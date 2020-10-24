20 хитрых загадок из передачи «Форт Боярд», которые дети отгадают быстрее, чем взрослые

Таинственный старец Фура из телевизионной игры «Форт Боярд» был одним из самых интересных героев передачи, а его хитрые вопросы, которые вводили в ступор многих участников, казались зрителям такими легкими, а ответы — очевидными. Хотя телезрители лежали на мягких диванах под теплым пледом, в то время как по ту сторону экрана на героев передачи сыпались жуки и тараканы, а бородатый дедушка пытался получить от участников ответ на довольно простой вопрос.

Мы в AdMe.ru решили немного поностальгировать и вспомнить лучшие загадки старца Фура, на которые не смогли правильно ответить участники шоу, но мы уверены, что у вас-то точно это получится.

1. Спутница самых первых дней, каждый день приходим мы к ней, в давние времена нелегко согревалась она

2. Он может быть точкой отсчета и может вести в никуда, он часто зачеркнут в тетрадке, для школьника это беда

3. Что можно прекратить, а можно сохранить? Когда этого нет, то ее все ищут, когда она есть, то только ее и слышно

4. Он носит колпак и фартук, он, прячась, гудит тихонько. Раз в год бородач приходит к нему с мешком подарков огромных

5. Он пускает слезу на глаза, но мы при этом совсем не грустим. Он уходит своею дорогой, которая ведет прямиком в небеса

6. Присуща человеку и предмету, всегда бывает видима она, хотя порой обманчива

7. Спорят о нем почти что всегда, хотя на деле — простая вода. И нет в нем сомнений только тогда, когда окружит вас как облака

8. Чтобы скрыться от глаз посторонних, он из серого становится зеленым. Интересы свои защищая, одежонку легко он меняет

9. Лишь кончиками губ он другу дарит голос, и не заметно, как ведет он разговор

10. Этим дорожат, невзирая на опасность, и берегут, невзирая на трудности

11. Это драгоценный металл, который можно купить, а можно хранить и умным слыть

12. Оно было вчера иль прежде, а может, в древности самой, но без него день завтрашний не значит ничего

13. Когда ее мы потеряем, не знаем больше ничего, но стоит только обрести ее, становишься, кем был

14. В любви они имеют особую ценность, но иногда мы сожалеем о них. Они делают одних знаменитыми, а другие играют ими

15. Высокий, властный, низкий, робкий. На склоне лет он может измениться. От страха мы можем потерять его

16. Имеет нрав неукротимый и неустойчиво стоит. Будь ты сейчас младой иль старый, гора тебя приговорит

17. На 12 поделен этот звездный небосклон. В его знаках мы прочтем о прошлом и будущем своем

18. Она прекрасна и может быть старинной и рассказать историю веков. Сказаниями волшебников и фей поведает о славе всех героев

19. Чтобы его не терять, его нужно проявлять, а чтобы им обладать, его нужно воспитать

20. Возвышаясь на нем, как колонна, вы парите на крыльях славы, но едва, как колонну, его разбивают, вы немедля оттуда падете

Ответы

1. Кровать 2. Ноль 3. Тишина 4. Камин 5. Дым 6. Внешность 7. Туман 8. Хамелеон 9. Чревовещатель 10. Жизнь 11. Молчание 12. Прошлое 13. Память 14. Слова 15. Голос 16. Вулкан 17. Зодиак 18. Легенда 19. Мужество 20. Пьедестал