20 самых нужных фраз на пяти популярных языках

Каждому туристу, который приезжает в другую страну, полезно знать базовые слова, которые могут необычайно обогатить путешествие.

AdMe.ru проштудировал разговорники и путеводители и собрал 20 самых полезных фраз в любом языке, которые точно пригодятся, а выучить их можно буквально за час.

Где пригодится: везде, так как вежливость ценится в любом месте в любое время.

Где пригодится: при каждом знакомстве. Кроме того, знание этих фраз поможет вам выглядеть приятным и дружелюбным человеком в глазах местных жителей.

Где пригодятся: в кафе, ресторанах, барах, магазинах.

Где пригодится: когда надо доехать, узнать дорогу до определенного места.

Где пригодится: при возникновении сложных, неожиданных ситуаций.

Полезные советы

  • В зависимости от ваших потребностей и образа жизни вам могут понадобиться определенные слова. Например, вегетарианцам важно знать фразы, которые помогут им заказывать блюда без мяса.
  • Чтобы выучить произношение, выпишите нужные фразы и прогоните их через Google Переводчик.

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