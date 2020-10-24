AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20 хитрых загадок из передачи «Форт Боярд», которые дети отгадают быстрее, чем взрослые

1-4-
1k

Таинственный старец Фура из телевизионной игры «Форт Боярд» был одним из самых интересных героев передачи, а его хитрые вопросы, которые вводили в ступор многих участников, казались зрителям такими легкими, а ответы — очевидными. Хотя телезрители лежали на мягких диванах под теплым пледом, в то время как по ту сторону экрана на героев передачи сыпались жуки и тараканы, а бородатый дедушка пытался получить от участников ответ на довольно простой вопрос.

Мы в AdMe.ru решили немного поностальгировать и вспомнить лучшие загадки старца Фура, на которые не смогли правильно ответить участники шоу, но мы уверены, что у вас-то точно это получится.

1. Спутница самых первых дней, каждый день приходим мы к ней, в давние времена нелегко согревалась она

© Fort Boyard / France TV

2. Он может быть точкой отсчета и может вести в никуда, он часто зачеркнут в тетрадке, для школьника это беда

© Fort Boyard / France TV

3. Что можно прекратить, а можно сохранить? Когда этого нет, то ее все ищут, когда она есть, то только ее и слышно

© Fort Boyard / France TV

4. Он носит колпак и фартук, он, прячась, гудит тихонько. Раз в год бородач приходит к нему с мешком подарков огромных

© Fort Boyard / France TV

5. Он пускает слезу на глаза, но мы при этом совсем не грустим. Он уходит своею дорогой, которая ведет прямиком в небеса

© Fort Boyard / France TV

6. Присуща человеку и предмету, всегда бывает видима она, хотя порой обманчива

© Fort Boyard / France TV

7. Спорят о нем почти что всегда, хотя на деле — простая вода. И нет в нем сомнений только тогда, когда окружит вас как облака

© Fort Boyard / France TV

8. Чтобы скрыться от глаз посторонних, он из серого становится зеленым. Интересы свои защищая, одежонку легко он меняет

© Fort Boyard / France TV

9. Лишь кончиками губ он другу дарит голос, и не заметно, как ведет он разговор

© Fort Boyard / France TV

10. Этим дорожат, невзирая на опасность, и берегут, невзирая на трудности

© Fort Boyard / France TV

11. Это драгоценный металл, который можно купить, а можно хранить и умным слыть

© Fort Boyard / France TV

12. Оно было вчера иль прежде, а может, в древности самой, но без него день завтрашний не значит ничего

© Fort Boyard / France TV

13. Когда ее мы потеряем, не знаем больше ничего, но стоит только обрести ее, становишься, кем был

© Fort Boyard / France TV

14. В любви они имеют особую ценность, но иногда мы сожалеем о них. Они делают одних знаменитыми, а другие играют ими

© Fort Boyard / France TV

15. Высокий, властный, низкий, робкий. На склоне лет он может измениться. От страха мы можем потерять его

© Fort Boyard / France TV

16. Имеет нрав неукротимый и неустойчиво стоит. Будь ты сейчас младой иль старый, гора тебя приговорит

© Fort Boyard / France TV

17. На 12 поделен этот звездный небосклон. В его знаках мы прочтем о прошлом и будущем своем

© Fort Boyard / France TV

18. Она прекрасна и может быть старинной и рассказать историю веков. Сказаниями волшебников и фей поведает о славе всех героев

© Fort Boyard / France TV

19. Чтобы его не терять, его нужно проявлять, а чтобы им обладать, его нужно воспитать

© Fort Boyard / France TV

20. Возвышаясь на нем, как колонна, вы парите на крыльях славы, но едва, как колонну, его разбивают, вы немедля оттуда падете

© Fort Boyard / France TV

Ответы

1. Кровать

2. Ноль

3. Тишина

4. Камин

5. Дым

6. Внешность

7. Туман

8. Хамелеон

9. Чревовещатель

10. Жизнь

11. Молчание

12. Прошлое

13. Память

14. Слова

15. Голос

16. Вулкан

17. Зодиак

18. Легенда

19. Мужество

20. Пьедестал

Поделитесь в комментариях, сколько загадок вам удалось отгадать?

1-4-
1k