20 иллюзий, которые обманут ваши глаза и мозг

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Наш мозг контролирует всю нашу жизнь и каждую секунду обрабатывает огромное количество информации. Но бывают случаи, когда кажется, будто он специально над нами издевается. Например, каждый знает: если опустить руку под воду, будет казаться, что она не той формы или вообще где-то в стороне от вас. Такие же фокусы мозг проделывает и со многими другими объектами, и даже не всегда мы замечаем, что это не реальность, а обман зрения.

AdMe.ru покажет вам распространенные иллюзии, способные обмануть даже гения.

С какой скоростью движутся отрезки?

Уверены, сначала вам показалось, что отрезки движутся немного рывками и неравномерно. Но на самом деле ваш мозг сыграл с вами фокус: из-за вертикальных полосок создается иллюзия неравномерного движения.

Какая из полосок темнее?

Если вы сравните серые линии, то поймете, что на самом деле они одинакового цвета. Однако из-за разного фона они выглядят по-разному.

Мы вырезали по одной полоске белого и черного цвета, чтобы убедиться в этом:

Какого цвета светлые линии?

Они одного и того же белого цвета, но на фоне красных линий кажется, что белая полоска приобретает розовый оттенок, а на фоне зеленых она выглядит как светло-серая.

Оптическая иллюзия

Эту оптическую иллюзию создал японский психолог. Кажется, что квадрат меняет оттенок, а в центре он вообще исчезает из виду. На самом деле цвет квадрата не меняется: он светло-серый, но из-за разного фона создается оптическая иллюзия смены цвета и «исчезновения» квадрата.

Сравните цвет квадрата на скриншотах в его крайнем левом положении и в крайнем правом:

Автокинетическая иллюзия

Если пристально смотреть на картинку, вы увидите, как сердце «пульсирует». Эта иллюзия возникает из-за тонких белых линий и их остроконечной направленности.

Яркость градиента

Немного отклонитесь от монитора, а затем постепенно приближайте лицо к экрану. Вы заметите, как с сокращением дистанции все большая часть картинки будет казаться засвеченной.

Сетка, которая восстанавливается

Вы видите сетку, сломанную по краям. Но если пристально смотреть в центр картинки примерно 20 секунд, периферическое зрение «восстановит» картинку. Это происходит потому, что нашему мозгу больше нравится видеть цельную картинку, и он стремится ее восстановить.

Иллюзия Роджера Шепарда: какой из монстров больше?

На рисунке убегающий монстр кажется гораздо меньшим по размеру, чем догоняющий. Но если вы сравните размеры более тщательно, то поймете, что монстры одинаковые. Сомневаетесь? Проверьте!

Иллюзия Понцо: какая из цветных линий длиннее?

На самом деле эти отрезки равны, хотя красная кажется длиннее.

Иллюзия Болдуина: какая линия длиннее?

Эти линии равны, хотя нижняя кажется длиннее.

Красные линии

Вы не поверите, но красные линии на самом деле прямые. Они кажутся изогнутыми из-за кругов, на которых расположены.

Иллюзия Геринга

Думаете, эти линии изогнуты? На самом деле они прямые, а иллюзия создается из-за отрезков, которые сходятся под острыми углами.

Какой из желтых кружков больше?

Кажется, что правый, а на самом деле они одинаковые. Обычно мозг хорошо справляется с такой задачей, как сравнение размеров предметов и определение расстояния до них. Но его можно обмануть.

Обманчивая спираль

В действительности это не спираль, а расположенные внутри друг друга круги. Можете проверить, если сомневаетесь.

Исчезающий квадрат

На самом деле площадь квадрата в конце иллюзии отличается от того, который был в начале. Просто мы не замечаем этого в процессе.

Хаотичные круги

На первый взгляд, это спираль, овалы или хаотично расположенные круги на разном расстоянии друг от друга. На деле же все они идеально круглые, равноудаленные и никогда не пересекаются. Не верите? Смотрите!

Какого цвета круги?

Эти круги одного цвета. На увеличенном фрагменте это хорошо видно.

Какая линия длиннее?

Они совершенно одинаковые, хотя вертикальная кажется длиннее. А вот и доказательство.

Какого цвета таблетки?

На первый взгляд может показаться, что одна таблетка голубого оттенка, а вторая — пурпурная. На самом деле они обе серые, а эффект «цвета» создается из-за яркого фона.

Исчезающие круги

Во-первых, исчезающий кружок при наблюдении периферическим зрением кажется светло-салатовым. Во-вторых, если смотреть в центр картинки достаточно долго, розовые круги начнут пропадать — полностью или частично. Будьте осторожны: если смотреть на эту иллюзию слишком долго, потом может казаться, что на периферии зрения видны зеленые пятна.

Бонус: магия повседневной жизни. При прокрутке немного вверх и вниз кажется, что коврик «ползает» по плитке

Какая иллюзия показалась вам самой впечатляющей?