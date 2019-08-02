20+ городских фишек из разных стран, которые срочно должны появиться повсеместно

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Когда мы приезжаем в незнакомый город, часто замечаем на улицах вещи, о назначении которых не догадываемся. Впрочем, случается, что и родной квартал способен удивить.

Мы в AdMe.ru собрали информацию о самых непонятных штуках, с которыми пользователи интернета столкнулись в путешествиях. Например, что это за синие и розовые трубы опутывают Берлин, зачем в Праге разукрашивают уличные электрошкафы или почему на окнах домов в Скандинавии висят зеркала.

Рельеф, уменьшающий шум от аэропорта

Чтобы защитить от наземного шума самолетов жилые кварталы, расположенные неподалеку аэропорта Схипхол в Амстердаме, вокруг них построили длинные искусственные холмы. Эти сооружения отражают и поглощают низкочастотные звуковые волны.

Пустые этажи в небоскребе

Нежилые этажи с пустыми оконными проемами в небоскребах устраивают по нескольким причинам. Во-первых, так здание становится выше, следовательно, увеличивается стоимость помещений на верхних этажах. Во-вторых, из-за сквозных отверстий снижается ветровая нагрузка на конструкцию. В-третьих, их используют как технические этажи.

Домик для насекомых-опылителей, которым бывает сложно найти место для гнездования в городских условиях

Отпугиватель грызунов для защиты газона. Устройство работает на солнечной энергии, а устанавливают его в парках и на детских площадках

Приствольная решетка

Отверстия в тротуарной плитке необходимы для того, чтобы корни дерева могли «дышать» и получать влагу. Если это правило проигнорировать, то дерево с большой долей вероятности не сможет правильно развиваться, будет болеть и, возможно, даже погибнет.

Благодаря вертикальной парковке велосипед занимает меньше места на улице

«Урилифт» — так выглядит современный общественный туалет

Во многих европейских городах, например в Лондоне, Амстердаме, Стокгольме, можно встретить необычные туалеты. Их сложно заметить сразу, так как на тротуаре видна только крыша, похожая на дорожный люк. «Урилифт» в буквальном смысле появляется из-под земли, а после использования конструкция скрывается обратно и самоочищается.

Синие и розовые трубы, которые можно повсеместно видеть в Берлине, нужны для отвода грунтовых вод в реку

«Зеленые» автобусные остановки

Для улучшения воздуха, а также в качестве «подарка» пчелам и шмелям в некоторых европейских городах на крышах автобусных остановок высадили траву и цветы.

Стрелки, указывающие на край дороги

Зимой в некоторых частях Японии нередки обильные снегопады. Например, в 2019 году высота снежного покрова в префектуре Ямагата достигала 4 м. В таких регионах по обеим сторонам дороги можно увидеть стрелочки, указывающие на край дороги: это необходимо для того, чтобы водитель не съехал случайно в кювет, когда разметка скрыта под слоем снега.

Прищепки для шляп в старых церквях

Оказавшись в старой европейской церкви, пользователь Reddit заинтересовался крючками-прищепками на спинках скамеек. В прежние времена, когда практически все ходили в церковь в головных уборах, эти прищепки служили для того, чтобы вешать на них шляпы. Ведь держать их в руках было неудобно, поскольку те были заняты Священным Писанием.

Счетчик велосипедистов

Такие счетчики в буквальном смысле дают понять велосипедистам: здесь с ними считаются. Власти многих европейских городов убеждены, что это поощряет местных жителей чаще пользоваться велосипедами, а также помогает вести статистику и планировать маршруты общественного транспорта.

Прививки для деревьев в городских парках

Странная иконка на стендах в общественных местах

Этот стенд в мадридском аэропорту информирует о том, что здесь оказывают поддержку инвалидам. Иконка человека в инвалидном кресле знакома всем, перечеркнутое ухо и человечек с тростью — тоже. Но что же значит странная маска? А значит она то, что здесь помогут людям с разными ментальными особенностями и психическими расстройствами.

Расписные электрошкафы

Электрошкафы часто страдают от вандализма и несанкционированной расклейки объявлений, поэтому во многих городах мира их отдают на откуп уличным художникам. Иногда последних даже снабжают красками. Как показывает практика, когда электрошкаф превращается в арт-объект, желающих написать на нем неприличное слово или приклеить бумажку становится значительно меньше.

Собачий паркинг

Есть в мире города, где собака — друг человека не только на словах. В подобных городах инфраструктура продумана так, чтобы человек мог везде брать питомца с собой. Например, перед входом в магазины и другие учреждения часто встречаются специальные колечки или крючки с надписью «Парковка для собак».

Маленькая дверца на ограждении корта нужна для упрощения процесса уборки: через нее удобно выдувать листья

Роботизированная тележка для доставки еды

Житель Мельбурна немало удивился, когда, выйдя на улицу в своем квартале, увидел это футуристичное транспортное средство, которое самостоятельно катилось по дорожке. Оказывается, так выглядит тележка-робот службы автоматической доставки.

Зеркала на окнах домов

Такие зеркала встречаются чаще всего в Скандинавских странах. Они помогают хозяину, не подходя к окну, увидеть, что происходит на улице. Возможно, их распространенность именно в этих странах связана с тем, что в скандинавской культуре большие окна без штор встречаются гораздо чаще, чем у других народов.

Подставка для велосипедистов

Когда городские власти хотят, чтобы местные жители активнее пересаживались с личных автомобилей на велосипеды, они готовы сделать все, чтобы тем было удобно. Например, в Черногории для велосипедистов установили такую подставку, чтобы им не приходилось спешиваться, ожидая, пока на светофоре загорится зеленый.

Синие ленточки на велосипедах в Дании

Синими ленточками в Копенгагене помечают брошенные велосипеды, которые стоят на одном и том же месте неделю и больше. Если никто так и не забирает свой транспорт, на него вешают желтую ленточку, которая говорит о том, что велосипед скоро будет уничтожен.

Оригинальный знак с надписью «Мокрый пол». На обычные таблички люди, как правило, не обращают внимания и в результате получают травмы