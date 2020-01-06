20 иностранных слов для обозначения того, с чем каждый из нас сталкивается ежедневно

Desenrascanco («дэзэнрасканзо», португальский) — искусство находить выход из любой ситуации без предварительного планирования. Например, вы уронили обручальное кольцо в сливное отверстие и тут же достали его кольцом от ключей, предварительно размотав его.

Duende («дуэндэ», испанский) — у этого слова два значения, и оба вряд ли можно адекватно перевести. Во-первых, Duende — это то самое ощущение магии, волшебства, которое можно испытать, если смотреть на произведение искусства. Во-вторых, это энергия, которая идет от танцора фламенко или тореадора во время выступления и которая будит в аудитории ту самую испанскую страсть.