тем человеком, которым вы восхищаетесь.

24. Я понимаю, что чем больше я помогаю людям, тем больше я получаю. Я никогда не волнуюсь по этому поводу.