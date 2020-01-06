20 иностранных слов для обозначения того, с чем каждый из нас сталкивается ежедневно
Иногда мы никак не можем справиться с родным языком и сформулировать то, что хотим сказать. Тем временем в других языках существуют слова для выражения тех мыслей или чувств, которые порой передать вообще никак не получается.
Мы в AdMe.ru просмотрели словари и теперь удивляемся: и как мы могли раньше обходиться без этих емких словечек?
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Backpfeifengesicht («бакпфайфенгезихьт», немецкий) — этим словом называют человека, которому очень хочется залепить пощечину.
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Desenrascanco («дэзэнрасканзо», португальский) — искусство находить выход из любой ситуации без предварительного планирования. Например, вы уронили обручальное кольцо в сливное отверстие и тут же достали его кольцом от ключей, предварительно размотав его.
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Duende («дуэндэ», испанский) — у этого слова два значения, и оба вряд ли можно адекватно перевести. Во-первых, Duende — это то самое ощущение магии, волшебства, которое можно испытать, если смотреть на произведение искусства. Во-вторых, это энергия, которая идет от танцора фламенко или тореадора во время выступления и которая будит в аудитории ту самую испанскую страсть.
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Cougar («кугар», английский) — женщина 35 лет и старше, которая уверена в своей красоте. Выходит замуж только за того, кто намного моложе ее.
- Litost («литост», чешский) — мучение, которое испытывает человек, осознавший собственную бесполезность.
- Torschlusspanik («торшлюспаник», немецкий) — буквальный перевод звучит как «паника из-за закрытия ворот». Этим словом называется чувство беспокойства, которое испытывает человек, понявший, что тратит время на ерунду, а жизнь уходит.
- Mokita («мокита», один из языков в Папуа — Новой Гвинее) — секрет, который знают все, но никто о нем не говорит. Классическая ситуация: муж сообщает жене, что поехал в магазин, но оба знают, что он на самом деле едет в бар.
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バックシャン (японский, «бакку-шан») — дословно переводится как «красивая спина». Так называют женщину, которая очень красива сзади и не очень симпатична спереди. Близкий, но не точный аналог — «сзади пионерка, спереди пенсионерка».
- Firgun («фирган», иврит) — неэгоистичная радость от того, что у кого-то произошло или могло произойти нечто хорошее. В Израиле даже отмечают праздник под названием International Firgun Day — каждый год 17 июля израильтяне пишут посты в социальных сетях, выражая в них гордость за чьи-либо достижения.
- Fensterln («фенстэрлн», немецкий) — влезать в окно спальни своей возлюбленной. Или же подниматься по пожарной лестнице к окошку любимой девушки.
- Finifugal («финифьюгал», английский) — буквально «ненавидящий окончания». Человека можно назвать так, если он отчаянно пытается не доводить начатое до конца, например никак не может расстаться со второй половинкой, хотя хочет этого.
- 教育ママ («кьюику мама», японский) — уничижительный термин, обозначает молодую мать, которая заставляет своего ребенка учиться и развиваться в ущерб его желаниям и психическому благополучию. Как правило, такую женщину презирает общество, боятся дети, но ей же втайне завидуют другие мамы, чьи дети не так успешны.
- Forelsket («форэлскет», датский) — чувство эйфории, которое испытывает человек в самом начале романтических отношений.
- Torpe («торп», филиппинский) — мужчина, которому очень нравится женщина, а подойти к ней он боится. Это не обязательно природная стеснительность: молодой человек может быть успешным, красивым и уверенным в себе, но при приближении к объекту своей страсти теряет дар речи.
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Manja («манья», малайский) — прилипчивая женщина, которая ведет себя как ребенок, кривляется и кокетничает, чтобы понравиться мужчине.
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Baise-en-ville («бэзэнвилле», французский) — сленговое слово, которое дословно переводится как «сумка на ночь». Если вы ночуете не дома, а в приятной компании, то возьмете с собой косметику, зубную щетку, белье и другие вещи. Весь этот комплект называется Baise-en-ville.
- Gattara («гаттара», итальянский) — та самая женщина, которая держит дома 40 кошек. Или же регулярно подкармливает бродячих пушистиков.
- Sext («сэкст», английский) — сообщения с романтическим подтекстом, которые мы пишем своим половинкам в мессенджере.
- Oodal («удал», тамильский) — притворный гнев, который изображает человек, чтобы его возлюбленный почувствовал себя виноватым и пришел извиняться.
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Clinomania («клайномэниа», английский) — непреодолимое желание оставаться в постели. Известно также слово clinomaniac («клайномэниак») — им обозначают человека, который никак не может расстаться с кроватью и стремится проводить в ней все время.
Какое слово вы могли бы взять на заметку? А может, вам хотелось бы найти или придумать слово для описания какого-либо человека или чувства?
Фото на превью The Flowers of War / Beijing New Picture Film